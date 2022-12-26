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Он забил 483 гола в 87 матчах. Вундеркинд или распиаренная выскочка?

Ему 14 лет, а он уже принес «Милану» титул, и его сравнивают с Холландом и Бензема.
Он забил 483 гола в 87 матчах. Вундеркинд или распиаренная выскочка?
26 декабря 2022 10:10
автор: Никита Шмытов
автор фото: Соцсети Франческо Камарда

Итальянская сборная считается одной из сильнейших в мире, но слишком часто ей чего-то не хватает для больших успехов, да и громкие провалы ей тоже свойственны. Так, команда не попала на ЧМ-2022, а главный тренер Роберто Манчини испытывает большие проблемы с выбором игроков, из-за чего даже приходиться уговаривать некоторых бразильцев принимать итальянское гражданство. Однако совсем скоро «Скуадра Адзурра» может заполучить по-настоящему топ-форварда, который лишит многие проблемы.

О КОМ РЕЧЬ?

Героя статьи зовут Франческо Камарда, ему всего 14 лет, но он уже достоин того, чтобы о нём знали. Он является классическим центрфорвардом, который даже к своим юным годам достиг больших высот. Например, он, будучи ещё 13-летним юношей, выиграл чемпионат Италии U15 в составе «Милана», что в последний раз удавалось клубу в далёком 2010-м году. Два года в юношеском футболе - это огромная пропасть, но Камарда не был переведен в более старший состав авансом, а на самом деле он сыграл важнейшую роль в чемпионстве, в том числе на его счету золотой гол «Фиорентине».

На данный момент Франческо играет в составе U16, и по чемпионату среди этого возраста он возглавляет таблицу бомбардиров с 11 голами в 9 матчах. Иногда нападающего переводят в более старшие команды и, что самое удивительное, результативность от этого не падает. Например, недавно Франческо сыграл в составе «Милана» U19, где его дубль принес победу над соперником со счётом 4:2.

Однако не стоит удивляться его классной игре против значительно более старших футболистов, ведь среди сверстников он доминировал настолько мощно, что страшно только представить эти цифры:

Сезон 2017/18: 247 голов в 40 играх;

Сезон 2018/19: 172 гола в 31 игре;

Сезон 2019/20: 64 гола в 16 играх.

Да, это юношеский футболе, где забивают часто, но редко встретишь 14-летнего мальчика, забившего 483 гола в 87 играх (более 5,5 голов за матч).

На международном уровне тоже всё в порядке. За Италию U15 он отметился 5 голами и 2 голевыми передачами в 5 матчах, а сейчас потихоньку адаптируется к команде U16.

Возможно, Франческо помогают его физические данные, о которых и не мечтают многие юноши того же возраста. Форвард в 14 лет достигает роста 182 см и веса 60 кг, а учитывая его стиль игры, неудивительно, что его часто сравнивают с Эрлингом Холландом и Каримом Бензема, последний из которых, кстати, является кумиром итальянца.

ГЕНИЙ ИЛИ РАЗДУТЫЙ ТАЛАНТ?

На этот вопрос ответит только время. В истории футбола было немало примеров, когда многие парни доминировали на юношеском и молодежном уровнях, но которые так и не смогли адаптироваться к профессиональному футболу. Далеко ходить за примером не нужно, ведь на ум сразу приходит некогда «самый перспективный футболист планеты» воспитанник «россонери» Хаким Мастур, который как и Камарда, тоже не замечал сверстников в молодёжных чемпионатах Италии и покорял общественность нарезками видео, где показывал невероятное владение мячом и классные финты, но быстро сдулся. Марокканец даже почти дорос до основной команды «Милана», но зачах и спустя кучу попыток закрепиться в Европе оказался во втором дивизионе чемпионата Марокко, хотя ему всего 24 года.

Камарде важно не сбавлять ход, а «Милану» нужно сделать всё, чтобы правильно и своевременно довести воспитанника до игр в Серии А и Лиге чемпионов. Возможно, мы следим за становлением лучшего форварда Италии на ближайшие 15-20, а может, он станет очередным игроком-разочарованием, который вскоре забудется.

источник: «Советский спорт»
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Он забил 483 гола в 87 матчах. Вундеркинд или распиаренная выскочка?
Он забил 483 гола в 87 матчах. Вундеркинд или распиаренная выскочка?
Ему 14 лет, а он уже принес «Милану» титул, и его сравнивают с Холландом и Бензема.
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