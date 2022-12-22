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Четыре клуба из Бразилии и ноль – из АПЛ. А лидером по количеству чемпионов мира является «Ювентус»

Очередной рейтинг, закрывающий тему чемпионата мира в Катаре.
Четыре клуба из Бразилии и ноль – из АПЛ. А лидером по количеству чемпионов мира является «Ювентус»
22 декабря 2022 16:42
автор: Артем Зибрак

Бразильское издание Globo Esporte пересчитало всех чемпионов мира с точки зрения клубного представительства. Оказалось, что круче всех в мировой истории футбола «Ювентус».

В нынешнем составе сборной Аргентины оказалось сразу по три представителя «Севильи» (Гонсало Монтьель, Маркос Акунья и Алехандро Гомес) и «Атлетико» (Науэль Молина, Родриго де Пауль, Анхель Корреа), но этих двух команд нет среди лучших. В топ-15 по четыре бразильских и итальянских клуба, а также по два немецких, уругвайских и испанских плюс один из Аргентины.

«Ювентус» - 27 чемпионских титулов

Треть всех этих титулов (девять, по количеству игроков) пришлась на чемпионат мира 1934 года, проведенный все лишь во второй раз в истории. Но факт есть факт, туринский клуб наиболее широко представлен среди обладателей золотых медалей. В этом году список пополнили Анхель ди Мария и Леандро Паредес.

«Бавария» - 24 чемпионских титула

Суперклуб из Мюнхена традиционно является базовым для сборной Германии, выигравшей четыре чемпионата мира (больше только у Бразилии – пять), так что его высокие позиции в рейтинге логичны. Более того, если бы в Катаре финал выиграла Франция, то именно «Бавария» благодаря четверым своим представителям (Бенжамен Павар, Люка Эрнандес, Дайо Юпамекано и Кингсли Коман) вышла бы на первое место.

«Интер» - 21 чемпионский титул

Лаутаро Мартинес провел курьезный для себя чемпионат мира, зато пополнил список нерадзурри с золотой медалью.

«Рома» - 16 чемпионских титулов

Плюс Пауло Дибала. А до него последними римский клуб прославляли Даниэле де Росси, Франческо Тотти и Симоне Перротта, выигравшие чемпионат мира 16 лет назад.

«Сантос» - 15 чемпионских титулов

Эти 15 золотых медалей «Сантосу» принесли 11 футболистов – Пеле становился чемпионом трижды (1958, 1962, 1970), а Зито и Пепе – дважды (оба в 1958 и 1962 годах).

«Пеньяроль» - 14 чемпионских титулов

Пять футболистов уругвайского клуба выиграли золото на первом чемпионате мира 1930 когда, проходившем в Уругвае и ничем не напоминавшем нынешние первенства планеты.

«Насьональ» - 13 чемпионских титулов

Схожая картина, только игроков «Насьоналя» в 1930 году было аж восемь.

«Сан-Паулу» - 13 чемпионских титулов

Представители этого клуба были во всех сборных Бразилии, выигрывавших золото чемпионатов мира: Де Сорди, Мауро и Дино Сани в 1958 году, Беллини и Журандир в 1962-м, Жерсон в 1970-м, Кафу, Леонардо, Мюллер и Дзетти в 1990-м и Беллетти, Кака и Рожерио Сени в 2002-м.

«Барселона» и «Реал» - по 11 чемпионских титулов

10 футболистов нынешней сборной Аргентины выступают в Испании, но никто не в составе «Барсы» или «Реала». Так что они могли бы пополнить список трофеев только в случае победы французов: Жюль Кунде и Усман Дембеле представляют Каталонию, а Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Карим Бензема (он оставался в заявке до самого конца) – столицу Испании.

«Ботафого» - 11 чемпионских титулов

11 титулов принесли 8 чемпионов, причем Марио Загалло выигрывал чемпионат мира и в качестве игрока, и в роли тренера. Нилтон Сантос, Гарринча и Диди выиграли по два золота (1958 и 1962).

***

Также в топ-15 клубов входят «Милан» (10 чемпионских титулов), «Кельн», «Палмейрас» и «Ривер Плейт» (по 9). А вот ни одного английского или французского клуба в топе этого рейтинга не оказалось.

источник: «Советский спорт»
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Очередной рейтинг, закрывающий тему чемпионата мира в Катаре.
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