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Роналду и Месси: противостояние продолжится. Даже на уровне сборных

Пока Аргентина отмечала национальный праздник, Криштиану Роналду продолжал, в индивидуальном порядке, тренироваться на базе своего бывшего клуба «Реал Мадрид». Там CR7 решил пережить вылет сборной Португалии из четвертьфинала чемпионата мира после поражения от Марокко (0:1).
Роналду и Месси: противостояние продолжится. Даже на уровне сборных
25 декабря 2022 08:21
автор: Анастасия Лукачи

Президент «сливочных» Флорентино Перес лично разрешил португальской звезде поддерживать форму в расположении своей команды. На данный момент Роналду находится в статусе свободного агента, но уже совсем скоро у заслуженного нападающего появится новый клуб - «Аль-Наср», появление в котором португалец сначала опроверг, но на днях все же подтвердил.

Что касается мундиаля в Катаре, то он стал для Криштиану самой настоящей катастрофой. Ну, а то, что его извечный конкурент по профессии - Лионель Месси - все-таки добился заветного кубка, только усугубило ситуацию. Видимо, поэтому у Роналду так и не нашлось моральных сил, чтобы поздравить аргентинца с этим долгожданным трофеем. Хотя весь с мир, затаив дыхание, и ждал хоть какой-то реакции португальца на это событие. Для Криша, кстати, это могло стать отличным поводом, чтобы поработать над имиджем, который он изрядно подпортил в последние несколько месяцев. Но кто знает - может, в ближайшие несколько дней Роналду всё-таки созреет для такого эмпатичного поступка?

Пока же по части правильного позиционирования отрабатывает старшая сестра португальского нападающего - Катя Авейру, которая неожиданно для всех поздравила Аргентину с победой и, более того, ни словом не обмолвилась при этом о своем любимом брате. Раньше ни один пост в ее социальных сетях не обходился без упоминания Роналду.

Как бы там ни было, но ещё за несколько дней до победы аргентинской сборной на ЧМ-2022, Криштиану дал понять, что всерьёз настроен поехать с Португалией на Евро-2024. А там, если здоровье позволит, замахнется еще и на ЧМ-2026. Так что стремление остаться в национальной команде - это скорее не о противостоянии с Месси, а о противостоянии с самим собой.

На этот безусловно важный для 37-летнего форварда чемпионат мира Роналду приехал в разобранном состоянии, но не в физическом, а в психологическом смысле. Да, он уже не так быстр, как раньше, но главный тренер португальцев Фернанду Сантуш отправлял его на скамейку запасных не поэтому. И хотя Криш и пытался прибегнуть к истеричному шантажу, пригрозив коучу уходом из сборной, на самом деле этот футболист из тех, кто готов буквально умереть на поле. Так что новости об очередном контракте Роналду, рассчитанном до 2025 года, пусть даже с клубом не из области его мечтаний, совсем неудивительны.

Конечно, Саудовская Аравия предложила большие деньги, но, теперь очевидно, что дело не только в этом. Португальцу нужна практика и очередные трофеи - аппетит, несмотря возраст, никуда не делся. До чемпионата Европы по футболу 2024 года не так далеко, да и готовить сборную Португалии к этому турниру, скорее всего, будет старый знакомый Роналду - Жозе Моуринью. Под его началом Криштиану работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. И хотя история их взаимоотношений в стане «сливочных» сложилась по принципу «от любви до ненависти один шаг», на сегодняшний день, величайший тренер, известный как «Особенный», и величайший нападающий, известный как эталонный нарцисс, могли бы помочь друг другу в рамках национальной сборной дать новую жизнь своим амбициям.

А от связки Роналду/Месси все-таки пока никуда не уйти. 35-летний нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» подлил масла в огонь - заявив, что тоже передумал выходить на пенсию и заканчивать с выступлениями за национальную команду. Как сказал Лионель, он осознал, что настроен продолжить выступление за сборную, тем более находясь в статусе чемпиона мира. Так что очередная красная тряпка для Криштиану очень кстати снова на месте.

источник: «Советский спорт»
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Роналду и Месси: противостояние продолжится. Даже на уровне сборных
Роналду и Месси: противостояние продолжится. Даже на уровне сборных
Пока Аргентина отмечала национальный праздник, Криштиану Роналду продолжал, в индивидуальном порядке, тренироваться на базе своего бывшего клуба «Реал Мадрид». Там CR7 решил пережить вылет сборной Португалии из четвертьфинала чемпионата мира после поражения от Марокко (0:1).
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