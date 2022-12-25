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Гуру точно возвращается в РПЛ! Бердыев официально возглавил «Сочи»

Тренер работает уже больше месяца, но южане только сейчас официально объявили о назначении.
Гуру точно возвращается в РПЛ! Бердыев официально возглавил «Сочи»
25 декабря 2022 18:33
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Сочи"

В конце самого кризисного года в отечественном футболе в премьер-лигу вернулся ее самый эффективный тренер в XXI веке. Конечно, Юрий Семин заслужил право называться мэтром за серию трофеев с «Локомотивом», но у него в Москве были куда более солидные ресурсы, чем у кочевавшего по провинции Курбана Бердыева.

Тем не менее, туркменскому тренеру удалось выиграть с «Рубином» два чемпионских титула и пошуметь с ним и «Ростовом» в Лиге чемпионов. Казань и Ростов-на-Дону надолго запомнили в «Барселоне», «Атлетико», «Интере», «Тоттенхэме», «Челси», «Баварии», «Андерлехте», «Аяксе» и ПСВ.

Правда, все эти успехи уже малость покрылись пылью. Страшно сказать, но за то время, что мы толком не видели Бердыева, ему исполнилось уже 70 лет. А не видели мы его потому, что в конце российского этапа карьеры у него совсем не ладились дела. С 2001 года по 2019-й он тренировал только две команды: «Рубин» и «Ростов». И когда казанцы позвали его из Ростова, он, конечно, согласился.

Но тот период был для казанцев плохим. Из-за дикой трансферной политики в недавнем прошлом они оказались в тяжелом финансовом положении и у них денег толком не было не только на усиление, но даже на удержание имеющихся игроков. Бердыев попал в переходный период, когда футболисты постепенно покидали команду один за другим. Прямо у него на глазах Яна Мвила, Ивелина Попова и Федора Кудряшова в основе заменили Руслан Камболов, Дмитрий Полоз и Егор Сорокин.

Нездоровая обстановка провоцировала нездоровые результаты. Вслед на 10-м местом в сезоне-2017/18 последовало 11-е, и Бердыев закономерно ушел. Все-таки при всех кадровых проблемах тренера ценили именно за умение выстроить надежную систему даже в футбольной пустыне, но на сей раз не смог воздвигнуть оазис посреди песков даже он.

Два года Бердыев нигде официально не светился, а затем объявился в казахстанском «Кайрате» – клубе, в котором он выступал в качестве игрока и работал в роли тренера. Сначала вошел в совет директоров клуба, а затем и возглавил первую команду. Выиграл Кубок страны и бронзу-2021, но для команды, привыкшей как минимум ко второму месту, это был почти провал.

Новый сезон подопечные Бердыева откровенно завалили – четыре победы в 12 турах, 0:3 от «Атырау» и 0:6 (!) от «Астаны». Подписание Виктора Васина ни для кого не проходит безнаказанно. В мае Бердыева закономерно уволили, и он подался в Иран, где успел отработать с «Трактором» только 11 матчей – к ноябрю выиграл только четыре матча и без сожаления покинул свой пост. Правда, по собственной инициативе. Уж больно хотелось вернуться в Россию.

Еще месяц назад Борис Ротенберг признавался, что Бердыев будет новым тренером «Сочи», а СМИ рассказывали о том, что его персону пролоббировали сразу несколько его бывших подопечных вроде Кристиана Нобоа и Сослана Джанаева. С Владимиром Федотовым у них, несмотря на очень интересную игру команды на старте сезона, не очень заладилось. Вторую половину осени южане завалили – в чемпионате к паузе пришли на девятом месте, а из Кубка вылетели.

В том, что команде нужны свежие эмоции, сомнений не было, но в приход Бердыева верилось с трудом. Все-таки он очень специфичный тренер. Приходит со своим тренерским штабом и пытается оказывать большое влияние на трансферную политику. Во всяком случае, такова репутация. «Сочи» же юный, но современный футбольный проект, в управлении стремящийся следовать передовым примерам, и патриархальный образ тренера сложно вписывался в эти рамки.

Тем не менее, нельзя не признать, что Бердыев – один из самых, если не самый, эффективный тренер в российском футболе второй половины нулевых – первой половины десятых годов. И если ограничится своими непосредственными обязанностями около футбольного поля, может принести «Сочи» очень много пользы.

Пишут, что его контракт рассчитан на два с половиной года, а к работе Бердыев приступил еще месяц назад – планировал зимние сборы, решал кадровые вопросы. Говорят, новое руководство «Рубина» хотело вернуть Бердыева после разрыва с Леонидом Слуцким, но этот поезд, кажется, ушел.

источник: «Советский спорт»
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