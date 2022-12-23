Европа нас не отпускает. УЕФА дал ответ на наши разговоры о переходе в Азию

Спустился сегодня в столичную преисподнюю (то бишь московское метро), кругом суетился и торопился предпраздничный соотечественник. Отчего-то в голове пронеслось гоголевское: «Русь! Куда несёшься ты? Не даёт ответа…» И вдруг взгляд упёрся в странную схему метрополитена, временно вывешенную на станциях и переходах между ними, где нарисовано движение на кольцевой линии: со 2 по 4 января – по часовой стрелке, с 5 по 7 января – против часовой. «Куда несёшься ты?» – «Против часовой». Многие так по молодости лет катались: напьёшься и мотаешь круги, тут уже не важно, по часовой или против. Можно сказать, тут власти проект социальный организовали. Это ж со 2-го по 7-е – новогодние каникулы! Проект «Москва для пьяных».

У меня такое ощущение, что у нас во многих сферах пошла жизнь против часовой. Футбол – он-то точно не может быть для пьяных? Что за история с Азией? Какой переход в Азиатскую конфедерацию? Я прекрасно знаю позицию главы РФС Александра Дюкова. Мне она симпатична, как и многие другие его шаги. Поясню: это не какой-то дешёвый прогиб – он никогда не торопит события, никогда не бежит впереди паровоза. Он скорее не сделает резких движений, чтобы не навредить, чем сделает и потом будет «сглаживать», как очень многие умеющие на лету переобуваться. И в этом смысле ему, как говорится, респект и уважуха. Нет, даже не так: трижды респект и трижды уважуха, а после 3:3 – по пенальти! – победа сборной России.

Я уверен, что он пытается найти сейчас наилучшее решение. И он – куда лучше кучи блогер-болтунов! – взвешивает все «за» и «против». Это в клубах уже откуда-то созрело единогласное решение за переход в Азию. И мне очень хочется поинтересоваться: эти люди из клубов – они точно всё взвесили? Или им раздали презентацию на трех листах формата А4? Они знают, что одна побега в европейской Лиге чемпионов (одна простая победа в группе) тянет в деньгах столько же, сколько победа во всей азиатской Лиге чемпионов? Они посчитали логистику суточных перелетов? Это Вам не 4 с половиной часа до Мадрида или 5 до Лондона. Лететь в Ташкент, а там ересаживаться до Сингапура – а потом точно такие же сутки обратно! Посчитайте, сколько будут стоит такие перелеты и покроются ли они выручкой? Большой вопрос.

В исполкоме РФС тоже разные люди. Но тут у меня миллион вопросов: я понимаю, что, например, Леонид Федун – понимающий в футболе человек. И жена его – тоже понимающая. Мне кажется, что даже больше самого Леонида Арнольдовича понимающая, однако не о том речь. Вот что именно Федун делает сейчас в исполкоме РФС? Он кого представляет? Был бы он владельцем «Спартака» – мы бы сейчас шутили, что его клуб не пустят даже в азиатскую Лигу чемпионов, потому что свинина там почти везде запрещена. Но если без шуток? Почему он принимает решение? Почему не те, кто на реальном хозяйстве, принимают стратегическое решение? Ясно, что те причины, по которым нас отстранили, уйдут быстрее, чем то срок, на который есть смысл сменять континент? В любой лиге важны набранные очки, превращающиеся в баллы в таблице коэффициентов, нужно биться годы, чтобы цель стала оправдываться средствами.

Я на одно надеюсь: УЕФА нас не отпустит. Тут ведь тоже важны такие вещи, как регламент и прецеденты. Все всегда исходили из того, что любые сборные стремятся в Европу, поэтому детально прописано, как это происходит, какие алгоритмы применяются. Израиль в свое время прошел этот путь (с кем ему было играть в кольце арабских врагов?), потом прошёл Казахстан, продемонстрировавший тем самым свой путь на европейское развитие. Но никому никогда в голову не приходило, что может быть у кого-то обратное желание – выйти из УЕФА. Поэтому тут с регламентами и прецедентами сложнее. И то, что европейский футбол однозначно дал понять: пока никуда Россию не отпускаем – добрый знак. Иноземец оказался мудрее и дальновиднее, тут не поспоришь.

Стоит ждать, а не суетиться и дёргаться.