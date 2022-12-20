Символическая сборная ЧМ-2022 (если составить ее без аргентинцев и французов)

Сборные Аргентины и Франции закатили наикрутейший финала чемпионат мира, в котором лучшие игроки планеты определили сильнейшего в серии пенальти. Каждый из футболистов обоих составов провёл выдающийся турнир, благодаря чему бы наверняка попал в классическую символическую сборную турнира. Однако я предлагаю разнообразить сборку подобного состава, и взять в список исключительно тех игроков, которые не представляют Аргентину и Францию.

Голкипер: Доминик Ливакович (Хорватия)

Четыре года назад, в России, хорватов до финала довёл опытнейший Даниел Субашич, объявивший о завершении международной карьеры сразу после турнира. И, как оказалось, на смену ему пришёл не менее достойный Доминик Ливакович, проведший отличный мундиаль.

В среднем он делал меньше сейвов за игру, чем Войцех Шченсны, Андриес Нопперт и некоторые другие голкиперы, но, во-первых, они провели меньше игр, а во-вторых, Ливакович оказывал большее влияние на игру. Он вытягивал сборную в сериях пенальти против Японии и Бразилии, а суммарно в трех играх плей-офф он сделал 17 сейвов. Фантастический результат.

Защита: Ашраф Хакими (Марокко), Йошко Гвардиол (Хорватия), Ромен Саисс (Марокко), Люк Шоу (Англия)

От Ашрафа Хакими ждали многого, но он превзошел ожидания. Я считаю, что он стал лучшим правым защитником среди всех коллег по амплуа на чемпионате, обогнав даже представителей Аргентины и Франции. Уж слишком он был хорош на всех участках поля. Именно Хакими выключил из игры Киллиана Мбаппе в полуфинальном матче, чего не удавалось ни одному защитнику на турнире.

Ромен Саисс - открытие турнира. 32-летний центральный защитник «Бешикташа», никогда не блиставший в больших европейских чемпионатах, выдал лучший месяц за всю свою карьеру. Жаль, что марокканец не смог появиться с первых минут в матче с Францией, ведь если бы это произошло, то далеко не факт, что французы так бы просто запрыгнули в финал.

Над Йошко Гвардиолом много подшучивали после его провальных действий в моменте с проходом Лионеля Месси, но любого игрока, а особенно защитника, правильно оценивать на большой дистанции. И вот тут как раз всё в порядке:

Перехваты - 11 (1-е место среди всех футболистов турнира);

Выносы - 37 (1-е место);

Заблокировано ударов - 4 (4-е место);

Выиграно отборов - 9 (5-е место).

Возможно, Гвардиол не был всегда стабильным и заметным на поле, но он сделал всё, чтобы Хорватия пропустила как можно меньше голов. А в матче за третье место он даже забил гол, окончательно заверив в правильности его попадания в данный список.

Слева выбор небольшой. Здесь бы мог оказаться еще один марокканец Нуссаир Мазрауи, но всё же, более ровный турнир провёл Люк Шоу, хоть его команда и вылетела слишком рано. Левый бровочник «Манчестер Юнайтед» традиционно хорошо подключался к атакам, став самым эффективным крайним защитником чемпионата по количеству созданных моментов, но и про защиту не забывал, где тоже сделал десятки выносов, отборов, перехватов и других полезных действий.

Полузащита: Софьян Амрабат (Марокко), Лука Модрич (Хорватия), Бруно Фернандеш (Португалия)

Опорного полузащитника сборной Марокко Софьяна Амрабата нельзя назвать уж совсем малоизвестным игроком, но невозможно было представить, что он станет одним из лучших на своей позиции в Катаре. 26-летний игрок поразил своим старанием и работоспособностью, что сделало его жестоким и цепким львом центра поля, разгрызающим атаки соперников. Семь игр мундиаля он провел без замен, пробегая в среднем 11,76 км за игру. Неудивительно, что его сватают в ряд клубов АПЛ, где пригодится такой выносливый опорник.

Лука Модрич давно всем и всё доказал, но на ЧМ-2022 продолжил отрабатывать за себя и за того парня. В 37 лет, он без устали бегал в защите, а уже через секунду мог пронести мяч через половину поля. На этот раз ему не удалось вновь оказаться в финале, но он окончательно стал примером профессионализма для всего молодого поколения полузащитников.

Бруно Фернандеш вылетел еще на стадии четвертьфинала, но он точно заслужил оказаться в нашем рейтинге. Полузащитник Португалии, ввиду отсутствии на поле лидера, взял игру на себя, с чем справился практически идеально. За четыре матча креативный плеймейкер забил два гола, отдал три голевые передачи, а также попал в топ-5 среди всех игроков чемпионата по ключевым передачам, ожидаемому количеству ассистов и другим заметным показателям.

Нападающие: Иван Перишич (Хорватия), Коди Гакпо (Нидерланды), Харри Кейн (Англия)

В числе лучших могли оказаться Винисиус Жуниор, Дани Ольмо, Софьян Буфаль или кто-то другой, но лучше себя проявил Иван Перишич, который, как и Модрич, показал что-то невероятное в 33 года, да ещё и на фланге атаки. В семи играх он забил один гол и отдал три голевые передачи, благодаря чему набрал 11 очков по системе «гол + пас» за три последних чемпионата мира, и только у Лионеля Месси (18) и Киллиана Мбаппе (14) этот показатель выше.

Пускай и небольшим авансом, но Коди Гакпо всё же заслуживает оказаться в данном списке. Нидерландский талант, фактически на своих плечах, вывел сборную в плей-офф, забив три гола в трёх матчах подряд. Матч ⅛ финала он тоже провёл бодро, и лишь против Аргентины игра совсем не пошла. Неплохо для 23-летнего парня.

Харри Кейн ехал в Катар, чтобы вновь стать лучшим бомбардиром чемпионата мира, но его сборная не дошла до последних стадий. Справедливости ради стоит отметить, что форвард «Тоттенхэма» выжал максимум из турнира. Два гола и три ассиста за пять матчей - хорошо, но могло быть ещё больше, если бы не тот самый незабитый пенальти против Франции. И всё же эта ошибка не должна смазать впечатление об игре Харри, ведь форвард показал футбол высочайшего уровня.