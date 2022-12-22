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Андрей Чернышов: В Индии все болели за Бразилию или Аргентину. Иногда доходило до потасовок

20 декабря мы опубликовали первую часть разговора с экс-защитником сборных СССР, СНГ и России, бывшим тренером «Спартака» Андреем Чернышовым.
Андрей Чернышов: В Индии все болели за Бразилию или Аргентину. Иногда доходило до потасовок
22 декабря 2022 13:14
автор: Юрий Волохов
автор фото: XinHua

В ней мы подвели итоги завершившегося в Катаре ЧМ-2022. Но Андрей второй год работает в Индии, где тренирует клуб из Калькутты «Мохаммедан». Сегодня мы побеседовали о жизни в Индии и об отношении индусов к футболу.

- Индия не самая футбольная страна. Индусы смотрели чемпионат мира?

- У нас было немало матчей на выезде во время ЧМ. Мы видели в этих городах большой интерес к чемпионату. Причем, как я понимаю, жители в основном разделились на два лагеря – болельщиков сборной Бразилии и болельщиков Аргентины. Едем – большой флаг Бразилии, там во время матчей концентрировались фанаты бразильцев. В другом – большой флаг Аргентины. Соответственно, здесь собирались болельщики Месси и аргентинской сборной.

Флагов других стран вообще не видел. Во время матчей Бразилии или Аргентины все кафе в центре городов были забиты, люди смотрели футбол. В районах попроще – телевизор выносили на улицу, собирались люди и смотрели футбол.

Писали, что в одном из городов произошла серьезная потасовка как раз фанатов Аргентины и Бразилии. Были пострадавшие.

- То есть, индусы начинают проникаться футболом?

- Знакомый журналист рассказывал, что в Катаре на ЧМ работало приличное количество журналистов из Индии.

- Как Индия выступила в отборочном турнире к ЧМ-2022?

- Там сложный отбор, несколько этапов. Индия первый этап прошла, но дальше было сложно. Индусы играют вместе с Ираном и Саудовской Аравией. Соперники очень приличные.

- В Индии вдохновлены успехами Марокко, Ирана, Японии?

- Мне помощники переводили некоторые статьи. Там тенденция такая: хватит разговоров, что мол, надо развивать футбол. Пора переходить к делу, начинать с детско-юношеского футбола. Пора начинать воспитывать игроков хорошего уровня, пробиваться на чемпионаты мира и т.д. Как раз приводили пример Японии, Ирана, Южной Кореи.

- Как у вашей команды дела в этом сезоне?

- У нас прошло только семь туров. Команда идет в верхней части турнирной таблицы. Сейчас едем на выезд, потом рождественские каникулы. Возобновится чемпионат 6 января, а закончится в конце марта.

Но в нынешнем сезоне ввели еще одни турнир – Суперкубок. В нем сыграют по четыре лучшие команды Суперлиги и четыре из нашей лиги.

- Ваша команда играет в аналоге нашей первой лиги?

- Да, есть еще Суперлига, но там играют клубы с большими бюджетами. Если владельцы находят хорошие деньги, могут заявиться в Суперлигу. Это фактически закрытая лига.

- А выйти по спортивному принципу в Суперлигу можно?

- Сейчас пошло какое-то движение, ФИФА подключилась к этом вопросу. Пока ничего не понятно. Если из Суперлиги никто не будет вылетать, а только выходить из нашей лиги, это тоже ненормально.

- Задачи перед вами руководство ставит?

- В прошлом году, когда я пришел, мне сказали, что есть план на три года. Постепенно создавать команду, а на третий год выиграть чемпионат. Но мы в прошлом сезоне заняли второе место в нашей лиге, и вышли в финал очень престижного кубка. Там проиграли команде Суперлиги. У владельцев клуба аппетиты повысились. Про трехлетний план они забыли, хотят, чтобы мы стали чемпионами уже в этом году.

- Вам, как белому господину, предоставили дворец или в доме живете?

- Я в отеле живу, тут есть все – питание, тренажерный зал. Мне удобно. Тем более, семья в Москве. Отель вполне устраивает.

источник: «Советский спорт»
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