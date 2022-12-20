Месси и Ди Мария едва не упали с крыши автобуса: Аргентина встретила героев

Сегодняшний день, 20 декабря, Правительство Аргентины объявило выходным. Вся страна погрузилась в сплошной карнавал, сотни тысяч болельщиков приветствовали героев Катара-2022 на протяжении всего маршрута автобуса.

На одной из улиц Лионель Месси, Родриго Де Пауль, Никлас Отаменди, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария лишь в последний момент смогли увернуться от низковисящего провода, который был протянут поперек улицы. Иначе – кто-то из них мог свалиться с крыши. Но не зря же это лучшие футболисты мира, с реакцией у этих ребят все в порядке.

В воскресенье сборная Аргентины обыграла в финале ЧМ-2022 в Дохе действующих чемпионов мира сборную Франции (3:3; 4:2 - по пенальти). Таком образом, Аргентина стала в третий раз чемпионом мира. Особенно весь мир переживал за Лионеля Месси, для 36-летнего гения это был, видимо, последний чемпионат.

Хотя на гребне успеха Лео заявил, что еще не наигрался за сборную. Но через четыре года ему будет 39, в участие в ЧМ-2026 в таком возрасте верится с трудом. Это заявление было сделано явно в состоянии эйфории.