Роналду, Флик, даже Коллина и еще 7 разочарований ЧМ-2022

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Тут и говорить не о чем. Роналду вновь стал самым-самым, правда, не в том ключе, в котором хотел бы. Форвард на чемпионате мира играл очень слабо – трижды выходил в основе и в сумме провел на поле 291 минуту (а то и намного больше, если учитывать щедрое на сей раз компенсированное время), но единственный мяч забил с притянутого за ушли пенальти, который сам и заработал (точнее, симулировал) в игре с Ганой.

В заключительном туре Роналду устроил Фернанду Сантушу скандал за то, что тот заменил его слишком рано, а потом объяснял прессе, что ругался не с тренером, а с соперником из Южной Кореи. Пытался отобрать гол у Бруну Фернандеша, потерял место в основе и стал еще сильнее отравлять атмосферу, несмотря на то, что все партнеры и сам Сантуш только защищали его от прессы. Пожалуй, имиджевые потери Роналду на этом чемпионате мира выше чем даже у Катара.

ПЬЕРЛУИДЖИ КОЛЛИНА (АРБИТРЫ)

Сам он на поле, конечно, не выходил, но несет полную ответственность за работу арбитров, к которой по ходу чемпионата мира накопилась масса претензий. Позабавило, как после первого-второго туров Коллина хвастался тем, что никто из тех, с кем он общался лично, не против 10-15 минут дополнительного времени, но в плей-офф от этой практики почти отошли, явно признав ее неудачной.

Это был не единственный системный просчет на турнире. Так, к завершающим стадиям в распоряжении итальянца не осталось сильных судей, ведь по регламенту нельзя назначать на матчи тех, кто уже судил игру с участием одной из двух команд. Плюс нельзя ставить судей из стран-конкурентов. В результате к плей-офф вариантов осталось минимум, матч за бронзу судил какой-то клоун из Катара, а финал достался поляку Шимону Марциняку.

А еще была масса скандалов. Тот же матч Нидерланды – Аргентина получился для Матеу Лаоса крайне неудачным. В матчах с участием сборной Аргентины было назначено несколько очень спорных пенальти, омрачающих заслуженный в остальном триумф Лионеля Месси. Сам Лео критиковал арбитров за низкий уровень судейства. После игры за бронзу Ашраф Хакими обвинял Инфантино в убийстве марокканцев. Арбитры явно избегали удалений и, как следствие, периодически оставляли без внимания грубые фолы… В общем, претензий полно, Коллине предстоит внимательно проанализировать произошедшее.

СБОРНЫЕ БЕЛЬГИИ, ДАНИИ И ИСПАНИИ

Провалившиеся европейские топ-сборные пойдут одним пунктом. Первые двое даже не вышли из группы, при том, что бельгийцы – бронзовые призеры ЧМ-2018, а датчане год назад играли в полуфинале Евро-2020. «Красных дьяволов» разрывали внутренние скандалы. Кевин де Брейне ругался с Тоби Алдервейрелдом и не общался с Тибо Куртуа, Эден Азар – с Леандро Троссаром, а Ромелу Лукаку – с Миши Батшуайи. А датчане, кажется, больше думали о правах человека, чем о собственной игре.

В категорию разочарований попала и Испании. «Красная фурия» стартовала с эпичной победы над Коста-Рикой, но затем резко сдала, финишировала в группе скандальным поражением от Японии, выбившим из борьбы Германию, и позорно трусливо провела 120 минут матча с Марокко, которому абсолютно заслуженно проиграла серию пенальти.

СБОРНАЯ КАТАРА

Слабейшая команда-хозяйка в истории чемпионатов мира и наглядное подтверждение тому, что раз мы уж принято раздавать путевки странам, принимающим мундиаль, то надо ограничивать количество таких стран на основании их футбольности. Сборная Катара была беспросветно плоха, не набрала ни одного очка и забила в трех турах всего один мяч. Спасибо, ФИФА, больше нам такого не надо.

ХАНС-ДИТЕР ФЛИК

В «Баварии» бывший помощник Йоахима Лева получил статус топ-тренера. И вполне заслуженно. Мюнхенцы не просто выиграли Лигу чемпионов, а сделали это в искрометном стиле. Того же мы ждем и от бундестим. Вот только пока безуспешно. В Лиге наций они едва не вылетели из лиги А, а на чемпионате мира завершили борьбу после группового этапа.

Самое обидное, что Германия не была столь уж плоха. По созданным моментам и нанесенным ударам она была в топе после группового этапа, но распорядиться мощным потенциалом в атаке не сумела. И вот в этом вина тренера, зачастую безучастно наблюдавшего со скамейки за игрой. Если придуманный им в кабинете план не работал, другого он не предлагал.

Главной проблемой, которую не удалось решить Флику, стала позиция центрального нападающего. Начинал этот турнир здесь Кай Хаверц, совершенно не подходящий на роль бомбардира, а продолжил (столь же не результативно) Томас Мюллер. Даже посредственный форвард Никлас Фюллькруг сумел впечатлить сильнее – 2+1 в 66 минутах. Может, стоило чаще ставить в атаку профильных нападающих?

МАНУЭЛЬ НОЙЕР

Некогда один из лучших вратарей мира провел удручающе слабый чемпионат мира – в трех турах группового этапа пропустил больше, чем за весь золотой ЧМ-2014 (пять мячей против четырех). Пробить Нойера удавалось не только Испании и Японии, но даже Коста-Рике. Причем лишь раз соперники удовлетворились одним голом. Из 13 ударов вратарь «Баварии» отразил восемь, то есть в среднем парировал 61,5% ударов. Естественно, это очень мало.

ЛАУТАРО МАРТИНЕС

Возможно, не все согласятся с наличием в этом списке нового чемпиона мира, но он прошляпил в Катаре все, что только было можно. Турнир он начал в роли основного форварда, но Саудовской Аравии забивал только из офсайда, а с Мексикой был заменен через час и с тех пор выходил только на замену.

И все равно был больше похож на карикатуру, чем на форварда. В соцсетях и даже не футбольных телеграм-каналах развирусилось видео, в котором болельщик откровенно насмехается над промахом Лаутаро Мартинеса из выгодной позиции в матче с Австралией. В итоге форвард «Интера» за 239 минут (без учета компенсированного времени) на победном чемпионате мира так ни разу и не забил…

РОМЕЛУ ЛУКАКУ

Болельщики «Интера», наверное, в ужасе от увиденного в Катаре, ведь Лукаку сыграл еще хуже. Справедливости ради, бельгиец прямо по ходу турнира восстанавливался от повреждения и успел заскочить только на 53 минуты, из которых 8 пришлись на матч с Марокко. Тем не менее, его промахи вообще облетели все телеканалы, потому что в решающем матче с Хорватией Лукаку умудрился запороть по меньшей мере пяток убийственных моментов.

ДАРВИН НУНЬЕС

Еще один форвард топ-клуба, проваливший турнир. Юрген Клопп наверняка с грустью наблюдал за бесплодными попытками Нуньеса забить на чемпионате мира хотя бы гол. Отбегав 242 минуты, он так ничего полезного для сборной Уругвая и не сделал, так что даже до плей-офф «чарруас» не дотянули.

СЕРХИО БУСКЕТС

Все-таки практика показывает, что Бускетсу во многом просто повезло прикоснуться к тому великому поколению с Хави и Андресом Иньестой во главе. Понятно, что он и раньше никогда не тащил команды на своем горбу, просто связывая оборону со средней линией, но все-таки зачастую именно опытные ветераны в такие сложные периоды выходят на первые роли. Но нет, Бускетс, на счету которого 143 матча в составе «красной фурии», не сделал ее ни лучше, ни хуже. Просто был.