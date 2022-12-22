World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Лидерство Бразилии, прогресс Марокко, падение России. ФИФА обновила рейтинг сборных после ЧМ-2022

В четверг, 22 декабря, ФИФА обновила рейтинг мужских сборных, впервые после старта чемпионата мира. Предыдущий был датирован 6 октября.
Лидерство Бразилии, прогресс Марокко, падение России. ФИФА обновила рейтинг сборных после ЧМ-2022
22 декабря 2022 15:23
автор: Артем Зибрак
автор фото: XinHua

Естественно, в нем много изменений, ведь помимо ЧМ команды за два с половиной месяца провели много товарищеских матчей. Расскажем о самых интересных перестановках. И сразу отметим, что Россия в этом рейтинге потеряла 4,85 очка и четыре строчки, завершая 2022 год на 37-м месте, между Венгрией и Чехией.

Сильнейший прирост по очкам на отчетной дистанции у главной сенсации ЧМ-2022 сборной Марокко – плюс 108,85 (из итоговых 1672,35). Также значительно прибавили Хорватия (81,98), Аргентина (64,5) и Франция (63,61). То есть наибольший рост логично показали те, то добрался как минимум до полуфинала чемпионата мира. Среди четвертьфиналистов (Англия, Нидерланды, Португалия) картина похожая, кроме одного нюанса – лидирующая Бразилия имела такой мощный рейтинг, что вылет в четвертьфинале ЧМ оставил ее даже в минусе.

Пятерка самых деградировавших сборных выглядит так: Дания (минус 58,46), Катар (-46,33), Канада (-43,36), Уэльс (-39,54) и Сербия (-37,16). В общем, те, то реально провалился в Катаре, включая самих хозяев. На пятерых эти сборные на ЧМ набрали в 15 матчах жалкие три очка.

Печально видеть отрицательный баланс у Бельгии (-35,41), Испании (-22,51) и некогда топовых Уругвая (-11,26) и Мексики (-9,11). Причем «красной фурии» не помог даже выход из группы, за которым последовала неудачная серия пенальти в игре с Марокко.

По количеству выигранных позиций в топ-50 рейтинга наибольшего прогресса достигло все то же Марокко (+11, 11-е место), а также Австралия (+11, 27-е место), Камерун (+10, 33-е место) и Хорватия (+5, 7-е место). А в обратном направлении проследуют Уэльс (-9, 28-е место), Дания (-8, 18-е место), Сербия (-8, 29-е место), Иран (-4, 24-е место) и Россия (-4, 37-е место). Грустно, что россияне оказались единственными неудачниками, даже не игравшими в Катаре.

Примечательно, что выигравшей золотые медали Аргентине для взлета на вершину не хватило всего пары очков. Альбиселеста завершает год на второй позиции, сразу за Бразилией, а в тройку поднимается финалист Франция. При этом у бельгийцев был настолько солидный запас прочности, что даже после невыхода из группы они потеряли всего две позиции и остались четвертыми, выше четвертьфиналистов Англии и Нидерландов.

Также забавно, что пролетевшая мимо чемпионата мира Италия потеряла всего две строчки и осталась восьмой, выше идущей следом Португалии, дошедшей в Катаре до четвертьфинала.

А Испания и здесь переживает дежа вю – после вылета в 1/8 финале в связи с проигранной серией пенальти «фурия роха» опустилась на десятое место… впервые с 2018 года.

ТОП-10 РЕЙТИНГА ФИФА:

1 (-). Бразилия – 1840

2 (+1). Аргентина – 1838

3 (+1). Франция – 1823

4 (-2). Бельгия – 1781

5 (-). Англия – 1774

6 (+2). Нидерланды – 1740

7 (+5). Хорватия – 1727

8 (-2). Италия – 1723

9 (-). Португалия – 1702

10 (-3). Испания – 1692

ЛИДЕРЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

КОНМЕБОЛ: Бразилия (1-е место в общем рейтинге)

УЕФА: Франция (3)

КАФ: Марокко (11)

КОНКАКАФ: США (13)

АФК: Япония (20)

ОФК: Новая Зеландия (105)

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Четыре клуба из Бразилии и ноль – из АПЛ. А лидером по количеству чемпионов мира является «Ювентус»
Четыре клуба из Бразилии и ноль – из АПЛ. А лидером по количеству чемпионов мира является «Ювентус»
Очередной рейтинг, закрывающий тему чемпионата мира в Катаре.
22.12.2022 16:42
Футбол
автор: Артем Зибрак
Лидерство Бразилии, прогресс Марокко, падение России. ФИФА обновила рейтинг сборных после ЧМ-2022
Лидерство Бразилии, прогресс Марокко, падение России. ФИФА обновила рейтинг сборных после ЧМ-2022
В четверг, 22 декабря, ФИФА обновила рейтинг мужских сборных, впервые после старта чемпионата мира. Предыдущий был датирован 6 октября.
22.12.2022 15:23
Футбол
автор: Артем Зибрак
Почему нет смысла нашему футболу переходить в Азию
Почему нет смысла нашему футболу переходить в Азию
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) положительно скажется на развитии этого вида спорта в стране.
22.12.2022 14:35
Футбол
автор: Юрий Волохов
Диего Симеоне пока у руля
Диего Симеоне пока у руля
Чемпионат мира в Катаре уже четыре дня как история. Аргентина свое отгуляла. Лига чемпионов вернется только в феврале, а РПЛ - лишь в марте. Но футбольный круговорот продолжается. Например, в Испании, где стартовал второй раунд Кубка короля.
22.12.2022 13:38
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Первый топ-матч после ЧМ-2022. Битва «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»
Первый топ-матч после ЧМ-2022. Битва «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»
Кто фаворит? Сыграют ли топ-футболисты? Какое состояние у команд? Ответы на все вопросы перед главным противостоянием Англии.
22.12.2022 13:29
Футбол
автор: Никита Шмытов
Ливакович, Зоммер или Навас? «Бавария» перед матчами ЛЧ с «ПСЖ» может усилиться вратарем соперника
Ливакович, Зоммер или Навас? «Бавария» перед матчами ЛЧ с «ПСЖ» может усилиться вратарем соперника
Оливер Кан и Хасан Салихамиджич ищут замену отлично покатавшемуся на лыжах Нойеру.
22.12.2022 13:24
Футбол
автор: Артем Зибрак
Андрей Чернышов: В Индии все болели за Бразилию или Аргентину. Иногда доходило до потасовок
Андрей Чернышов: В Индии все болели за Бразилию или Аргентину. Иногда доходило до потасовок
20 декабря мы опубликовали первую часть разговора с экс-защитником сборных СССР, СНГ и России, бывшим тренером «Спартака» Андреем Чернышовым.
22.12.2022 13:14
Футбол
автор: Юрий Волохов
Ждем в «Зените» бразильского бунта? Трансферный дайджест последних суток
Ждем в «Зените» бразильского бунта? Трансферный дайджест последних суток
Клаудиньо может уйти из «Зенита», «Барселона» нашла замену Бускетсу, у «Локомотива» новый защитник из Первой лиги.
22.12.2022 12:52
Футбол
автор: Никита Шмытов
Месси и Мбаппе воссоединятся 28 декабря, Фоден готовится к «Ливерпулю». От ЧМ – к клубным делам
Месси и Мбаппе воссоединятся 28 декабря, Фоден готовится к «Ливерпулю». От ЧМ – к клубным делам
Пауза на чемпионат мира завершена. Уже в среду «Манчестер Юнайтед» с Бруну Фернандешем в составе сыграет с «Бернли», а в четверг нас ждет очередное противостояние «Ливерпуля» и «Ман Сити».
21.12.2022 17:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Месси – фантомная боль «Барселоны». Каталонцы завалили соцсети постами о Лео
Месси – фантомная боль «Барселоны». Каталонцы завалили соцсети постами о Лео
В Париже наверняка довольны тем, что один из самых популярных клубов мира продолжает пиарить их футболиста.
20.12.2022 17:53
Футбол
автор: Артем Зибрак
Всем бояться — Валиева заявила триксель! На чемпионате России начинается самое интересное
В пятницу 23 декабря в 15:25 по московскому времени на национальном чемпионате в Красноярске в борьбу вступают женщины-одиночницы.
Во дают, парни! 96, 97, 98, 99 – и 104 Гуменнику! Чемпионат России в Красноярске начался с града четверных
В мужской короткой программе сразу девять человек преодолели гроссмейстерскую отметку в 90 баллов.
«Золотой» Паредес, «бронзовые» Ловрен, Влашич и Пашалич и еще 15 «наших». Как выступили на ЧМ-2022 игроки с опытом РПЛ
Сборной России на чемпионате мира в Катаре не было, зато в матчах турнира приняли участие сразу 19 футболистов с опытом выступлений за клубы РПЛ.
Отставка замедленного действия. Когда и почему Жамнов может уйти из сборной
Поражение сборной России в решающем матче Кубка Первого канала от белорусов (4:5 Б) не могло остаться без «разбора полетов».
Валиева, «Мишки» и Кондратюк под вопросом. Полный расклад на чемпионат России по фигурному катанию
В четверг 22 декабря в Красноярске начинается чемпионат страны – главный турнир сезона для наших фигуристов.
Роналду, Левандовски, Мюллер и прочие «лузеры». Сборная разочарований ЧМ-2022
«Плеймейкер» составил команду из футболистов, проваливших чемпионат мира в Катаре.
Дуэль Месси и Мбаппе опередила олимпийские разборки Щербаковой и Валиевой. Как финал ЧМ-2022 смотрели на Рос-ТВ
Воскресный матч Аргентина – Хорватия в Катаре стал самой рейтинговой футбольной трансляцией на нашем телевидении за четыре года – то есть, с предыдущего чемпионата мира.
5 аргентинцев, 3 француза, 2 марокканца и 1 англичанин. Символическая сборная ЧМ-2022 по версии «Плеймейкера»
После чемпионата мира в Катаре все составляют свои сборные лучших игроков турнира. Не остался в стороне и «Плеймейкер».
Угадать чемпиона — еще не победа! Итоги конкурса прогнозов на ЧМ-2022
Во время чемпионата мира в Катаре «Плеймейкер» проводил конкурс прогнозистов с общим призовым фондом 200 тысяч рублей (30 тысяч в виде фрибета). Подводим итоги и называем победителей.
От Гакпо и Амрабата до Ливаковича и Роналду. Герои ЧМ-2022 «на выданье»
Многие действующие лица завершившегося в Катаре чемпионата мира зимой поменяют клубную прописку. «Плеймейкер» выбрал десять наиболее интересных потенциальных трансферов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика