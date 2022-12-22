Диего Симеоне пока у руля

Пожалуй, самой обсуждаемой командой-участницей испанской кубковой гонки рискует стать «Атлетико». Во-первых, потому что главный тренер «матрасников» - единственный на данный момент футбольный коуч в этой вселенной, который может выставить в своем стартовом составе сразу пятерых чемпионов мира: Антуана Гризманна, Родриго Де Пауля, Тома Лемара, Анхеля Корреа и Науэля Молину. Но выставить - не значит показать игру. Потому, если черная полоса у «Атлетико» продолжится и дальше, в сторону Диего Симеоне полетит еще больше копий. Так что для наставника «рохибланкос» эта привилегия - как дополнительный вызов.

Тучи сгустились над непотопляемым Симеоне еще осенью, когда его «индейцы» неудачно выступили в Лиге чемпионов, где впервые за последние годы команда заняла последнее место в группе и оказалась за пределами весенних еврокубков. Если точнее обозначить степень падения - «Атлетико» впервые за 10 лет при Диего Симеоне не вышел в плей-офф ни ЛЧ, ни ЛЕ. Поэтому, во-вторых - это про, как кажется, уже неминуемую отставку харизматичного аргентинца. Сам наставник «красно-белых» сразу после вылета из Лиги чемпионов сказал, что теперь его главная мечта - остаться у руля команды и взять престижный кубок. Но велики шансы, что эта вершина Симеоне так и не покорится.

Уже пару месяцев циркулируют слухи о том, что ему готовят замену. Главные претенденты - Луис Энрике и Томас Тухель. Последний, кстати, нанял себе репетитора по испанскому языку, так что, похоже, на Испанию немец настроился основательно. Правда, как сообщает издание Bild, если бывшего коуча «Челси» не удастся завести в «Атлетико», у него есть предложение из «Барселоны». Хотя это и странно. Руководство «сине-гранатовых» решительно поддерживает Хави, а сам Тухель еще этим летом заявлял, что его немного раздражает каталонский клуб. Кстати, сразу после разрыва отношений немца с АПЛ его следующим местом работы называли мадридский «Реал», поскольку контракт с Анчелотти рассчитан только до лета 2024 года. В общем, лобби у Томаса неплохое и кто-то полон решимости пристроить его в испанском чемпионате.

Что же касается «Атлетико Мадрид», то сегодня во втором раунде Кубка Испании они встретятся с командой из Сегунды В - клубом «Арентейро». «Индейцы» отправятся в гости к малоизвестному, но очень бодрому клубу, который лидирует в турнирной таблице в четвертом по значимости испанском дивизионе, набрав за 15 туров 32 очка. Кстати, на предыдущем этапе Кубка Испании команда выбила из розыгрыша «Альмерию».

Матч начнется в 23:00 мск на небольшом, но уютном стадионе «Эспиньедо», рассчитанном на 3000 человек. И легко «Атлетико» не будет, как и не будет пока чемпионов мира в основном составе. Просто так «Арентейро», пусть и с составом всего на 2 млн евро, не сдастся. Команда под предводительством 37-летнего Хави Рейи в этом сезоне разрывает свою группу - «бело-зеленые» одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и только один раз проиграли. На счету у футболистов «Арентейро» 16 забитых мячей и всего 7 пропущенных - команда предпочитает закрытый футбол. А вот у «матрасников» с обороной в последнее время есть явные проблемы - «Атлетико» пропускал почти в каждой встрече.

Тем не менее ресурсов у команды Диего Симеоне определенно больше, и нас ждет не проходная встреча гранда с середняком, а насыщенная и результативная игра. «Рохибланкос» надо набирать обороты, ведь теперь, без еврокубков, основные задачи клуба - Ла Лига и Кубок Испании. И если разогнаться в Копа дель Рей время еще есть, то последние результаты в Примере - пятое место в турнирной таблице без побед в трех последних турах - это определённо не тот результат, который спасет Симеоне от увольнения, и не тот результат, который заслуживает команда с таким потенциалом.