Лидерство Бразилии, прогресс Марокко, падение России. ФИФА обновила рейтинг сборных после ЧМ-2022

Естественно, в нем много изменений, ведь помимо ЧМ команды за два с половиной месяца провели много товарищеских матчей. Расскажем о самых интересных перестановках. И сразу отметим, что Россия в этом рейтинге потеряла 4,85 очка и четыре строчки, завершая 2022 год на 37-м месте, между Венгрией и Чехией.

Сильнейший прирост по очкам на отчетной дистанции у главной сенсации ЧМ-2022 сборной Марокко – плюс 108,85 (из итоговых 1672,35). Также значительно прибавили Хорватия (81,98), Аргентина (64,5) и Франция (63,61). То есть наибольший рост логично показали те, то добрался как минимум до полуфинала чемпионата мира. Среди четвертьфиналистов (Англия, Нидерланды, Португалия) картина похожая, кроме одного нюанса – лидирующая Бразилия имела такой мощный рейтинг, что вылет в четвертьфинале ЧМ оставил ее даже в минусе.

Пятерка самых деградировавших сборных выглядит так: Дания (минус 58,46), Катар (-46,33), Канада (-43,36), Уэльс (-39,54) и Сербия (-37,16). В общем, те, то реально провалился в Катаре, включая самих хозяев. На пятерых эти сборные на ЧМ набрали в 15 матчах жалкие три очка.

Печально видеть отрицательный баланс у Бельгии (-35,41), Испании (-22,51) и некогда топовых Уругвая (-11,26) и Мексики (-9,11). Причем «красной фурии» не помог даже выход из группы, за которым последовала неудачная серия пенальти в игре с Марокко.

По количеству выигранных позиций в топ-50 рейтинга наибольшего прогресса достигло все то же Марокко (+11, 11-е место), а также Австралия (+11, 27-е место), Камерун (+10, 33-е место) и Хорватия (+5, 7-е место). А в обратном направлении проследуют Уэльс (-9, 28-е место), Дания (-8, 18-е место), Сербия (-8, 29-е место), Иран (-4, 24-е место) и Россия (-4, 37-е место). Грустно, что россияне оказались единственными неудачниками, даже не игравшими в Катаре.

Примечательно, что выигравшей золотые медали Аргентине для взлета на вершину не хватило всего пары очков. Альбиселеста завершает год на второй позиции, сразу за Бразилией, а в тройку поднимается финалист Франция. При этом у бельгийцев был настолько солидный запас прочности, что даже после невыхода из группы они потеряли всего две позиции и остались четвертыми, выше четвертьфиналистов Англии и Нидерландов.

Также забавно, что пролетевшая мимо чемпионата мира Италия потеряла всего две строчки и осталась восьмой, выше идущей следом Португалии, дошедшей в Катаре до четвертьфинала.

А Испания и здесь переживает дежа вю – после вылета в 1/8 финале в связи с проигранной серией пенальти «фурия роха» опустилась на десятое место… впервые с 2018 года.

ТОП-10 РЕЙТИНГА ФИФА:

1 (-). Бразилия – 1840

2 (+1). Аргентина – 1838

3 (+1). Франция – 1823

4 (-2). Бельгия – 1781

5 (-). Англия – 1774

6 (+2). Нидерланды – 1740

7 (+5). Хорватия – 1727

8 (-2). Италия – 1723

9 (-). Португалия – 1702

10 (-3). Испания – 1692

ЛИДЕРЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

КОНМЕБОЛ: Бразилия (1-е место в общем рейтинге)

УЕФА: Франция (3)

КАФ: Марокко (11)

КОНКАКАФ: США (13)

АФК: Япония (20)

ОФК: Новая Зеландия (105)