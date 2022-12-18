Игроки каких клубов забивали в финалах чемпионатов мира чаще других?

Чемпионат мира-2022 подошёл к своему логическому завершению. В финале встретятся сборные Аргентины и Франции, собранные из игроков из самых разнообразных клубов мира. Любой из них может навсегда вписать своё имя в историю футбола, ну, а мы собрали список тех клубов, чьи футболисты чаще всего забивали в решающих матчах ЧМ.

«Вест Хэм» - 4 гола

Английская Премьер-лига по праву считается лучшим чемпионатом мира, который представлен грандами вроде «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем» и другими, но игроки из этих клубов редко отмечались в финалах чемпионатов мира. Зато в список попал «Вест Хэм», причем исключительно благодаря ЧМ-1966, на котором первый и, пока что, в последний раз сборная Англии завоевала чемпионство. Тогда англичане в финале обыграли Германию в дополнительное время - 4:2, а авторами всех голов команды-победителями стали именно «молотобойцы».

Джефф Херст - 3 гола;

Мартин Питерс - 1 гол.

«Бавария» - 4 гола

Ровно столько же забили футболисты «Баварии». В 1974-м, в Мюнхене, сборная ФРГ обыграла Нидерланды со счётом 2:1, а авторами двух голов стали уроженцы и игроки «Баварии» Пауль Брайтнер и Герхард Мюллер.

Один из самых напряженных финалов последних чемпионатов мира тоже предрешил игрок «Баварии», а именно Марио Гётце, забивший в дополнительное время в 2014-м.

Пол Брайтнер - 2 гола;

Герхард Мюллер - 1 гол;

Марио Гётце - 1 гол.

«Сантос» - 5 голов

«Сантосу» повезло попасть в этот список благодаря Карлосу Альберто Торресу, Зито, но главный вклад внёс воспитанник клуба Пеле, который не только забил три гола в финалах ЧМ, но и выигрывал этот трофей больше, чем кто-либо в истории - три раза.

Пеле - 3 гола;

Зито - 1 гол;

Карлос Альберто Торрес - 1 гол.

«Ювентус» - 6 голов

Раймундо Орси в далеком 1934-м году стал первым игроком «Ювентуса», которому посчастливилось забить в финале ЧМ. Тогда он сравнял счёт против Чехословакии на 81-й минуте, а его партнёр по сборной забил ещё один гол в дополнительное время, благодаря чему Италия выиграла первый чемпионат мира в своей истории.

Спустя почти 50 лет Италия выиграла ещё один ЧМ, обыграв в финале ФРГ со счётом 3:1, а два из голов забили как раз представители «Юве».

Зинедин Зидан - 2 гола;

Раймундо Орси - 1 гол;

Марко Тарделли - 1 гол;

Паоло Росси - 1 гол;

Марио Манджукич - 1 гол;

«Интер» - 8 голов

В списке не оказалось «Барселоны», «Реала» или некоторых других великих клубов мира, и тем удивительнее, что на первом месте миланский «Интер». Игроки «нерадзурри» забили восемь голов в финалах ЧМ, причём с дебютного прошло не так уж и много времени - 52 года. Примечательно, что четыре футболиста из семи попавших в список - не итальянцы.

Роналдо - 2 гола;

Роберто Бонинсенья - 1 гол;

Алессандро Альтобелли - 1 гол;

Марко Матерацци – 1 гол;

Андреас Бреме - 1 гол;

Карл-Хайнц Румменигге - 1 гол;

Иван Перишич - 1 гол.

Кто забьет в финале ЧМ-2022?

Возвращаясь в наше время, стоит внимательнее рассмотреть заявки сборных Аргентины и Франции, где есть немало игроков вышеперечисленных клубов.

Франция: Дайо Упамекано, Люка Эрнандес, Бенжамен Павар, Кингсли Коман (все - «Бавария»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Альфонс Ареоля («Вест Хэм», вратарь).

Германия: Леандро Паредес, Анхель ди Мария (оба - «Ювентус»), Лаутаро Мартинес («Интер»).

Продолжат традицию экс-одноклубников или голы забьют футболисты других команд?