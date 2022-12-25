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Юран вместо Слуцкого, Дзюба в Серии А и другие трансферные новости последних суток

А «Реал» планирует выделить миллиард евро на Киллиана Мбаппе.
Юран вместо Слуцкого, Дзюба в Серии А и другие трансферные новости последних суток
25 декабря 2022 19:01
автор: Никита Шмытов
автор фото: Википедия

Россия

Факты

В марте 2022-го года бразилец Вандерсон одним из первых покинул «Краснодар», но он не просто убежал, а его в платную аренду взял «Интернасьонал». За это время вингер отметился 6 голами и 3 голевыми передачами, чем убедил руководство бразильского клуба выкупить его контракт. Согласно данным Transfermarkt, «быки» получат 4,5 млн евро.

Футбольный клуб «Оренбург» объявил о переходе Матиаса Переса, чей трансфер обошелся в миллион евро. Ранее центральный защитник играл за «Ланус», но в РПЛ он объединится с тремя другими аргентинцами, которые уже играют за оренбуржскую команду.

Слухи

«Чемпионат» сообщает, что так и не устроившийся после «Химок» Сергей Юран в ближайшее время проведет переговоры с руководством «Рубина». Однако против его назначения выступают болельщики, желающие видеть во главе состава уроженца Казани и исполняющего на текущий момент обязательства главного тренера Юрия Уткульбаева.

Журналист Иван Карпов утверждает, что сразу два московских клуба поборются за центрального защитника Илью Агапова. На 21-летнего игрока «Нижнего Новгорода» претендуют «Локомотив» и ЦСКА, которые, в случае договоренности, готовы оставить Агапова до конца сезона в его нынешнем клубе. Напомню, что Илья перешёл в «Пари НН» в 2022-м году из «Спартака».

Англия

Факты

Инсайдер Фабрицио Романо редко промахивается, так что данную новость уже смело можно заносить в рубрику «факты». Фабрицио убеждён, что «Челси» подписал контракт с Давидом Датро Фофаной, а сумма трансфера составила 12 млн евро. Это ивуарийский форвард, отметившийся за «Мольде» 21+7 голевыми действиями в 37 матчах, в том числе в еврокубках.

Италия

Слухи

Хвича Кварацхелия ярко ворвался в Серию А, благодаря чему стал входить даже в топ-10 номинантов на звание лучшего игрока сезона по многим авторитетным источникам, а потому «Наполи» желает упрочить договоренность с ним. Грузинский вингер может продлить контракт до 2028-го года, а вместе с этим получить удвоение зарплаты, которая на данный момент составляет 1,2 млн евро.

Sport24 сообщает, что новичок Серии А «Монца» всерьёз рассматривает кандидатуру Артема Дзюбы, но представители игрока заявили, что россиянин на данный момент не желает переходить в итальянский клуб, так как ожидает предложения из РПЛ.

Испания

Факты

Экс-полузащитник «Реала» Иско разорвал контракт с «Севильей». За данный клуб он играл с августа, а причиной ухода мог послужить конфликт с одним из боссов клуба. Дальнейшие возможности трудоустройства 30-летнего полузащитника пока неизвестны.

Слухи

Оказывается, «Реал» не отказался от приглашения Киллиана Мбаппе, и вскоре клуб вновь предпримет попытку провернуть трансфер француза. Для этого глава клуба Флорентино Перес готов выделить миллиард (!) евро, что должно хватить на трансфер, подъёмные, премии, агентские и на зарплату Киллиана. Безумные деньги.

источник: «Советский спорт»
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