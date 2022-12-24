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Ударится ли российский футбол в азиатчину?

Ответ на этот вопрос мы не получим даже 27 декабря.
Ударится ли российский футбол в азиатчину?
24 декабря 2022 20:41
автор: Кирилл Шулика
автор фото: РФС

Президент РФС Александр Дюков после пятничного заседания исполком РФС поведал, что Россия должна подать запрос о выходе из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) до 31 декабря, чтобы успеть к отбору на чемпионат мира-2026. Иначе нам придется ждать участия в официальном отборе до 2027 года.

И при этом решение о выходе из УЕФА и переходе в АФК в пятницу не было принято, его перенесли на 27 декабря, когда члены исполкома соберутся в онлайн-режиме. Казалось, что все уже решено и вдруг такое.

Некоторые источники утверждают, что российские кураторы футбола поняли всю неоднозначность перехода в Азию после поездки в Катар и общения с влиятельными футбольными чиновниками. Поэтому теперь нужно взять на себя ответственность за такое решение, а с этим у нас бывают проблемы. Согласитесь, нужно быть очень мужественным человеком, чтобы отвечать за решение поменять игры с командами из Италии и Англии на игры с командами из Сирии и Бахрейна. Неизвестно сколько поколений отечественных футболистов будут выходить не на «Сан Сиро» или «Уэмбли», а на стадион в сирийском Алеппо. Ошибаются те, кто считает, ну ладно, сыграем с клубами из Японии, Австралии и Южной Кореи, все эти сборные вышли из групп на чемпионате мира. Однако ничего подобного, географически получается, что России в Лиге Чемпионов АФК предстоит играть с Ближним Востоком и Средней Азией, а не с командами с Дальнего Востока. Поэтому матчи в Алеппо – совсем не шутка. Также, как в Душанбе, туркменском Аннау или узбекском Карши. Любые встречи с командами с Дальнего Востока будут возможны только в финалах.

При этом Александр Дюков также заявил, что половина клубов РПЛ за переход в Азию горячо, а вторая половина считает, что надо играть хотя бы где-нибудь. По словам бывшего президента РФС Вячеслава Колоскова, который, кстати, является противником перехода в АФК, жестких требований остаться в УЕФА не высказал никто из членов исполкома. Однако решение принято не было. В чем же дело?

Во-первых, УЕФА заявило, что хочет оставить Россию в своих рядах. Несмотря на все разговоры о том, что в Европе хотят отменить все российское, включая футбол. На лето будущего года УЕФА даже запланировала в Волгограде юношеский турнир под своим началом с участием сборных России, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. Во-вторых, сам господин Дюков говорит, что формально решение ФИФА не нужно, но мнение главной организации футбольного мира АФК не может не учитывать. Пока это мнение было высказано только 28 февраля в виде отстранения России от участия в турнирах под эгидой федерации. И оно зависит не от того в АФК находится РФС или в УЕФА. В-третьих, символично, что из УЕФА никто никогда не выходил в принципе, поэтому никакой процедуры нет и ее только предстоит установить. И вряд ли кто-то хочет брать на себя ответственность, делая Россию первой страной, вышедшей из УЕФА. Наконец, в-четвертых, вовсе не факт, что АФК примет РФС в свои ряды, возможна ситуация, когда Россия уйдет из Европы и застрянет на полпути в Азию.

Кроме того, нужно просто осмотреться вокруг и посмотреть за пределы футбольного мира. Из тех видов спорта, что на виду только теннис и шахматы допустили до соревнований россиян и строго в индивидуальном порядке, без участия в командных турнирах. Хотя ФИДЕ возглавляет россиян Аркадий Дворкович, но это никак не помогло с точки зрения участия наших спортсменов в командных турнирах.

Но еще более показателен перенос Кубка мира по хоккею, которых без россиян из НХЛ теряет многое и его не хотят проводить в таком формате. НХЛ вообще неважно мнение ни МОК, ни кого-то еще, это коммерческая лига, однако даже она перенесла турнир с участием сборной России пока на 2025 год.

Отстранение россиян от мирового спорта, конечно, носит политический характер и именно в этом основная проблема. Для возвращения должен поменяться не российский спорт, как в случае с допингом, а политическая ситуация. Пока же есть решение МОК о бане российского спорта, которое было продублировано практически всеми профильными федерациями, в том числе и ФИФА.

Собственно, если Россия перейдет в Азию знаете какой вариант развития событий будет самым реальным? РФС сможет войти в АФК, голосов должно хватить, но вторым решением азиаты просто повторят решение ФИФА, и Россия опять не сможет принимать участие в международных турнирах на уровне клубов и сборных. Причем, мы заранее этого узнать не сможем, оно вполне может быть принято буквально, что называется с колес. Это в свою очередь будет означать настоящий крах российского футбола и органов управления им. Поэтому не сомневаюсь, что члены исполкома держат в голове подобные риски.

Да и участие в отборе на чемпионат мира-2026 пока выглядит, как строительство воздушных замков. Турнир проводит ФИФА, а санкции этой организации с России не сняты и пока света в конце тоннеля не видно.

Именно поэтому Александр Дюков после исполкома сказал, что даже письмо о выходе из ФИФА можно будет при необходимости отыграть назад и до прохождения всех формальных процедур сохранить членство в УЕФА. То есть окончательное решение будет отнюдь не 27 декабря, а существенно позже.

источник: «Советский спорт»
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