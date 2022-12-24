Сперцян, Николсон и три футболиста «Ростова». 10 самых подорожавших футболистов РПЛ

Эдуард Сперцян («Краснодар»), +6 млн евро (9 млн)

Сильнее всех абсолютно закономерно прибавил 22-летний полузащитник, чуть ли не в одиночку тянувший «быков» вверх по турнирной таблице. В РПЛ у него 15 (9+6) очков результативности в 16 матчах (здесь и далее статистика осенней части сезона), а еще два гола за сборную Армении – оба в ворота Ирландии в июньском и сентябрьском матчах. Заслуживает не меньше ярких эпитетов, чем год назад Арсен Захарян.

Шамар Николсон («Спартак»), +4 млн (7 млн)

Самый возрастной футболист этого топа – 25 лет. Попал в него довольно случайно. Дело в том, что точкой отсчета берется 1 января 2022 года, а трансферная стоимость Николсона была обновлена 6 января (6,5 млн), ровно за день до продажи из «Шарлеруа» в «Спартак» за 8 млн. А 3 млн составляла как раз предыдущая оценка от 6 октября.

Ее и взяли в качестве стоимости на 1 января, хотя понятно, что более чем в два раза цена ямайца скакнула еще в последние месяцы прошлого года, а не в течение первой недели этого. А еще ко 2 июня transfermarkt поднял его стоимость до 7,5 млн (против нынешних 7 млн), что тоже намекает на неоднозначность 2022 года в карьере футболиста. Тем не менее, осень он действительно провел хорошо, стал чаще попадать в состав и радовать болельщиков голами.

Даниил Уткин («Ростов»), +4 млн (7 млн)

Новая звезда команды Валерия Карпина. Невозможно объяснить, чему руководствовались в «Краснодаре», когда так легко расставались с полузащитником. Сначала сбагрили его в аренду в «Ахмат», а летом продали за 3 млн «Ростову». Здесь он составил выдающуюся связку с Николаем Комличенко и стал футболистом сборной России. Парню 23 года.

Данил Глебов («Ростов»), +3,5 млн (7,5 млн)

Вторая вершина великолепного ростовского треугольника в центре поля, капитан желто-синих и в 23 года уже один из ветеранов (в команде с 2019-го). Выжигает опорную зону и связывает оборону с атакой (4+3 в 17 матчах). Одна из ключевых фигур в построениях Карпина.

Вендел («Зенит»), +3 млн (22 млн)

Зенитовские бразильцы только и делают, что соревнуются в том, кого из них можно назвать наиболее ценным приобретением, и центральный полузащитник своим товарищам в этом не уступает. А по интеллекту, пожалуй, и превосходит как минимум большинство из них. Блестящий организатор атак, отлично проявляющий себя и в их завершении – 7+2 в 16 матчах.

Арсен Захарян («Динамо»), +3 млн (15 млн)

Продолжал расти по инерции и в силу молодости. Весной Арсен был уже не так ярок, как год назад, а осенью из-за больших потерь динамовцев ушел латать дыру в середине поля, где не так эффективен. Тем не менее, подтвердил свой прошлогодний класс футболиста с высоким потенциалом.

Густаво Мантуан («Зенит»), +3 млн (3 млн)

Еще год назад transfermarkt вообще не имел представления о стоимости Мантуана, а теперь оценивает его в 3 млн. В РПЛ он провел на поле всего 191 минуту, но умудрился за это время набить 3+1. Крутая результативность для двух, по сути, матчей. Было бы интересно посмотреть его в команде, где у 21-летнего полузащитника будет постоянная игровая практика. Перспектива-то явно просматривается.

Хорхе Карраскаль (ЦСКА), + 2,8 млн (9 млн)

Единственный представитель армейского клуба. Для него наиболее удачным получился отрезок на старте нового сезона. С приходом Владимира Федотова у колумбийца стало получаться все – передачи, дриблинг, удары с любой позиции. В первых 9 турах он набил 5+3, но, как показала практика, это был всего лишь всплеск. Со второй половины сентября Карраскаль вернулся на свой довольно средний уровень.

Александр Сильянов («Ростов»), +2,6 млн (3,5 млн)

Еще один молодой футболист ростовчан, заслуживший аплодисменты. Осенью закрепился на правом фланге обороны желто-синих, выиграв конкуренцию у опытного Дениса Терентьева, забил «Краснодару» и «Ахмату» и уже дважды надевал футболку сборной России. Отдавший защитника в аренду «Локомотив» наверняка уже сейчас думает, как бы вернуть его досрочно.

Александр Коваленко («Крылья Советов»), +2,4 (2,5 млн)

Одно из открытий осенней части сезона. Коваленко очередной чертановец в Самаре, только приехал сюда в аренду из «Сочи» летом, когда «Крылья Советов» раздали группу своих лидеров. Коваленко удалось сходу закрепиться в основе. Больше него на этом отрезке провел в поле только защитник Александр Солдатенков (1530 минут против 1492). А ведь Коваленко всего 19 лет.

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Также интересно взглянуть, кто прибавил в стоимости сильнее всего в относительных величинах. Это показатель индивидуального прогресса новых для большинства зрителей и специалистов игроков. Показательно, что и в этом рейтинге в топе оказался Коваленко. Вот уж кто действительно одно из главных открытий года!

По этому показателю десятка лучших игроков РПЛ в 2022 году выглядит так:

1. Александр Коваленко («Крылья Советов»), +2 400% (2,5 млн)

2. Артем Карпукас («Локомотив»), +1 900% (2,5 млн)

3. Саба Сазонов («Динамо»), +900% (2 млн)

4. Кевин Ленини («Краснодар»), +900% (1 млн)

5. Владимир Сычевой («Оренбург»), +733% (2,5 млн)

6. Ваня Дркушич («Сочи»), +567% (2 млн)

7. Даниил Денисов («Спартак»), +525% (2,5 млн)

8. Виктор Мелехин («Ростов»), +525% (2,5 млн)

9. Александр Циркович («Крылья Советов»), +500% (0,6 млн)

10. Мори Гбане («Химки»), +433% (0,8 млн)