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Месси – фантомная боль «Барселоны». Каталонцы завалили соцсети постами о Лео

В Париже наверняка довольны тем, что один из самых популярных клубов мира продолжает пиарить их футболиста.
Месси – фантомная боль «Барселоны». Каталонцы завалили соцсети постами о Лео
20 декабря 2022 17:53
автор: Артем Зибрак
автор фото: Reuters

Чемпионат мира прошел по идеальному кинематографическому сценарию. Для главного героя Лионеля Месси это был последний шанс взять кубок мира. В соперниках антипод и антигерой – Криштиану Роналду. Турнир начался с поражения от аутсайдера Саудовской Аравии, отчего все оставшиеся игры автоматически стали носить характер плей-офф, но альбиселеста, дважды позволив соперникам отыграться с 0:2, прошла все испытания и в финале оказалась сильнее действующего чемпиона французов с Килианом Мбаппе (суперзвездой нового поколения) во главе.

Весь мир следил за этим походом и хотел к нему прикоснуться. И «Барселона» не исключение. Вот только каталонцы как будто бы даже перестарались. На их активные попытки примазаться к успехам Месси обратила внимание Marca. Журналист издания Луис Ф. Рохо только в одной из соцсетей, специализирующейся на публикации фотографий, насчитал девять (!) постов сине-гранатовых о Месси на ЧМ-2022. А ведь речь идет о футболисте другого в данный момент клуба. Для сравнения, даже «ПСЖ» ограничился всего пятью постами.

То же касается и других соцсетей. В той, что пользуется наибольшей любовью Илона Маска, «Барселона» посвятила Месси восемь постов. Среди них встречались фразы «Для нас ты всегда будешь лучшим», «Легенда “Барсы”, легенда Аргентины, легенда футбола» и так далее.

Каталонцев, конечно, можно понять. Во-первых, для них Месси навсегда останется их футболистом, легендой номер один. Во-вторых, это правило соцсетей – публиковать самое-самое цепляющее подписчиков. Только так можно набирать подписчиков. Соцсети давно уже стали новыми СМИ. Так, пост Месси о том, как он мечтал выиграть кубок мира и как счастлив тому, что ему наконец это удалось, всего за 48 часов собрал 57 млн лайков – больше, чем любое СМИ в истории этой соцсети.

Для «Барселоны» этот триумф Лео – праздник со слезами на глазах, ведь он означает, что Месси еще мог принести блаугране на поле много пользы. А если вспомнить, что он и не хотел покидать Каталонию… Это ведь Жоан Лапорта полтора года назад не смог изыскать финансовых возможностей сохранить Лео, но в то же время подписывал Серхио Агуэро, Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и даже Дани Алвеса. Двоих из них в клубе уже нет, а третий выставлен на продажу…

Очевидно, что в «Барселоне» по-прежнему жалеют об уходе кумира и жаждут его возвращения, но теперь это не представляется возможным, особенно в свете победы на чемпионате мира. «ПСЖ» явно будет готов продлить истекающий летом контракт на абсолютно любых условиях, даже если для этого придется переписать на отца Месси пару нефтяных месторождений. А у «Барселоны» закончились финансовые рычаги даже для контракта Месси двухлетней давности. Что уж говорить о Месси нынешнем, пребывающем в настолько грандиозной форме, что способен одной левой завоевать кубок мира?

источник: «Советский спорт»
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