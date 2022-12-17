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«Реал» купил 16-летнего подростка за 60 млн евро. Что за безумие? 

Эндрик - новая суперзвезда большого футбола, с которым нужно познакомиться уже сейчас.
«Реал» купил 16-летнего подростка за 60 млн евро. Что за безумие? 
17 декабря 2022 15:15
автор: Никита Шмытов

Пока вся планета погружена в чемпионат мира, старина Флорентино Перес провернул уникальный трансфер, подписав некого Эндрика из «Палмейраса» за 35+25 млн евро. И все бы ничего, но этому парню всего 16 лет! Кто это такой, почему так дорого и чем он привлек «Реал»? На эти и другие вопросы мы нашли ответы.

Кто это вообще такой?

В Бразилии масса талантов, многие из которых перейдут в топ-клубы Европы, но Эндрик выделяется среди них. Парень с 11 лет играет за «Палмейрас», а в различных молодёжных турнирах он забил 165 голов в 169 играх, благодаря чему клуб завоевал несколько важных и престижных турниров на юношеском уровне, в том числе Кубок Бразилии U20, в котором Эндрик стал лучшим бомбардиром, хотя играл против значительное более старших соперников.

В октябре 2022-го года, спустя два месяца после исполнения 16-летия, Эндрик дебютировал в бразильской Серии А за основную команду, а еще через матч отметился первой голевой передачей. Голы не заставили себя долго ждать, и уже в четвертой встрече во взрослом футболе парень отметился дублем за 45 минут игры.

Эндрик - левоногий универсальный игрок атаки, способный сыграть как на острие, так и на флангах. Пока что, его рост достигает всего 173 см, но он не выглядит щупло и слабо на фоне взрослых игроков бразильского чемпионата. Он не по годам физически развит, благодаря чему для него не составило проблемы адаптироваться при переходе из юношеского футбола, что часто становится препятствием для других талантливых игроков.

Эндрика часто сравнивают с Ромарио, Ривалдо, Роналдо, Неймаром и другими звездными игроками из Бразилии, но сам 16-летний футболист однажды признался, что больше всего симпатизирует Криштиану Роналду.

Эндрик не станет усилением сейчас. Он для «Реала» - инвестиция в будущее

Считанные единицы пробиваются в 16 лет в профессиональный футбол, и даже такой вундеркинд как Эндрик, еще не способен усилить «Реал» прямо сейчас. Мадридский клуб уже сейчас имеет все права на бразильца, но до достижения 18 лет он продолжил играть в «Палмейрасе».

В 2017-м году, когда Эндрику было всего 11 лет, он поставил перед собой три цели:

- Выиграть Кубок Либертадорес;

- Выиграть чемпионат мира;

- Подписать контракт с «Реалом».

Последний пункт он уже выполнил, для реализации второго наверняка будет еще куча шансов, а к первому из них, Эндрику, придется прийти за два года.

«Реал» - самый активный участник трансферного рынка, который регулярно приобретает молодых игроков за космические деньги. Ставки на Винисиуса Жуниора и Родриго окупили себя, а потому Флорентино Перес продолжает двигаться по натоптанной тропинке.

источник: «Советский спорт»
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«Реал» купил 16-летнего подростка за 60 млн евро. Что за безумие? 
«Реал» купил 16-летнего подростка за 60 млн евро. Что за безумие? 
Эндрик - новая суперзвезда большого футбола, с которым нужно познакомиться уже сейчас.
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