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Моуриньо и еще три кандидата на пост главного тренера сборной Португалии

Есть даже бывший тренер «Зенита».
Моуриньо и еще три кандидата на пост главного тренера сборной Португалии
15 декабря 2022 12:06
автор: Никита Шмытов
автор фото: AFLO

Фернанду Сантуш - самый успешный тренер за всю историю Португалии, который выиграл два первых трофея в истории сборной - Чемпионат Европы-2016 и Лигу Наций-2018/19. Однако на ЧМ-2022 португальцы не прошли до далёких стадий, вылетев в четвертьфинале, а потому стали появляться разговоры о прощании с главным тренером, который выжал максимум из команды за восемь лет работы. Но кто будет вместо него? Есть четыре наиболее подходящие кандидатуры.

Рубен Аморим

Аморим провёл приличную карьеру, играя за «Бенфику», «Брагу» и другие местные клубы, а два года назад, в возрасте 35 лет, экс-игрок сборной Португалии перешёл на тренерскую работу, где сразу стал показывать выдающиеся результаты.

На первом этапе Аморим поработал помощником главного тренера, но как только получил полноценную работу, то сразу же принёс первый за семь лет трофей «Браге», выиграв португальский кубок. После успеха в «Браге», Рубена пригласили в «Спортинг», где он завоевал еще четыре трофея, в том числе Аморим выиграл чемпионат Португалии.

Возможно, Амориму ещё рано возглавлять сборную Португалию, но пять трофеев за два года работы о многом говорит. Если федерация хочет видеть у руля молодого и талантливого тренера с перспективами на будущее, то Аморим точно подойдёт.

Андре Виллаш-Боаш

Когда-то таким же молодым и амбициозным тренером считали Виллаша-Боаша, который ярко «стрельнул» в «Порту», попробовал себя в «Челси», «Тоттенхэме», «Зените», «Шанхае» и «Марселе», но ему постоянно чего-то не хватает, чтобы полноценно реализовать себя.

Возможно, его интересные тренерские решения пригодятся в родной гавани, то есть в сборной Португалии, так что не стоит удивляться, если Андре Виллаш-Боаш станет сменщиком Сантуша.

Сержиу Консейсау

Ещё одним кандидатом считается действующий тренер «Порту» Сержиу Консейсау, За пять лет он трижды выиграл чемпионат (дважды становился второй), а также выиграл два кубка и два суперкубках страны. Помимо этого, португальский гранд ежегодно выходит в плей-офф еврокубков. «Порту» при Консейсау два раза добирался до ¼ финала Лиги чемпионом, а в текущем сезоне занял первое место в группе, обойдя «Брюгге», «Байер» и мадридский «Атлетико». Сержиу сделал из португальской команды настоящую машину, у которой 70% побед.

Жозе Моуриньо

И, наконец, самый любопытный вариант для сборной Португалии, от которого не знаешь чего ожидать. В какой-то момент показалось, что Жозе Моуриньо окончательно погряз в неудачах и своем консервативном видении футбола, но придя в «Рому», «особенный» вновь стал напоминать топ-тренера. Римляне не закрываются в защите, а по созданным моментам команда уступает только «Интеру» и «Наполи» в Серии А.

Возможно, Моуриньо не лучший вариант для долгого проекта, но если Португалии нужен мгновенный результат и заряд бодрости с моментальной перезагрузкой, то Жозе точно подойдёт на пост главного тренера сборной.

источник: «Советский спорт»
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