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Первый топ-матч после ЧМ-2022. Битва «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

Кто фаворит? Сыграют ли топ-футболисты? Какое состояние у команд? Ответы на все вопросы перед главным противостоянием Англии.
Первый топ-матч после ЧМ-2022. Битва «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»
22 декабря 2022 13:29
автор: Никита Шмытов

Эмоции от чемпионата мира-2022 ещё не угасли, но всем нам, спустя всего несколько дней после финала ЧМ, вновь придётся окунуться к просмотру матча высочайшего уровня, мимо которого невозможно пройти мимо. Противостояние «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» стало настоящей классикой и неким английским аналогом эль-класико, очередное из которых пройдёт 22 декабря в 23:00 на стадионе «Этихад» в рамках Кубка английской лиги.

Состояние «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» - топ-команда, а потому очевидно, что больше половины команды разъехалось на месяц в сборные на чемпионат мира, но есть и те, кто провел это время по-другому.

17 декабря «Сити» провел товарищеский матч против «Жироны» (2:0), но стартовый состав был слабо похож на более привычный вариант. Большую часть состава заполонили выпускники академии «Сити» и игроки из глухого запаса, а из звезд были только Рияд Марез, Илкай Гюндоган, Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд. Двое последних стали главными творцами победы: у бельгийца - гол+пас, у норвежца - гол.

Спустя два дня в стан «горожан» после неудачного ЧМ вернулись Родри, Эмерик Лапорт, Натан Аке и Мануэль Аканджи. Они уже начали тренироваться, в отличие от английских игроков и Хулиана Альвареса, который продолжает праздновать триумф после мундиаля.

Состав «Сити» не будет безупречным, но и говорить о его откровенной слабости говорить не стоит.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити»: Ортега - Льюис, Катонго, Аканджи, Гомес - Палмер, Гюндоган, Де Брюйне - Марез, Холанд, Борхес.

Состояние «Ливерпуля»

Состав «Ливерпуля» ещё до паузы на ЧМ-2022 был разбит травмами и другими проблемами, но к счастью, мундиаль не добавил новых проблем, а многие ключевые игроки состава даже не были вызваны в сборные, благодаря чему могли спокойно подготовиться к продолжению сезона.

«Ливерпуль» за полторы недели провел два товарищеских матча: против «Лиона» (1:3) и против «Милана» (4:1). Два противоречивых результата, но на то это и тренировочные матчи, в которых Юрген Клопп дал волю экспериментам. В обоих встречах немецкий главный тренер использовал одинаковые стартовые составы, меняя их лишь во в середине вторых таймов. Авторами голов становились хорошо знакомые ключевые футболисты: Фабио Карвалью, Мохаммед Салах, Тиаго, Дарвин Нуньес. Хотя свои локальные сюрпризы тоже были. 17-летние Бобби Кларк и Бен Доак отдали по одной голевой передаче против «Милана».

Все игроки «Ливерпуля» с чемпионата мира вернулись в расположении клуба, но как сказал Клопп в последнем своём интервью, не факт, что все из них примут участие в кубковой встрече.

Ориентировочный состав «Ливерпуля»: Келлехер - Рэмси, Гомес, Филлипс, Цимикас - Эллиотт, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен - Салах, Фирмино, Карвалью.

Кто выиграет?

«Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти последних розыгрышей Кубка английской лиги, а «Ливерпуль» выиграл его в последнем сезоне, но букмекеры отдают предпочтение команде Пепа Гвардиолы.

Мерсисайдцам и правда будет трудно. В последний раз они выиграли на «Этихаде» в 2018-м году, после чего не смогли выиграть шесть встреч подряд. Тем не менее, их последний матч в данном турнире закончился голевой ничьей и серией пенальти, а учитывая более или менее равное состояние соперников, мы и в этот раз вправе рассчитывать на эффектный матч, который знаменует продолжение клубного сезона.

источник: «Советский спорт»
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