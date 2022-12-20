Лучшие футболисты ЧМ-2022, которым нужно пойти на повышение в клубной карьере

Каждый чемпионат мира по футболу дарит многочисленные таланты для больших клубов Европы, и ЧМ-2022 в Катаре не стал исключением. На прошедшем мундиале «зажглось» немало звёзд, которым пора идти на повышение. Кто наиболее этого достоин?

ЭНЦО ФЕРНАНДЕС

Начнём с банального. Лучший молодой игрок ЧМ-2022 только полгода назад перешел из «Ривер Плейта» в «Бенфику», но его матчи в чемпионате Португалии, Лиге чемпионов, а теперь и на ЧМ показали, что парень точно перерос свой нынешний клуб.

Возможно, трансфер не произойдёт зимой, но летом серьёзные дяденьки с толстыми кошельками точно приедут в Лиссабон, чтобы заполучить 21-летнего опорника.

С кем связывают слухи: «Манчестер Сити», «Ливерпуль».

КОДИ ГАКПО

Форвард Нидерландов стал главной ударной силой «оранжевых», который забил три гола на полях Катара. Он мог приехать в Катар уже в статусе игрока «Манчестер Юнайтед», но летом в последний момент трансфер сорвался, а «дьяволы» весь трансферный бюджет потратили на Антони.

После ЧМ запросы ПСВ по самому ценному активу наверняка вырастут, но точно найдётся какой-нибудь богатый клуб, готовый выложить требуемые средства за 23-летнего бомбардира. Ранее за него просили не менее 70 млн евро.

С кем связывают слухи: «Манчестер Юнайтед», «Реал».

АЗЗЕДИН УНАИ

Марокканский полузащитник не забивал голы и не отдавал голевые передачи, но он проделывал огромнейшее количество работы в опорной зоне, которое должно оцениваться по праву.

Аззедину Унаи всего 22 года, он играет за скромный «Анже», он мегаталантлив, а значит, что уже зимой за ним может выстроиться большой список клубов. Возможно, он не перейдет сразу в гранд, но повышение точно будет.

С кем связывают слухи: «Барселона», «Севилья», «Лестер», «Вест Хэм», «Вулверхэмптон».

ИСМАИЛА САРР

После травмы Садио Мане казалось, что у Сенегала не найдётся другого яркого лидера, но им оказался 24-летний Исмаила Сарр. Быстрый правоногий вингер забил гол, в каждом матче обводил, да и в целом сеял хаос в защите соперников.

В среднем у Сарра зафиксировано 2,3 успешных попытки дриблинга за 90 минут, что больше, чем у Лионеля Месси, Неймара, Софьяна Буфаля, Лероя Сане и многих других звёзд.

Два года назад им интересовался «Ливерпуль» и «МЮ», а пока что, Сарр играет в чемпионшипе за «Уотфорд», но уже зимой сенегалец обязан подняться в клуб попрестижнее.

С кем связывают слухи: «Ньюкасл», «Ливерпуль», «Эвертон».

ЖОАУ ФЕЛИКС

Жоау Феликс уже играет за топ-клуб («Атлетико» Мадрид), но для него этот чемпионат тоже может стать переломным в карьере. В 2019 году его трансфер обошёлся «матрасникам» в 120 млн евро, но с тех пор он так и не заиграл, а отовсюду слышится, что Жоау просто попал не в свою команду.

На ЧМ-2022 он забил гол и отдал две голевые передачи в четырёх матчах, что подтвердило его высокий уровень, а это может стать призывом для потенциальных покупателей, которые убедились, что Феликс стоит своих денег.

С кем связывают слухи: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал».

АЛЕКСИС МАКАЛИСТЕР

Макалистер приехал на ЧМ-2022 в роли запасного игрока, но уже во втором туре застолбил за собой место в старте, не вызывая никаких сомнений в решении главного тренера. Макалистер продемонстрировал классную универсальность, отрабатывая как в атаке, так и в защите, что очень ценится большими европейскими клубами.

Аргентинский полузащитник неплохо себя ощущает в «Брайтоне», но если он продолжит показывать высокий уровень в АПЛ, то предложение от топ-клуба не заставит себя долго ждать. Но ценник «чайки» наверняка установят высокий, ведь до мундиаля клуб подписал новый контракт с Алексисом до 2025 года.

С кем связывают слухи: «Тоттенхэм».

СОФЬЯН АМРАБАТ

Полузащитник «Фиорентины» провёл турнир высочайшего класса и, что немаловажно, он отработал весь мундиаль без замен. Марокканский опорник по итогам чемпионата мира стал лучшим по многим статистическим показателям, но особенно выделяется его 51 возвращение мяча в полуфинале с Францией - это космический показатель.

В текущем сезоне «Фиорентина» вряд ли поднимется в еврокубки, а Амрабат после ЧМ точно пожелает играть исключительно на уровне ЛЧ и лучших лиг мира. По информации инсайдеров, «фиалки» требуют около 40 млн евро, что вполне подъёмно для множества клубов континента.

С кем связывают слухи: «Атлетико», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Брайтон».