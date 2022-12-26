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Пять топ-матчей Европы, которые нужно посмотреть до конца 2022-го года

Важный рестарт «Ливерпуля», погоня «Манчестер Сити» за «Арсеналом», каталонское дерби и другие встречи.
Пять топ-матчей Европы, которые нужно посмотреть до конца 2022-го года
26 декабря 2022 09:45
автор: Никита Шмытов
автор фото: АПЛ

До Нового года осталось меньше недели, и почти все заняты поисками подарков и грядущими праздниками, но это вовсе не означает, что вместе с этим угасает весь мировой футбол. Напротив, клубный футбол возвращается после международной паузы, а до 31 декабря есть несколько особенно интересных матчей, которые стоит посмотреть.

26 ДЕКАБРЯ, 20:30. «АСТОН ВИЛЛА» - «ЛИВЕРПУЛЬ»

«Ливерпуль» провёл тяжелейшую первую часть сезона, и зимний чемпионат мира-2022, в отличие от других топ-клубов, сыграл на руку мерсисайдцам, которым пауза должна пойти на пользу. «Красные» уже сыграли кубковый матч против «Манчестер Сити», в котором хоть они и проиграли со счётом 2:3, но в целом игра оставила приятные впечатления.

Теперь же им предстоит полноценно влиться в продолжение сезона, а положительному результату может помешать «Астон Вилла». У неё не будет в составе лучшего голкипера ЧМ-2022 Мартинеса, но это не значит, что будет просто. Унаи Эмери, возглавивший «Виллу» менее двух месяцев назад, тоже не сидел сложа руки во время отъезда игроков на мундиаль.

27 ДЕКАБРЯ, 23:00. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» - «НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ»

«Манчестер Юнайтед» со всеми проблемами и перестройками провел впечатляющую осеннюю часть сезона, и в первую очередь это стало возможным благодаря грамотным действиям Эрика тен Хага.

21 декабря «МЮ» выиграл у «Бёрнли» в кубковом турнире (2:0), но настоящую проверку на подготовленность устроит «Ноттингем Форест», который уже делал несколько сюрпризов, в том числе побеждал у «Ливерпуля» (1:0). Также нельзя забывать про важное изменение в составе «МЮ», в котором больше нет Криштиану Роналду. «Юнайтед» и лично тен Хаг должны доказать, что не просто так избавились от португальской суперзвезды.

28 ДЕКАБРЯ, 23:00. «ЛИДС» - «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

Да, «Манчестер Сити» выбил «Ливерпуль» из Кубка английской лиги, но ему только предстоит начать выполнять самую трудную - сокращать дистанцию до лидирующего «Арсенала» в АПЛ. Для этого нужно побеждать в гостях у «Лидса» и, судя по предыдущим встречам, сделать это не так то просто, ведь «горожане» выиграли в двух последних матчах с общим счётом 11:0. Эрлинг Холланд сидел без голов больше месяца, а это значит, что его мотивация будет на максимуме.

31 ДЕКАБРЯ, 16:00. «БАРСЕЛОНА» - «ЭСПАНЬОЛ»

«Барселона», вылетев из ЛЧ, сумела не провалиться психологически, и перед самым стартом ЧМ-2022 команда одержала четыре победы подряд, уйдя на паузу в статусе лидера Ла Лиги.

Большинство из коллектива Хави разъехались по сборным, а потому далеко не факт, что все из них сумеют подойти в оптимальной форме к последнему матчу 2022-го года, в отличие от игроков «Эспаньола».

Несмотря на 25-очковый разрыв между командами в таблице, каталонское дерби всегда отличается неожиданными результатами. В последних десяти матчах «Барселона» лишь в половине из них была сильнее.

31 ДЕКАБРЯ, 20:30. «БРАЙТОН» - «АРСЕНАЛ»

Ну, а если по каким-то причинам вы хотите насладиться футболом топ-уровня перед боем курантов, то такой матч в расписании тоже есть.

Лидирующий «Арсенал» приедет в гости к сенсационному «Брайтону», который не развалился даже после ухода главного тренера Грэма Поттера. Седьмая команда АПЛ в прошлом месяце уже «щелкнула» по носу «канонирам», обыграв их в кубке со счётом 3:1. Теперь у Микеля Артеты трёхматчевая безвыигрышная серия против «чаек», которую закончить будет не так то просто.

источник: «Советский спорт»
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