Андрей Соломатин: Оставьте футбол в покое

НАШИ ВЫШЛИ БЫ ИЗ ГРУППЫ

- За кого болеете на этом чемпионате мира? Кто-то удивил?

- На самом деле, матчей смотрю мало. Времени нет, да интерес уже не тот. Болел за Сербию, а в финале хотел видеть Аргентину и Португалию, чтобы посмотреть на противостояние двух великих – Месси и Криштиану. Это было бы красиво. Для каждого из них это был последний шанс стать чемпионом мира. Дальше потащат на себе весь мировой футбол уже Холланд, Мбаппе и другие.

- Вам кто ближе – Криш или Лео?

- Роналду. Он трудяга, сделал себя сам. В отличие от Месси, Криштиану поиграл в разных клубах и везде показывал результат. Хотя, если сейчас Лео выиграет чемпионат мира, а потом Лигу чемпионов с «ПСЖ» - я скажу, что Месси доказал свое превосходство.

- В рамках чемпионата мира-2002 года Вы играли со сборной Японии. Сейчас, когда смотрели за ними на ЧМ, какие-то эмоции испытывали?

- Легкой ностальгии. Вспомнил Маркуса Мерка (немецкий рефери, судивший матч между сборными 9 июня 2002 года и не поставивший очевидный пенальти в ворота Японии, что привело к поражению российской команды (0:1) - Прим.ред.).

- Как Вы считаете, на что потенциально могла бы претендовать сборная России в Катаре?

- Положа руку на сердце, после тех товарняков, которые были, и того состава, что был выставлен, шороху, как выражаются некоторые наши футбольные люди, мы бы на чемпионате мира точно не навели. Это если мягко и тактично выражаться. С другим составом, возможно и показали бы себя с лучшей стороны. Возможно, и вышли бы из группы.

ВАР И КОМПЕНСИРОВАННОЕ ВРЕМЯ УБИВАЮТ ФУТБОЛ

- Вы за или против женщин-судей в мужском футболе?

- Никакой категоричной позиции. Почему бы и нет? А вот ВАР в футболе я бы отменил. На мой взгляд, от него больше проблем, чем пользы. ВАР убивает саму суть футбола, убивает эмоции. Начал, например, после забитого мяча вроде радоваться, и вдруг – отмена. Эти бесконечные паузы разрушают атмосферу игры. И при этом, судьи как ошибались, так и ошибаются.

Недавно, перед стартом сезона медийной лиги, я побывал на судейском семинаре. И там всё по-прежнему. Один и тот же эпизод может быть по-разному истолкован судьями. Видимо, в зависимости от того, что за команда на поле. Потому как сами арбитры до конца не могут определиться по многим моментам. Например, почему в одном случае наступ трактуется как специальный, а в другом – как случайный. Про игру рукой лучше промолчу. Простой пример: ЦСКА дома играет с «Зенитом». Идет прострел, потом столкновение, и Марио, когда падает, опирается на руку. Мяч попадает ему в руку. И, ставится точка. Но что делать игроку в такой ситуации? В невесомости находиться?

- На ЧМ в Катаре была похожая ситуация в матче Португалия – Уругвай, где поставили пенальти за попадание в опорную руку. Хотя перед началом сезона, как говорили многие судьи, ФИФА не рекомендовала им ставить точку в подобной игровой ситуации.

- Вот-вот. Но, главное, чтобы в футболе не ввели чистое время. А с судьями разберемся (улыбается). Чистое время добьет футбол. Как и буллиты.

- Но многие считаю, что это уберет любые возможности затяжки матча.

- Не надо изобретать велосипед. Просто оставьте футбол в покое, пожалуйста.

- Но Суперлигу не просто же так хотели создать? Говорят, молодежь теряет интерес к футболу, ей скучно.

- Молодежь теряет интерес не из-за продолжительности матчей.

В НАШЕМ ФУТБОЛЕ МАЛО СПЕЦИАЛИСТОВ

- Как считаете, нужно ли нам переходить в Азиатскую конфедерацию (АКФ). У вас ведь был опыт выступлений в Азии, Вы недолго поиграли за корейский клуб «Соннам».

- Да, был такой эпизод. Что касается перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию, нам не стоит этого делать.

- Потому что это для нас шаг назад?

- Дело не в этом. Просто это в принципе нам ничего не даст. Мы всю жизнь играли в Европе. Плюс половина стран из этой конфедерации точно не ждет нас там с распростертыми объятиями. Те, кто лоббирует этот переход… Что тут сказать? Все-таки футболом должны руководить люди, которые когда-то в него играли.

Взять хотя бы как яркий пример ФК «Локомотив». Ведь был в истории клуба, как раз в тот период, когда я там играл, слаженный рабочий тандем Филатов - Семин. Да что там мелочиться? Он был лучший в истории российского футбола! Про то, что происходило с командой в последнее время лучше и не вспоминать. Надеюсь, ситуация скоро изменится в лучшую сторону.

- Ваше отношение к назначению Михаила Галактионова?

- Для меня главное, что это наш российский тренер, а не иностранец. А дальше посмотрим. Молодой, перспективный - почему бы и нет?

- То есть Вы против тренеров-иностранцев? Но как же, например, Гильермо Абаскаль? Он ведь действительно творит со «Спартаком» чудеса.

- Давайте начнем с того, что Абаскаль далеко не первый тренер-иностранец в стане «красно-белых». Так что рано или поздно эксперименты с иностранцами должны были дать результат - «Спартак», наконец, угадал с наставником. Меня, кстати, в этом сезоне приятно удивили две команды - «Оренбург» и «Спартак». Тренеры этих клубов действительно работают на высоком уровне. Абаскаль ставит атакующий футбол, и на это интересно смотреть: когда мяч не передерживают, совершая 800 касаний, а сразу ищут пас вперед.

- Не чужой для Вас человек, Юрий Павлович Семин, как-то сказал, что главная проблема российского футбола - это менеджеры, которые думают, что разбираются в футболе.

- Согласен. Уже много лет в нашем футболе много посторонних людей. У меня в жизни однажды была такая ситуация: папа - его уже нет в живых - был связан с подземным строительством, и ему понадобилась моя помощь. Я только закончил с футболом, и он попросил подменить его на совещании с мэром в Набережных Челнах. Мне надо было просто передать документы. Но мэр неожиданно начал задавать вопросы по строительству. Я, конечно, поплыл. За меня вступился мой сопровождающий от компании, сказав, что это сын нашего директора, он футболист. И мэр ответил: «Нам не нужны футболисты, нам нужны специалисты». И сейчас, применительно к ситуации в нашем футболе, хочу его перефразировать: нам нужны футболисты, а не разного рода специалисты.

- Как считаете, в «Пари НН» кого нам ждать теперь главным тренером? Называют фамилии Владислава Радимова и Олега Василенко.

- Главное, чтобы это был российский специалист. Пора дать возможность новым людям поработать, проявить себя. На мой взгляд, Александр Кержаков там хорошо работал. Зачем его убрали, мне непонятно.

- Когда «Спартак» обвиняли в том, что он ищет себе молодых и энергичных тренеров только за рубежом, руководство клуба отвечало просто: у нас в России нет хороших тренеров в категории 40+. А Вы кого бы отметили из наших специалистов в этом возрастном диапазоне?

- Сергей Семак, конечно. И если после питерского клуба он покажет такой же результат и в другой команде, то по праву будет считаться российским топ-тренером.

ФУТБОЛЬНЫЙ МИР СОШЕЛ С УМА

- Если вернуться к вопросу об Азиатской конфедерации. Смотрите, сейчас на ЧМ в Катаре Бельгия, Дания и Германия поехали домой. А Австралия, Япония и Корея попали в стадию плей-офф. Может, нам в АКФ тоже ловить нечего?

- По поводу сборных, покинувших мундиаль, все просто: отправляясь на ЧМ нужно было думать о футболе, а не о всевозможных акциях поддержки. Когда датчане, например, устроили межгалактический скандал из-за радужных повязок, плюс-минус с их настроем на это мировое первенство всё было понятно. Чемпионат мира - это только про футбол и ничего более. Поэтому - домой!

- Хорошо, а если бы это были не радужные повязки, а скажем, поддержка экологии, Вас бы меньше это раздражало?

- Не имеет значения. Как я уже и сказал, только спорт. И без того уже довольно долго полмира на одном колене стоит перед матчами. В последнее время в футболе как-то слишком много стало всевозможных политических акций. Мир сошел с ума.

ИНФАНТИНО СРАВНИВАЕТ СЕБЯ С ТЕТЕЙ?

- В ваше время было такое? Вы ведь ездили на чемпионат мира-2002.

- Даже близко ничего подобного не было. С другой стороны, чему мы удивляемся, если президент ФИФА Джанни Инфантино выступает на ЧМ с речью, где сравнивает себя, условно, и с кошечкой, и с собачкой, и с тетей, и с дядей. О чем тогда мы можем говорить? (улыбается)

РОДНИНА НЕ ВЛАДЕЕТ ВОПРОСОМ, А ОТ «ПАСПОРТА БОЛЕЛЬЩИКА» ТОЛЬКО ВРЕД

- Вы с головой окунулись в фанатское движение?

- Когда я закончил с профессиональным футболом, то продолжал, конечно, ходить на стадионы - смотреть футбол. В один из таких дней я попал на «фанатку». И когда оказался в этой атмосфере, она меня уже не отпустила. Там потрясающий уровень взаимоподдержки и уважения. Так что, сейчас, я позиционирую себя больше не как бывший футболист, а именно как активный болельщик. Хотя у меня и не так много выездов.

- Фанатов на стадионах считают угрозой и вводят fan-ID.

- Не секрет, что многие футбольные люди против fan-ID. Проект не продуман до конца. Вот, например, недавнее яркое тому подтверждение - драка футболистов «Зенита» и «Спартака» во время матча. Думаю, вряд ли кто-то из игроков лишился после этого своего fan-ID. А теперь представьте, какие бы последствия ждали болельщиков этих команд, если бы драку устроили они. Это автоматически пожизненный бан. Не говоря о других последствиях. А в целом, не понимаю, кто мог додуматься оставить трибуны без болельщиков. Как бывший футболист, могу вам сказать, что это непередаваемые ощущения, когда стадион живет игрой, когда он полностью заполнен. Мы же совсем недавно проводили у себя чемпионат мира, у нас суперсовременные арены, мы одновременно принимали у себя несколько тысяч болельщиков. И никто нигде не пострадал.

- Но у нас всегда воспринимали болельщиков как некую опасность.

- Или как людей второго сорта. Вот скажите, почему для выхода со стадиона из сектора для болельщиков нам делают максимально узкий проход? И неважно, дождь или мороз, людей могут держать на выходе по часу или два. Мне все-таки хочется надеяться, что «паспорт болельщика», если и не отменят, то доведут до ума. Опять же, простой пример. Во время школьных осенних каникул меня пригласили в Сочи провести сбор для ребят. Вечером на своем стадионе играла команда «Сочи» и дети загорелись идеей туда попасть. Но мы так и не попали. Элементарно потому, что ребята все из разных городов, мало времени на оформление нужных документов и прочее, и прочее. Таких примеров сейчас по всей России достаточно. И, конечно, сразу еще один вопрос возникает в связи со всем этим - почему fan-ID ввели именно на футболе?! Не в театре, не на выставках. А ведь это тоже культурно-массовые мероприятия с большим скоплением людей. Да и фанаты с фанатками там бывают похлеще футбольных (улыбается).

- Как Вы отнеслись к недавнему заявлению Ирины Родниной по поводу ненужности в России неокупаемых футбольных клубов?

- Ирина Роднина - великая спортсменка, но она из индивидуальных видов спорта. И это принципиальный момент. Не знаю, была ли Ирина Константиновна хоть раз на стадионе. Так что не думаю, что она в полной мере владеет вопросом. Поэтому, прежде чем что-то запретить, надо бы погрузиться полностью в проблему. Посетить, например, фанатскую трибуну, куда приходят и семьи с детьми, пообщаться с ними. А потом рассказывать как, сколько и каким образом должны зарабатывать футбольные клубы в России, если уже много лет чиновники только и делают, что вставляют им палки в колеса. Запрет рекламы пива, запрет продажи пива, «паспорт болельщика». Есть у меня подозрение, что весенняя часть чемпионата покажет интересные цифры в этом смысле. Честно, я пока не представляю, к чему все это приведет.

- Но, в общем, пока все очень похоже на сценарий того, как в Англии боролись с фанатами в конце 80-х годов.

- Давайте не будем сравнивать Россию и Англию. В Англии другая культура боления - там абонемент из поколение в поколение переходит. Там очереди выстраиваются за этими абонементами. И даже когда играет 18-я лига, стадион - битком. Мы когда с «Локомотивом» играли в Кубке УЕФА с «Лидс» - приехали на стадион, вышли на разминку, а там на трибунах полтора человека. Мы приуныли. Потом на игру выходим, а трибуны полные. Там всего за 10 минут идет полное заполнение стадиона. Потому что ничего не перекрывается и не закрывается. И также спокойно и быстро после игры все расходятся. Нет там никаких очередей на выход со стадиона. Почему же у нас так нельзя, мы же идеально провели домашний ЧМ. Почему обязательно что-то где-то перекрывать? В общем, вопросов много.

ДЕНЬГИ ИЛИ СИЛА ТАЛАНТА?

- Помимо «паспорта болельщика» есть и другие волнующие меня темы. Например, наше отстранение от еврокубков. Мне кажется, в таких условиях пора вплотную заняться развитием своих молодых и талантливых футболистов и прекратить на какое-то время тратить деньги на легионеров. Если раньше многие из них приезжали к нам с прицелом на ЛЧ или ЛЕ, то теперь такого шанса для них точно нет, а значит поедут в Россию эти игроки за большими деньгами и будут занимать места наших молодых и перспективных. И, конечно, в связи с этим, пора как следует заняться и детским футболом.

О детском футболе можно говорить не один час, и все равно времени не хватит, столько там проблем. Например, у детей, которые переходят из любителей в топовые профессиональные школы. Общаясь с родителям, я ужаснулся количеству одинаковых историй. Я лично за руку никого не ловил, но вряд ли родители стали бы придумывать. Итак, в некоторых клубах в Москве расклад сейчас примерно такой: есть клубная лига, и если хотите, чтобы ваш ребенок остался в ней, то надо заплатить 200 тысяч; хотите, чтобы сын попал в топовый клуб - готовьте 300 тысяч. Речь идет о детях 2011 года.

- То есть, чтобы сегодня попасть в большой футбол, нужны либо связи, либо деньги?

- До определенного времени я сам в это не верил. Но жизнь показывает, что такой расклад имеет место быть.

- А как же сила таланта?

- Безусловно, это важно. Талантливые дети добьются высоких целей, если будут усердно трудиться. В связи с этим, очень хочется вспомнить Николая Ларина, который - один из немногих! - умел находить и воспитывать таланты. Пожалуй, также делать ставку исключительно на талант умели еще только Галицкий и Гинер. В мое время была футбольная школа «Советский район», потом она превратилась в академию «Чертаново». И когда Ларин туда пришел, многое изменилось в лучшую сторону. Посмотрите, сколько его ребят играют, в том числе и за сборную. Там тех, кто прошел через академию - полкоманды. Это более чем показательный результат. Ларин всем доказал, что можно играть своими воспитанниками. Если помните, «Чертаново» и в ФНЛ играла только своими учениками. Сейчас в академию пришли новые люди, разогнали полностью старый тренерский штаб и набрали своих специалистов, половина из которых, что называется «по объявлению».

- Вы думаете, лучшие времена для «Чертанова» позади?

- Думаю, скоро станет понятно. Посмотрим, какое количество воспитанников «Чертанова» в ближайшее время дойдет до клубной лиги.

- В ком Вы видите будущее нашего футбола?

- Сразу на ум приходят Антон Зиньковский, Сергей Пиняев - кстати, оба выходцы из академии «Чертаново». И Арсен Захарян.