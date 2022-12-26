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Алексей Сафонов: Может, не стоит так спешить по переходу в Азию? Почему не взять паузу?

Завтра РФС должен принять решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию.
Алексей Сафонов: Может, не стоит так спешить по переходу в Азию? Почему не взять паузу?
26 декабря 2022 14:43
автор: Юрий Волохов

Это хорошо для России или не очень? Об этом мы поговорили с футбольным агентом Алексей Сафонов.

- Я уже шучу, может, нам монетку бросить по переходу в Азию? Решение очень важное, может, не стоит нам так рубить с плеча, не стоит так спешить – принимать такое важное решение до Нового года? Почему не взять паузу? – задается вопросом Алексей Сафонов. – Ведь многие легионеры к нам ехали, потому что хотели засветиться в еврокубках, и, прежде всего, в Лиге чемпионов, а затем перебраться в Европу. Перелеты по 15 часов их точно не обрадуют.

- И матчи с непонятными соперниками из условного Вьетнама тоже мало прельщают. Питерские бразильцы сразу разбегутся. И никакими деньгами их не удержишь.

- Я тоже не понимаю, зачем так спешить? И смотрите, мнения ведь кардинально противоположные: кто-то категорически «за», кто-то категорически «против».

Из моих знакомых три четверти придерживаются мнения, что нужно подождать. А если ситуация изменится, отношение к нам поменяется в лучшую сторону, ведь обратно в УЕФА уже не вернешься по щелчку пальцев.

- Не только по щелчку пальцев, как пишут, обратная дорога практически закрыта. Еще наши внуки будут переживать, наберет ли сборная очки в отборочном матче в условном Улан-Баторе с монголами.

- УЕФА ведь тоже не хочет терять такого члена. Россия много денег вкладывала в различные проекты этой организации.

- Уже слышны разговоры, допустить Россию до Олимпиады в Париже в 2024 году. Даже Макрон высказался за. Если МОК примет такое решение, УЕФА и ФИФА могут задуматься.

- Читал интервью Рохуса Шоха, президента Профессиональной футбольной лиги Казахстана. Он говорит, что они очень рады, что перешли в УЕФА. А уж казахи ближе к Азии, и те ушли в Европу.

источник: «Советский спорт»
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Алексей Сафонов: Может, не стоит так спешить по переходу в Азию? Почему не взять паузу?
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