Два Лионеля как формула успеха

44-летний Лионель Скалони померяется тактикой с 54-летним Дидье Дешамом. Аргентина попробует взять реванш у Франции за ЧМ-2018, где команды впервые за свою историю встретились на стадии 1/8 финала и где «бело-голубые» оказались слабее «Les Bleus» (4:3).

На старте мундиаля в Катаре, Скалони сказал: «Мы ни на что не претендуем и не являемся фаворитами этого ЧМ». Наставник аргентинцев постарался аккуратно и дипломатично донести до болельщиков сборной свою позицию - не стоит бежать впереди паровоза. Он, кстати, еще перед жеребьевкой чемпионата мира-2022 настраивал фанатов снизить свои ожидания, заметив, что ни один тренер в мире никогда не пообещает стопроцентный результат. Потому что футбол непредсказуем и им стоит просто наслаждаться. Матчем 1-го тура группового этапа Скалони как будто ответил за свои слова: Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии (1:2). Но дальше у «бело-голубых» все пошло без осечек. Может, только со сборной Нидерландов пришлось как следует пободаться и получить хорошую психологическую закалку в опасной зоне послематчевых пенальти (4:3). А теперь у Аргентины есть реальный шанс в третий раз стать чемпионами мира. И осторожный в высказываниях, но не поле, тренер-перфекционист Лионель Скалони главный ответственный за этот результат.

А ведь еще в 2018 году на чемпионате мира в России он был лишь помощником главного на тот момент тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. В свое время они вместе работали в испанской «Севилье», откуда потом и переместились в сборную. После поражения от Франции Сампаоли уволили, и он вернулся тренировать «Севилью», а Скалони оставили сначала поработать с молодёжкой, а потом решили доверить и основную национальную команду. И не прогадали. Скалони, большой, кстати, поклонник тренерского стиля Марсело Бьелсы, которого многие называют не иначе как «Эль Локо», по-русски говоря - сумасшедший, за последние три года добился впечатляющих результатов. В 2021 году Лионель привел сборную к победе в престижном Кубке Америки, где его подопечные обошли Бразилию со счетом 1:0 и прервали 28-летнюю трофейную засуху. Меньше чем через год Аргентина Скалони выиграла Финалиссиму - Ку́бок чемпиóнов КОНМЕБОЛ–УЕФА, разгромив сборную Италии, действующего чемпиона Европы (3:0). И этим же летом Лионель, как главный тренер «альбиселесте», побил рекорд Альфио Басиле, сыграв наибольшее количество матчей без поражений. Так что сборная Аргентины на этом чемпионате мира в надежных руках.

В преддверии долгожданного финала главный тренер «бело-голубых» снова верно расставил акценты. «Матч Аргентина — Франция — это больше, чем противостояние Месси — Мбаппе», - сказал на предматчевой пресс-конференции Скалони, зная, что для капитана его сборной это будет последний чемпионат мира. Но, это к слову о вере и доверии в команде, которые в сегодняшней игре на стадионе «Лусаил» будут стоить очень многого.

- Наша идея – доставить сопернику проблемы, но самим страдать как можно меньше, - добавил аргентинец.

Ведь с первого дня своей работы в национальной команде Скалони исповедует простую философию, суть которой он сформулировал так:

- Первое, что вам нужно сделать со своими игроками - это попросить их выйти на поле и повеселиться. Так что именно этого и будем ждать от сегодняшнего противостояния Аргентины и Франции. Главное, чтобы судьи, по уже сложившейся традиции, веселью не помешали.