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Клубный чемпионат мира изменится до неузнаваемости. Это аналог ЛЧ, которым недовольны клубы Европы

Жадность ФИФА, которая может всё погубить.
Клубный чемпионат мира изменится до неузнаваемости. Это аналог ЛЧ, которым недовольны клубы Европы
18 декабря 2022 15:17
автор: Никита Шмытов
автор фото: Официальный сайт ФИФА

Чемпионат мира-2022 среди сборных стал, возможно, последним, который проводился в классическом формате с 32 командами и восемью группами. Уже через четыре года наверняка формат изменится, а число участников может увеличиться в два раза. По этому примеру решили модернизировать другой чемпионат мира - клубный, который с 2025-го года будет выглядеть совершенно иначе.

Какой формат сейчас?

Последняя реформа была проведена в 2007-м году, и с тех пор на турнир приезжают семь участников: команды УЕФА (Европа) и КОНМЕБОЛ (Южная Америка) сразу отправляются в полуфинал, лучшие команды АФК (Азия), КАФ (Африка) и КОНКАКАФ (Северная и Центральные Америки) - в четвертьфинал, а клуб из страны-хозяйки встречается с гостем из ОФК (Океания) в ⅛ финала.

Девять последних розыгрышей неизменно оставались за представителями УЕФА, а «Реал» за этот промежуток выиграл четыре трофея. Всего же, из 18 раз, европейцы упускали победы четыре раза, все - бразильским командам.

Как будет теперь?

Ещё в 2021-м году турнир должен был расшириться до 24-х команд, но из-за сбитого графика и переноса больших международных турниров, он был проведён в прежнем формате. Видимо, до 2025-го года клубный чемпионат мира будет проводиться как обычно, а дальше начнётся самое интересное.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в 2025-м году пройдёт клубный чемпионат мира в тестовом режиме с 32-мя участниками. Точный регламент турнира еще неизвестен и, возможно, он будет параллельно прорабатываться с регламентом ЧМ-2026 среди сборных, в котором не исключено, что ФИФА откажется от традиционного варианта с делением команд на квартеты, а вместо этого будет создано больше групп, по три команды в каждой.

Также, предположительно, клубный чемпионат мира уйдёт от ежегодного проведения, а вместо этого будет собирать команды всего раз в четыре года.

Реакция клубов

В последние годы количество различных турниров увеличилось, что идёт на пользу зрителю, рекламодателям и, конечно же, ФИФА, но потерпевшими становятся игроки и даже клубы, которым становится всё труднее пережить сезон и избежать травм. Даже сейчас, когда на клубный чемпионат мира отправляется только победитель ЛЧ, это сильно усложняет часть расписания, из-за чего главные тренеры европейских нередко пренебрегают этим турниром, выставляя на него полурезервные составы.

Отношение и недовольство топ-клубов Европы ФИФА планирует подавить очень просто - деньгами. Призовой фонд обновленного турнира может составить 175 млн евро. Это всё ещё мало на фоне Лиги чемпионов, в которой, предположительно, общий бюджет на выплаты клубам за участие составляет 2 млрд евро, но это уже больше, чем ранее.

Недовольство клубов понять можно. Инфантино сообщил о создании нового турнира под названием «Мировая серия ФИФА», о запуске женского клубного чемпионата мира и реформе мужского, но как же мало в словах главы ФИФА конкретики. До сих пор неизвестны механизмы квалификации, время проведения, регламент и другие нюансы обновленного турнира, до которого осталось менее трех лет. Это не так много, чтобы решить проблемы и создать положительное мнение вокруг смелых решений и новых проектов.

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