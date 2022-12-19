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Для Месси уже бронируют место на ЧМ-2026!

О чем говорят и что происходит после триумфа Аргентины в Катаре.
Для Месси уже бронируют место на ЧМ-2026!
19 декабря 2022 23:43

Празднования по поводу третьего в истории мирового титула аргентинцев и блестящей игры на ЧМ-2022 их лидера Лионеля Месси будут продолжаться еще долго.

Аппетит, как известно, приходит во время еды. Вот и Месси после триумфального для себя и сборной Аргентиты финала ЧМ-2022 (победа над Францией — 3:3 и 4:2 по пенальти с дублем самого Лео) решил, что останавливаться на достигнутом рановато. Все были уверены, что 35-летний гений в воскресенье 18 декабря попрощается с национальной командой, но главный герой поспешил опровергнуть эти слухи.

«Это невероятно. Я знал, что Бог подарит мне Кубок мира, был уверен в этом. Для нас это огромная радость. Это моя давняя большая мечта. Конечно, я хотел завершить карьеру таким образом, о лучшем и просить было нельзя. Благодарю Бога за все. Что будет дальше? Я смог выиграть Кубок Америки, чемпионат мира, и все это произошло почти что в конце моей карьеры. Но я обожаю футбол. Мне нравится играть в сборной, быть в этой команде. Я хочу испытать, каково играть в статусе чемпиона мира», – заявил Месси после финального матча.

На следующем чемпионате мира, который пройдет в 2026 году в трех странах – США, Мексике и Канаде, Лионелю будет уже 39 лет (день рождения у него 24 июня). Возраст для большого футбола критический. Хотя известны случаи, когда знаменитые футболисты продолжали выступать в национальной команде и приносить ей пользу, перейдя в категорию 39 плюс.

Примеры камерунца Роже Милла, шведа Златана Ибрагимовича, португальца Пепе или бразильца Дани Алвеса перед нами. И все же загадывать так далеко бессмысленно. Серьезные травмы пока обходили великого аргентинца стороной, но пример Криштиану Роналду, который резко сдал в 37, заставляет беспокоиться за перспективы Месси дотянуть до следующего мундиаля.

Однако до ЧМ-2026 еще будет Копа Америка-2024 в Эквадоре. И до этого турнира Лео почти наверняка сможет доиграть на высоком уровне. Показательно, что в финале его хватило на 120 минут с учетом овертаймов, а если прибавить все компенсированное время, то и на все 135. Причем Месси не просто добегал до конца, а забил важнейший гол на 109-й минуте.

Главный тренер аргентинцев Лионель Скалони не исключает, что Лео сыграет на ЧМ-2026.

«Сейчас я думаю, что мы можем оставить для него место в сборной на следующем чемпионате мира. Какое это имеет значение? Важно сохранить для него 10-й номер, если он захочет продолжать свою карьеру до этого момента. Он точно заслужил право выбирать, что делать со своей футбольной судьбой и со сборной Аргентины. У него нет особых привилегий в команде. Да даже если бы они были (хотя при мне такого никогда не случалось), мне всегда было приятно тренировать его и его товарищей по команде. Я никогда не видел, чтобы кто-то еще оказывал такое влияние на своих партнеров, как это делает Месси. Это потрясающе!» – сказал 44-летний Скалони, который на ЧМ-2022 был самым молодым тренером.

Пока же Месси собирает многочисленные комплименты в свой адрес. Идут они не только из Аргентины, но со всего мира – даже из стана вечных соперников.

Отреагировал на победу альбиселесте чемпион мира 1994 и 2002 годов в составе сборной Бразилии Роналдо.

«Футбол этого парня загоняет в угол любого соперника. Я видел, как многие бразильцы и другие люди со всего мира болели за Месси в этом захватывающем финале. Это было прощание, достойное гения. Он был не только звездой чемпионата мира, но и капитаном целой эпохи. Поздравляю Месси!» — написал Роналдо в соцсетях.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Аргентину с победой над Францией.

«Аргентина! Какой финал вы нам подарили, игру, в которой вы отдали сердце и душу. Мы счастливы и гордимся тем, что кубок мира по футболу возвращается в Южную Америку. Я уверен, что мой друг Диего празднует вместе с нами. Поздравляем!» — написал Мадуро в соцсети.

Уругваец Луис Суарес, выступавший с Месси за «Барселону» с 2014 по 2020 год, также поздравил своего товарища.

«Поздравляю, друг! Ты чемпион мира. Пусть говорят, что хотят, ты есть и будешь лучшим».

Не осталась в стороне от посланий супруга лидера аргентинцев.

«Даже не знаю, с чего начать… Мы сильно гордимся тобой, Лео! Спасибо, что научил нас никогда не сдаваться и всегда бороться до конца. Наконец‑то ты стал чемпионом мира! Мы знаем, столько лет ты страдал, ты так хотел добиться этого!» — написала Антонелла Рокуццо.

Андрей Аршавин полагает, что вопрос «Кто лучший в истории?» перетек в иную плоскость. Если раньше Месси сравнивали с Криштиану Роналду, то теперь этот спор разрешен. Аргентинец ушел далеко вперед, в то время как португалец чемпионат провалил.

«Это был великий матч. Месси перебил все. Теперь уже будет соревноваться с Пеле и Марадоной, что он лучший игрок в истории», — сказал экс-игрок сборной России, напоминает наше партнерское издание «Плеймейкер».

Сам Роналду пока промолчал. Хотя очень многие ждали, что он наступит на горло своей гордыне и отдаст дань уважения великому сопернику после такого триумфального чемпионата. Но…

источник: «Советский спорт»
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