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Марио Фернандес ушел, но обещал вернуться. В каком клубе защитник сборной России возобновил карьеру?

Ему будет явно веселее, чем в РПЛ без еврокубков.
Марио Фернандес ушел, но обещал вернуться. В каком клубе защитник сборной России возобновил карьеру?
15 декабря 2022 12:04
автор: Никита Шмытов
автор фото: Keystone Press Agency

18 мая 2022-го года Марио Фернандес, проведший в ЦСКА десять лет, внезапно объявил о приостановке карьеры, сославшись на «колоссальную усталость» и «огромное изнеможение». 21 мая Марио появился на поле с капитанской повязкой, забил на четвёртой минуте гол в ворота «Ростова», а команда подхватила заряд российского бразильца и довела победу до итоговых 4:0, красиво попрощавшись с многолетним лидером клуба.

Сразу после сезона Марио улетел в Бразилию, а СМИ то и дело не давали полного покоя, постоянно сватая его в различные клубы. В числе претендентов называли «Гремио», «Атлетико Паранаэнсе», «Сантос», а его агенту каждый раз приходилось отвергать все слухи.

Агент Марио Жорже Машаду ещё в мае заявлял, что его клиент желает отдохнуть до 2023-го года - и так оно и произошло. За две недели до конца года бразильский «Интернасьонал» объявил о подписании годичного контракта с 32-летним крайним защитником. Давайте разберем все интересные моменты этого подписания.

Стоп-стоп, а как же ЦСКА?

В 2021-м году Марио подписал новый контракт с ЦСКА до конца сезона 2023/24, и фактически он всё ещё действует. Но российский клуб всё же отпустил своего игрока в бразильскую команду, но только до декабря 2023-го года. То есть Фернандес всё ещё может вернуться в ЦСКА, но только на полгода, что подтверждает представитель игрока:

«Марио вернется. Когда? Через год, в январе», — сказал Машаду в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.

Другое дело, что к тому времени ЦСКА может не нуждаться в Фернандесе. Даже сейчас Владимир Федотов адаптировался к отсутствию Марио, а его место занял серб Милан Гайич, достаточно неплохо справляющийся с задачами.

Что за новый клуб у Марио?

«Интернасьонал» - крепкий клуб Бразилии, чьи лучшие времена пришлись на 70-е годы прошлого столетия, когда он завоевал три чемпионства. С тех пор повторить успех не удалось, но «колорадос» (прозвище команды) регулярно входят в тройку призёров. В последних пяти сезонах клуб Марио Фернандеса дважды брал «серебро» и один раз удостаивался «бронзы». В 2022-м «Интернасьонал» опередил «Флуминенсе», «Коринтианс», «Фламенго» и другие именитые клубы Бразилии, но проиграл восемь очков «Палмейрасу», ставшему чемпионом.

Также нельзя забывать про достижения «красных» в Кубке Либертадорес, который они выиграли в 2006-м и 2010-м, но в последнее время команде редко удаётся дойти до поздних стадий плей-офф.

Кто будет играть с Марио?

Ожидаемо, что за «Интернасьонал» играет толпа молодых и перспективных бразильцев, но есть и те, кто уже повидал многое в большом футболе. Среди самых известных личностей можно выделить следующих:

Габриэль Меркадо. 35-летний защитник с 24 матчами за сборную Аргентины и трёхлетним опытом в «Севилье», за которую сыграл более сотни матчей.

Тайсон. Легенда донецкого «Шахтера», забивший уйму голов, в том числе в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Так и не перейдя в топ-чемпионат Европы, вернулся в 33 года на родину, где продолжает радовать результатами с капитанской повязкой на рукаве.

Вандерсон. Бразильский вингер, чей путь начинался в академии «Аякса», поиграл в Бельгии, Испании и «Австрии», но дольше всего Вандерсон задержался в «Краснодаре». За пять лет в российском клубе 28-летний футболист провёл 130 матчей, отметившись 16 голами и 21 передачами.

Марио Фернандесу точно не будет скучно.

источник: «Советский спорт»
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