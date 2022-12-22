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Почему нет смысла нашему футболу переходить в Азию

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) положительно скажется на развитии этого вида спорта в стране.
Почему нет смысла нашему футболу переходить в Азию
22 декабря 2022 14:35
автор: Юрий Волохов

«Любой формат, который послужит развитию двусторонних или многосторонних отношений, популяризации футбола, мы будем приветствовать. Насколько это усилит азиатскую конфедерацию — время покажет. Безусловно, чемпионат мира показал, что команды, которые раньше воспринимались как не совсем конкурентные, показывают очень зрелый футбол, это значит, что идёт обмен тренерскими кадрами, спортивными технологиями. Думаю, если Россия войдёт в АФК, это положительно скажется на развитии российского футбола, но решение за РФС и соответствующими организациями», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Объясняем, почему не стоит торопиться с таким судьбоносным решением.

- В плане положительных результатов нам в Азии ничего не светит. Существовали некоторые шапкозакидательские настроения: мол, в Азии мы всех будем обыгрывать. Что это большое заблуждение, было очевидно и до ЧМ в Катаре. А уж после него самые отъявленные оптимисты загрустили. У всех в памяти матчи в Душанбе и Ташкенте, где за 180 минут наша сборная не смогла забить ни одного гола.

- В России составлен список недружественных стран. Это практически вся Европа, поэтому в Европе с нами никто не хочет играть. Вы полагаете, что в Азии таких стран нет? Есть, и они занимают серьезные позиции в АФК. Это Австралия, Япония, Южная Корея. Плюс Новая Зеландия, которую нельзя причислить к ведущим, но она в этом ряду. Видимо, Тайвань сюда можно отнести. Это навскидку, если покопаться, можно найти еще.

Представьте, Россия попадает в одну группу с Японией и Южной Кореей. Обе отказываются с нами играть. Отгадайте, какое решение примет АФК? Очевидно, отстранит Россию, а нашим соперникам даст зеленую улицу. Думается, в АФК все это прекрасно понимают, и вряд ли ждут Россию у себя с распростертыми объятиями.

- Есть и еще одна проблема, она тоже звучала. Я не силен в регламенте и юридических тонкостях перехода, но читал и такое мнение, что если РФС перейдет в АФК, то это на десятилетия. Обратно в УЕФА вернуться будет очень сложно. Это что же получается, даже наши дети и внуки, увидев результаты жеребьевки Кубка АФК, будут переживать: как же сборная России сыграет в Исламабаде с Пакистаном и в Улан-Баторе с Монголией? Нужна нам такая перспектива?

источник: «Советский спорт»
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