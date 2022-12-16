Звезды на борту президента Макрона и 14 тысяч полицейских. Франция готовится к финалу

В ВОСКРЕСЕНЬЕ ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ СДЕЛАЮТ ПЕРЕХОДНЫМИ

Французские власти готовятся к бурным последствиям финала и матча за третье место, в котором сыграют марокканцы. Их община во Франции насчитывает около 800 тысяч человек, а с учетом граждан марокканского происхождения – 1,3 млн. После четвертьфиналов и полуфиналов с ними были проблемы из-за массовых беспорядков, в результате которых в Монпелье погиб 14-летний подросток.

В субботу для обеспечения безопасности по всей стране будут мобилизованы 12,8 тысячи полицейских и жандармов, а к воскресенью их количество вырастет до 14 тысяч. Это больше, чем во время полуфинала Франция – Марокко (10 тысяч). В субботу Елисейские поля в Париже останутся открытыми для движения, а вот в воскресенье их сделают полностью переходными.

БОЙКОТ ОТМЕНЯЕТСЯ

19% французов, бойкотировавшие матчи чемпионата мира, изменили свое решение из-за мощного выступления своей сборной. Они намерены смотреть финал против Аргентины.

Перед началом турнира около 60% французов заявляли о нежелании смотреть матчи в Катаре из-за проблем с правами человека и условий рабочих-мигрантов во время строительства стадионов. На деле, согласно опросам, проявили стойкость и отказались от просмотра только 37% респондентов. Полуфинал с Марокко смотрели 20,7 млн зрителей при численности населения около 65,6 млн.

КОРОНАВИРУСА НЕТ

Адриен Рабьо, Дайо Юпамекано и Кингсли Коман не смогли принять участие в полуфинале с Марокко из-за вирусного заболевания, но в медицинском штабе трехцветных отвергают гипотезу о том, что это может быть COVID-19. В противном случае двоих последних не было бы на скамейке запасных, чтобы не подвергать риску всех остальных.

В стане сборной недомогания футболистов объясняют «вирусной инфекцией, гриппом». Причины видят в кондиционерах, которые в Катаре почти повсюду. На турнире простужались и игроки и персонал и в других сборных.

Коман в четверг не участвовал в вечерней тренировке, но должен быть готов к финалу, а Рабьо и Юпамекано уже тренируются с партнерами без каких-либо ограничений. Никаких особых мер предосторожности на базе сборной не наблюдается, маски никто не носит. Антуан Гризманн, Оливье Жиру и Килиан Мбаппе имеют легкие повреждения, не препятствующие их участию в финале. Нет беспокойства у медиков и относительно Тео Эрнандеса, получившего болезненный удар в колено в полуфинале.

МАКРОН ХОЧЕТ ВЗЯТЬ В САМОЛЕТ ПОГБА И БЕНЗЕМА

На рейс в Доху президент Франции Эммануэль Макрон хочет взять футболистов, пропускающих финал из-за травм. Называются Карим Бензема, Поль Погба, Мик Меньян, Кристофер Нкунку, Преснель Кимпембе и Люка Эрнандес.

«Посмотрим, возможно ли это с материальной и логистической точек зрения. В любом случае президент хочет взять их с собой, чтобы они могли принять участие в этом приключении», — заявила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Однако, по сведениям СМИ, некоторые клубы не в восторге от такой инициативы. «Ювентус» не хочет отпускать долго восстанавливающего после травмы Погба, а «Бавария» против шестичасового полета Эрнандеса, перенесшего операцию после повреждения, полученного в первом туре.

При этом совместный полет осложняется тем, что Макрон вылетит в Катар на день раньше, поскольку в субботу намерен принять участие во встрече глав африканских государств.

ВМЕСТО ЧЕСТВОВАНИЯ СБОРНОЙ МАКРОН ОТПРАВИТСЯ НА АВИАНОСЕЦ

Даже в случае победы Франции на чемпионате мира на следующий день торжественного приема в Елисейском дворце не будет. Макрон планирует вернуться в столицу сразу после финального свистка, но в понедельник у него запланировано посещение авианосца «Шарль де Голль», а во вторник – участие в саммите в Иордании.