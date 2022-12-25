Рейтинг дорогих молодых новичков «Реала». Без провалов не обошлось

«Реал» в середине 22 декабря 2022-го года объявил о рекордной по дороговизне сделке по переходу 16-летнего Эндрика, за которого его бывший клуб «Палмейрас» может получить около 60 млн евро. Фантастическая сумма, но «Мадрид» давно приучил к инвестициям в амбициозных игроков. В этой статье мы рассмотрим, как складываются карьеры других игроков, которые связали свои карьеры в 18 лет (и младше) со «сливочными».

11. Хесус Вальехо

В 2016-м центральный защитник молодёжной сборной Испании Хесус Вальехо пополнил «Реал», но ему не повезло оказаться в нём в самое неподходящее для этого время. Тогда на пике были Рафаэль Варан и Серхио Рамос, а Вальехо довольствовался считанными минутами.

В итоге, Вальехо ездил по арендам в «Айнтрахт», «Вулверхэмптон», «Гранаду», а за «Реал» на его счету за семь сезонов всего 28 матчей. Это можно было бы считать провалом для клуба-покупателя, но благо, что трансфер обошелся всего в 5 млн евро.

10. Рейньер

Данный персонаж обошелся «Реалу» куда дороже - 30 млн евро. Рейньер не сыграл за испанскую команду ни минуты, а всё это время он пробует реализовать себя в арендах. Сначала его взяла дортмундская «Боруссия», которая славится умением развивать молодых игроков, но даже она не смогла ничего поделать с полузащитником.

Рейньер за два года в Бундеслиге не стал игроком основы, отметившись всего одним голом и одной голевой передачей. Теперь бразилец уехал в «Жирону», но и в ней результат так себе - 3,5 полных матча и 1 забитый гол.

9. Такефуса Кубо

Кубо - уникум с необычной футбольной историей, который так и не заявил громко о себе. В 11 лет юный мальчик оказался в «Барселоне», за что позже каталонский клуб был наказан, а Такефуса был отправлен на родину в Японию.

В 2019-м году, в 18 лет, Кубо подписал долгосрочный контракт с «Реалом», но не получив шанса, как и многие другие игроки столичного клуба, поехал испытывать себя в арендах. Японский вингер поиграл за «Мальорку», «Вильярреал» и «Хетафе», преждем чем «Реал Сосьедад» не выкупил японца за 6,5 млн евро.

8. Тео Эрнандес

И если по вышеназванным футболистам никто в Мадриде не скучает, то по потере Тео можно пустить пару слезинок. В 2017-м году «сливочным» пришлось переплатить за Эрнандеса, так как покупался он у принципиально конкурента - мадридского «Атлетико». 24 млн евро не улетели «в трубу», но и трансферным успехом «Реала» подписание Тео назвать нельзя.

Эрнандес провёл 24 матча, а в 2019-м году уехал в «Милан» за 23 млн евро, где стал одним из лучших левых защитников современности. «Сливочные» могли выжать из этого футболиста куда больше, но в итоге им не хватило немного, чтобы даже окупить вложенные деньги.

7. Андрей Лунин

Украинский вратарь перешел в одно и то же трансферное окно, что и Тибо Куртуа, а потому вопрос о статусе малоизвестного новичка был предрешен заранее. Экс-вратарь «Зари» в первые годы попробовал себя в нескольких клубах Испании, а с 2020-го года остается в «Мадриде», где довольно неплохо периодически подменяет бельгийского коллегу по амплуа.

И всё бы ничего, но в 2018-м его покупка обошлась в 8,5 млн евро, что слишком дорого для второго-третьего вратаря команды. Лунину нужно уходить, если он хочет играть на постоянной основе.

6. Браим Диас

В 2019-м году Флорентино Перес отдал за Браима Диаса из «Манчестер Сити» 17 млн евро, а всё ради 595 игровых минут (6,6 матчей) и последующей передачи испанца в другой клуб, где к нему сразу нашли подход.

Диас здорово помог «Милану» в борьбе за Скудетто и, вполне вероятно, что итальянцы активируют пункт о выкупе Браима в 2023-м году. А если нет, то Диас вернется в Мадрид, где ему, почти наверняка, не найдется места в основе. Диас точно не загубил карьеру, перейдя в «Реал», но и нельзя сказать, что он смог реализовать себя на данный момент.

5. Эдуарду Камавинга

С момента подписания Эдуарду прошло чуть больше года, а потому преждевременные выводы делать опасно. Однако, если брать исключительно этот небольшой период, то есть ощущение, что «Ренн» мог бы просить даже куда больше, чем 31 млн евро за талантливого французского полузащитника. Камавинга - в порядке.

4. Мартин Эдегор

Подписание Мартина Эдегора стало одним из самых громких в 21-м веке среди молодых футболистов, ведь в 2015-м году «Реал» отдал за 16-летнего норвежца 3 млн евро, а самого игрока убедил не только перспективами, но и солидной зарплатой в 3-4 млн евро в год.

Тогда это казалось безумием, но на самом деле «Реал» просто немного опередил время. Парень долго пытался пробиться в основу, но так и не сумев это сделать, идеально прижился в «Арсенале», который отдал за полузащитника 35 млн евро. В итоге, «Реал» убедил в правильности его подписании, клуб получил хорошую прибыль, а сам Эдегор обрёл себя и стал ключевым игроком топ-команды РПЛ. Идеальная история и плюс к репутации «королевского» гранда.

3. Родриго

Родриго в 2019-м году обошелся «Реалу» в 45 млн евро, и вот тут то испанцы точно не прогадали. В отличие от многих других, Родриго не стал бегать по арендам, а с самого начала попытался пробиться в основу. На первых порах получалось так себе, но начиная с предыдущего сезона, бразильский вингер стал приносить немалую пользу в коллективе Карло Анчелотти. За пол года в текущем сезоне у него 7 голов и 5 голевых передач в 23 матчах, а трансферная стоимость подлетела до 80 млн евро.

2. Марко Асенсио

Валерий Карпин, будучи тренером «Мальорки», фактически раскрыл талант Марко Асенсио, которого «Реал» купил за 4 млн евро. Испанский вингер не стал легендой для «галактикос», но он стал теневым героем успехов клуба в последнее 5-7 лет. На его счету 250 матчей, 52 гола и 27 голевых передач.

Наверняка могло бы получиться ещё лучше, но временами мешали тяжелые травмы

1. Винисиус Жуниор

И, наконец, лучший представтель молодого поколение и лучшее вложение «Реала» в молодого бразильца. С момента объявления о трансфере Винисиуса из «Фламенго» прошло всего четыре года, а он уже успел превратиться в одного из лучших вингеров мира, благодаря чему его цена подскочила аж до 120 млн евро.

Сначала бразильцу трудно было адаптироваться к Ла Лиге, и он больше напоминал обычного бегунка, но стоило ему почувствовать доверие и привыкнуть к игре за большой клуб, как он стал показывать нечто невероятное. К 22-м годам у Винисиуса 46 голов и 48 голевых пасов в 191-м матче за мадридский клуб, а также 7 титулов в придачу.

А теперь главный вопрос: какое место в данном рейтинге займет дорогостоящий новичок Эндрик? Видимо, узнаем через несколько лет.