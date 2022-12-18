Клубный чемпионат мира изменится до неузнаваемости. Это аналог ЛЧ, которым недовольны клубы Европы

Чемпионат мира-2022 среди сборных стал, возможно, последним, который проводился в классическом формате с 32 командами и восемью группами. Уже через четыре года наверняка формат изменится, а число участников может увеличиться в два раза. По этому примеру решили модернизировать другой чемпионат мира - клубный, который с 2025-го года будет выглядеть совершенно иначе.

Какой формат сейчас?

Последняя реформа была проведена в 2007-м году, и с тех пор на турнир приезжают семь участников: команды УЕФА (Европа) и КОНМЕБОЛ (Южная Америка) сразу отправляются в полуфинал, лучшие команды АФК (Азия), КАФ (Африка) и КОНКАКАФ (Северная и Центральные Америки) - в четвертьфинал, а клуб из страны-хозяйки встречается с гостем из ОФК (Океания) в ⅛ финала.

Девять последних розыгрышей неизменно оставались за представителями УЕФА, а «Реал» за этот промежуток выиграл четыре трофея. Всего же, из 18 раз, европейцы упускали победы четыре раза, все - бразильским командам.

Как будет теперь?

Ещё в 2021-м году турнир должен был расшириться до 24-х команд, но из-за сбитого графика и переноса больших международных турниров, он был проведён в прежнем формате. Видимо, до 2025-го года клубный чемпионат мира будет проводиться как обычно, а дальше начнётся самое интересное.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в 2025-м году пройдёт клубный чемпионат мира в тестовом режиме с 32-мя участниками. Точный регламент турнира еще неизвестен и, возможно, он будет параллельно прорабатываться с регламентом ЧМ-2026 среди сборных, в котором не исключено, что ФИФА откажется от традиционного варианта с делением команд на квартеты, а вместо этого будет создано больше групп, по три команды в каждой.

Также, предположительно, клубный чемпионат мира уйдёт от ежегодного проведения, а вместо этого будет собирать команды всего раз в четыре года.

Реакция клубов

В последние годы количество различных турниров увеличилось, что идёт на пользу зрителю, рекламодателям и, конечно же, ФИФА, но потерпевшими становятся игроки и даже клубы, которым становится всё труднее пережить сезон и избежать травм. Даже сейчас, когда на клубный чемпионат мира отправляется только победитель ЛЧ, это сильно усложняет часть расписания, из-за чего главные тренеры европейских нередко пренебрегают этим турниром, выставляя на него полурезервные составы.

Отношение и недовольство топ-клубов Европы ФИФА планирует подавить очень просто - деньгами. Призовой фонд обновленного турнира может составить 175 млн евро. Это всё ещё мало на фоне Лиги чемпионов, в которой, предположительно, общий бюджет на выплаты клубам за участие составляет 2 млрд евро, но это уже больше, чем ранее.

Недовольство клубов понять можно. Инфантино сообщил о создании нового турнира под названием «Мировая серия ФИФА», о запуске женского клубного чемпионата мира и реформе мужского, но как же мало в словах главы ФИФА конкретики. До сих пор неизвестны механизмы квалификации, время проведения, регламент и другие нюансы обновленного турнира, до которого осталось менее трех лет. Это не так много, чтобы решить проблемы и создать положительное мнение вокруг смелых решений и новых проектов.