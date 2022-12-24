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Новогодний календарь АПЛ: «Арсеналу» и «Ньюкаслу» тяжелее, чем «Ман Сити», у «МЮ» халява

Привычный Boxing Day из-за чемпионата мира претерпел кое-какие изменения. В этом году три рождественских тура окружают Новый год (26 декабря – 5 января).
Новогодний календарь АПЛ: «Арсеналу» и «Ньюкаслу» тяжелее, чем «Ман Сити», у «МЮ» халява
24 декабря 2022 16:36
автор: Артем Зибрак
автор фото: IMAGO

Англичанам не удалось сохранить привычный рождественский распорядок игр, но устроить традиционный полуторанедельный спринт на стыке двух годов им никто не помешает. Только футболисты вернулись к своим клубным делам, как их ждут три искрометных тура. Для некоторых команд они могут стать судьбоносными.

Так, в чемпионской гонке у «Арсенала» аж пять очков преимущества перед «Манчестер Сити», но к середине января сохранить их будет непросто, ведь календарь у «канониров» трудный – сначала лондонское дерби с «Вест Хэмом», затем игры с «выскочками» «Брайтоном» (идет седьмым, наравне с «Челси») и «Ньюкаслом» (третий, в двух очках от «Манчестер Сити»).

На этом фоне календарь «горожан» выглядит куда более лояльным – борющиеся за выживание «Лидс» и «Эвертон», а также недоумевающий по поводу Грэма Поттера на посту тренера и набравший лишь два жалких очка в пяти последних турах «Челси». Подопечным Хосепа Гвардиолы явно по силам набрать в этих играх максимум и сократить отставание от футболистов Микеля Артеты.

А вот «сорокам» не повезло сильнее всех. В новогодние праздники у них самый тяжелый календарь среди команд верхней половины таблицы. Для начала выкарабкивающийся из подвала «Лестер» (четыре победы в пяти последних турах), затем тот же «Лидс» и в завершении тот самый «Арсенал». Как бы ни завершилась эта встреча, «Сити» останется в выигрыше – или лидер позволит приблизиться, или преследователь скроется за поворотом.

Ну, а «Манчестер Юнайтед», по всей видимости, ждут новогодние подарки в виде девяти очков. Во всяком случае, красные дьяволы имеют с отрывом самый простой календарь – «Ноттингем» и «Вулверхэптон» вдвоем за 15 сыгранных матчей набрали меньше очков (23), чем один «МЮ» за 14 туров (26 очков), и погрузились в зону вылета, да и «Борнмут» там совсем неподалеку.

Самый же трудный календарь после возвращения ждет футболистов «Лидса», которым поочередно предстоит сыграть с «Ман Сити», «Ньюкаслом» и «Вест Хэмом». Первые двое уверенно держатся в тройке лучших.

Также не повезло получившим по два топ-клуба за несколько дней: «Брентфорду» («Тоттенхэм», «Ливерпуль»), «Астон Вилле» («Ливерпуль», «Тоттенхэм»), «Борнмуту» («Челси», «МЮ») и «Ноттингем Форест» («МЮ», «Челси»).

Самым интригующим по статусу матчем на данном отрезке будет встреча «окруживших» в турнирной таблице «Ман Сити» «Арсенала» и «Ньюкасла» (3 января), а если брать только громкость вывески, то игру «горожан» с «Челси» спустя два дня.

СЛОЖНОСТЬ КАЛЕНДАРЯ АПЛ В 17-19 «НОВОГОДНИХ» ТУРАХ

Клуб

Соперники

Суммарное количество очков соперников

Лидс

Ман Сити, Ньюкасл, Вест Хэм

76

Лестер

Ньюкасл, Ливерпуль, Фулхэм

71

Вест Хэм

Арсенал, Брентфорд, Лидс

71

Ньюкасл

Лестер, Лидс, Арсенал

69

Борнмут

Челси, Кристал Пэлас, МЮ

66

Арсенал

Вест Хэм, Брайтон, Ньюкасл

65

Брентфорд

Тоттенхэм, Вест Хэм, Ливерпуль

65

Кристал Пэлас

Фулхэм, Борнмут, Тоттенхэм

64

Брайтон

Саутгемптон, Арсенал, Эвертон

63

Эвертон

Вулверхэмптон, Ман Сити, Брайтон

63

Челси

Борнмут, Ноттингем, Ман Сити

61

Астон Вилла

Ливерпуль, Тоттенхэм, Вулверхэмптон

61

Ноттингем

МЮ, Челси, Саутгемптон

59

Вулверхэмптон

Эвертон, МЮ, Астон Вилла

58

Тоттенхэм

Брентфорд, Астон Вилла, Кристал Пэлас

56

Ливерпуль

Астон Вилла, Лестер, Брентфорд

54

Саутгемптон

Брайтон, Фулхэм, Ноттингем

53

Ман Сити

Лидс, Эвертон, Челси

50

Фулхэм

Кристал Пэлас, Саутгемптон, Лестер

48

МЮ

Ноттингем, Вулверхэмптон, Борнмут

39

ГЛАВНЫЕ МАТЧИ 17-19 ТУРОВ АПЛ:

26 декабря (18:00 мск). «Лестер» - «Ньюкасл»

26 декабря (20:30). «Астон Вилла» - «Ливерпуль»

26 декабря (23:00). «Арсенал» - «Вест Хэм»

30 декабря (23:00). «Ливерпуль» - «Лестер»

31 декабря (20:00). «Брайтон» - «Арсенал»

3 января (22:45). «Арсенал» - «Ньюкасл»

5 января (23:00). «Челси» - «Манчестер Сити»

источник: «Советский спорт»
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Новогодний календарь АПЛ: «Арсеналу» и «Ньюкаслу» тяжелее, чем «Ман Сити», у «МЮ» халява
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