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Андрей Чернышов: Аргентинцы набрасывались на соперника, как хищники на добычу, и рвали на куски

Экс-защитник сборных СССР, СНГ и России, бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов второй год работает в Индии, где тренирует клуб из Калькутты «Мохаммедан».
Андрей Чернышов: Аргентинцы набрасывались на соперника, как хищники на добычу, и рвали на куски
20 декабря 2022 14:07
автор: Юрий Волохов
автор фото: IMAGO

Мы основательно прошлись с нашим гостем по ключевым моментам завершившегося ЧМ.

- Перед чемпионатом я не верил, что Аргентина может выиграть. Для себя отвел аргентинцам 5-6-е место в списке фаворитов. А вы?

- Тоже не считал их фаворитами. Крепкая команда, в составе есть большая звезда, но больше нет каких-то выдающихся футболистов. К фаворитам причислял Бразилию, Германию, Францию и Испанию.

- Мне казалось, что с такой полузащитой, как у Аргентины, нельзя выиграть чемпионат мира.

- Согласен, если брать состав, совсем немного футболистов играет в топ-клубах. По именам аргентинцы проигрывали другим фаворитам.

- И вдруг мир открывает для себя Маккалистера из «Брайтона», Фернандеса из «Бенфики», Монтиэля и Акунью из «Севильи». Оказалось, с такими игроками можно выигрывать чемпионат мира.

- Да, именно футболисты выше среднего, когда рядом с ними выдающийся игрок, стали прибавлять с каждым матчем. Они бились, как львы. Набрасывались на соперника, как хищники на добычу, и рвали на куски. Такой вот победный симбиоз сложился.

Хотя вначале Скалони делал ставку на Лаутаро Мартинеса, у того не очень пошло, и тренер сделал ставку на других, на того же Альвареса.

Что касается Дибалы, считаю его очень талантливым футболистом. Однако Скалони решил, что двух гениальных игроков одновременно в центре поля многовато. Поэтому игра строилась через Месси, а вокруг него были воины-спартанцы, которые на щитах привели великого к титулу.

- Германия не вышла в плей-офф, очень хотелось бы увидеть немцев в плей-офф. И еще мир не дождался выдающегося полуфинала Бразилия – Аргентина. Из-за этого чемпионат получился каким-то неполноценным.

- Здесь еще можно и Испанию вспомнить, выросло новое поколение, а вылетели досрочно. Что касается немцев, в 2018 году у них многие игроки были на сходе. Там вылет был логичен. Сейчас - отличная команда, но, приехав на чемпионат, они стали заниматься делами, далекими от футбола. Утратили концентрацию и это с ними сыграло злую шутку. Хотя, понятно, обыграй немцы Японию, прошли бы дальше.

Да, все хотели увидеть полуфинал Бразилия – Аргентина, но бразильцы проиграли хорватам в честной борьбе. Команда, представляющая маленькую страну, второй подряд чемпионат добивается большого успеха. Это может вызывать только восхищение и уважение.

- И завершая наш разговор, где-то с четвертьфинала уже все говорили только об одном, чтобы Месси наконец стал чемпионом мира. Даже кто за него не болел, с этой стадии прониклись всеобщим настроением. Вы переживали за Месси?

- Никогда не являлся персональным поклонником Месси. В их великом противостоянии с Роналду болел за португальца.

- Неожиданное заявление…

- Месси всегда играл в окружении блестящих партнеров. Вначале это была великая по составу «Барселоне», сейчас перебрался в звездный «ПСЖ». Роналду чаще в одиночку тянул команду. Он лидер в большЕй степени. Роналду во всех командах был лидером.

Но после победы Аргентины Месси встал в один ряд с Марадоной. Высшее провидение ему помогло выиграть заветный кубок.

источник: «Советский спорт»
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