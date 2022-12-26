Без Роналду и Неймара, но с Месси и Мбаппе. Символическая сборная 2022 года

ВРАТАРЬ Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии)

На чемпионате мира бельгийцев от позора не спас, зато наряду с Каримом Бензема стал супергероем плей-офф Лиги чемпионов, в котором совершил бесчисленное количество выдающихся сейвов. Лучший игрок того финала, ставший седьмым в голосовании на «Золотой мяч».

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК Жоау Канселу («Манчестер Сити», сборная Португалии)

Весной помог «горожанам» выиграть чемпионат Англии и дойти до полуфинала Лиги чемпионов, где они были в шаге от победы, а под конец года дошел с Португалией до четвертьфинала чемпионата мира.

ПРАВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК Родриго («Манчестер Сити», сборная Испании)

В клубе занимает одну из ключевых позиций в опорной зоне, которая в командах Хосепа Гвардиолы весьма специфична – надо не столько разрушать чужие атаки, сколько помогать в организации своих. В сборной же неожиданно предстал в роли очень качественного защитника с отличным первым пасом. Наверное, немного неправильно с нашей стороны ставить его в центр обороны, но при этом не сказать, чтобы мы кого-то так уж обделили. Со стабильностью у защитников в 2022 году были проблемы.

ЛЕВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов)

После тяжелой травмы не так грандиозен, как пару-тройку лет назад, но без него мы бы не увидели ни «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и на втором месте в АПЛ, ни Нидерланды в четвертьфинале ЧМ-2022.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК Нуссайр Мазрауи («Аякс»/«Бавария», сборная Марокко)

Весь год для него прошел очень ярко. Сначала в 1/8 финала Лиги чемпионов ассистировал Душану Тадичу, но «Аяксу» немного не хватило для выхода в следующий раунд, затем выиграл чемпионат Нидерландов и уехал в «Баварию», с которой выдал хороший отрезок, а под занавес года сыграл одну из заметных ролей в марокканской сказке. Провел на ЧМ-2022 пять матчей, но особенно ему удались ключевые игры с Бельгией и Испанией.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК Каземиро («Реал»/«Манчестер Юнайтед», сборная Бразилии)

Был важнейшей фигурой в выигравшем Лигу чемпионов «Реале», а в августе вдруг перебрался на «Олд Траффорд», где быстро завоевал доверие публики и партнеров. В сборной же на чемпионате мира был одним из лучших – не только разрушал, но и здорово подключался к атакам.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, сборная Англии)

Для 19-летнего парня выдал просто восхитительный год, став лидером «Боруссии» и сборной Англии. Особенно впечатляющие обороты набрал к осени – 7+3 в 20 матчах бундеслиги и Лиги чемпионов, а также дебютный гол за сборную Англии и вообще очень яркое выступление на чемпионате мира.

АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК Антуан Гризманн («Атлетико», сборная Франции)

Постепенно приходит в себя после командировки в «Барселону». В «Атлетико» постепенно выходит на ведущие роли и был просто невероятен в сборной на чемпионате мира – отбирал, отдавал, созидал, завершал. У Дидье Дешама он конкретной позиции не имел, зато успевал делать все и сразу.

ПРАВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ Лионель Месси («ПСЖ», сборная Аргентины)

Разве нужны какие-то комментарии? Лео адаптировался в Париже и там в проходных матчах с андердогами планомерно набрал выдающуюся форму, которую и реализовал в Катаре, став лучшим игроком чемпионата мира. По многим показателям номер один в 2022 году.

ЛЕВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции)

Мог похоронить «Реал» в Лиге чемпионов, а вместо этого проиграл все ключевые матчи – сливочным в 1/8 финала ЛЧ и Аргентине в финале ЧМ-2022. Тем не менее, был неудержим и оформил в финале мундиаля хет-трик. А это, согласитесь, дорогого стоит.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАПАДАЮЩИЙ Карим Бензема («Реал», сборная Франции)

Провел настолько волшебную весну, в ходе которой привел «Реал» к победе в Лиге чемпионов и ла лиге, что этого гандикапа хватило до конца года. Осенью уже не блистал, а затем стал избегать матчей за «Реал», чтобы не получить травму, но прямо перед стартом ЧМ-2022 выбыл-таки из строя, после чего обиделся на Дешама и объявил о завершении карьеры в сборной. Но все равно остался одним из важнейших фигур года.