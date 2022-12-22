Ливакович, Зоммер или Навас? «Бавария» перед матчами ЛЧ с «ПСЖ» может усилиться вратарем соперника

НАВАС И «БАВАРИЯ» – ИДЕАЛЬНЫЙ СОЮЗ

Основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер во время катания на лыжах получил перелом ноги и не сможет вернуться на поле до конца сезона, а это значит, что ему нужна замена высокого класса, ведь мюнхенцам предстоит играть не только в бундеслиге (здесь они бы справились и со Свеном Ульрайхом), но и в Лиге чемпионов. А ведь здесь в 1/8 финала их ждет «ПСЖ» с Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Неймаром в составе.

Первым претендентом на освободившуюся вакансию называется Кейлор Навас как раз из того самого «ПСЖ». Если в прошлом он делил игровое время с Джанлуиджи Доннаруммой, то с приходом Кристофа Галтье окончательно потерял место в составе – на чемпионат мира он приехал без единой минуты в сезоне и, как следствие, выступил не лучшим образом.

Преимущества Наваса в глазах мюнхенцев очевидны. Во-первых, он очень опытен. В той же Лиге чемпионов он провел 62 матча (61 пропущенный мяч, 22 игры отстоял на ноль). Во-вторых, лишен игровой практики, а значит, будет более заинтересован в переходе. В-третьих, в 36-летнем возрасте скорее согласится на этот полугодовой вариант. В-четвертых, в коллекцию чемпионских титулов в Испании и Франции может добавить победу в бундеслиге. В-пятых, мотивация против бывшей команды будет запредельной, да и знание сильных и слабых сторон лидеров парижан явно не станет лишним.

Как ни посмотри, идеальный союз для обеих сторон. Против тут, вероятно, может выступить только «ПСЖ», которому явно не с руки усиливать конкурента. Поэтому мюнхенцам приходится прорабатывать и другие варианты. Их несколько.

НЮБЕЛЬ ХОЧЕТ ГАРАНТИЙ

Например, возвращение из аренды Александра Нюбеля. 26-летний вратарь в 2020 году перешел из «Шальке» в «Баварию», попытавшись повторить путь Нойера, но застрял в запасе и следующим летом (то есть еще в 2021 году) отправился в двухгодичную аренду в «Монако». Получается здесь с переменным успехом. Назвать 33 пропущенных мяча в 23 матчах нынешнего сезона хорошим результатом язык не поворачивается, зато есть стабильная практика.

Поэтому ни «Монако», ни Нюбель выходить на сделку желанием не горят. Монегаски требуют денег за досрочное расторжение контракта, а вратарь – гарантий того, что он останется первым номером после возвращения Нойера, что уничтожает смысл всей затеи. Ведь на годы «Бавария» способна найти себе и более сильного первого номера. Кроме того, Нюбель не хочет возвращаться, пока тренером вратарей в Мюнхене работает Тони Топалович, с которым клуб расставаться не собирается. В общем, здесь не складывается по всем фронтам.

ЛИВАКОВИЧ ИЛИ ЗОММЕР

Куда более интересным кандидатом видится Доминик Ливакович из загребского «Динамо». Он давно перерос свой клуб и очень круто проявил себя на чемпионате мира, однако немцы опасаются, что эта сделка обойдется им слишком дорого. Ливаковичу 27 лет, он в самом расцвете сил, и наверняка на него будут и другие претенденты, что может привести к своеобразному аукциону. Если ее выиграть, усаживать его через полгода на лавку будет не продуктивно. Тем не менее, сообщалось, что председатель совета директоров и знаковый для «Баварии» вратарь Оливер Кан на связи с Ливаковичем.

Третий вариант – 34-летний Ян Зоммер из «Боруссии» Менхенгладбах. Его контракт истекает через полгода, так что у «Баварии» будет возможность снизить стоимость трансфера зимой до минимума. А в его квалификации сомнений ни у кого нет. Зоммер выдавал мощнейшие перфомансы и в клубе (рекордные 19 сейвов осенью как раз против «Баварии»), и в сборной (не пустил на ЧМ-2022 Италию).

На ком бы баварские боссы ни остановили свой выбор, у них достаточно времени, чтобы без спешки заключить сделку. Зимнее трансферное окно откроется в первый день нового года, а закроется 31 января.