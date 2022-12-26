World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Без Роналду и Неймара, но с Месси и Мбаппе. Символическая сборная 2022 года

Определяющими в этом году стали выдающиеся походы за трофеями «Реала» в Лиге чемпионов и сборной Аргентины на чемпионате мира.
Без Роналду и Неймара, но с Месси и Мбаппе. Символическая сборная 2022 года
26 декабря 2022 16:19
автор: Артем Зибрак
автор фото: Reuters

ВРАТАРЬ Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии)

На чемпионате мира бельгийцев от позора не спас, зато наряду с Каримом Бензема стал супергероем плей-офф Лиги чемпионов, в котором совершил бесчисленное количество выдающихся сейвов. Лучший игрок того финала, ставший седьмым в голосовании на «Золотой мяч».

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК Жоау Канселу («Манчестер Сити», сборная Португалии)

Весной помог «горожанам» выиграть чемпионат Англии и дойти до полуфинала Лиги чемпионов, где они были в шаге от победы, а под конец года дошел с Португалией до четвертьфинала чемпионата мира.

ПРАВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК Родриго («Манчестер Сити», сборная Испании)

В клубе занимает одну из ключевых позиций в опорной зоне, которая в командах Хосепа Гвардиолы весьма специфична – надо не столько разрушать чужие атаки, сколько помогать в организации своих. В сборной же неожиданно предстал в роли очень качественного защитника с отличным первым пасом. Наверное, немного неправильно с нашей стороны ставить его в центр обороны, но при этом не сказать, чтобы мы кого-то так уж обделили. Со стабильностью у защитников в 2022 году были проблемы.

ЛЕВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов)

После тяжелой травмы не так грандиозен, как пару-тройку лет назад, но без него мы бы не увидели ни «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и на втором месте в АПЛ, ни Нидерланды в четвертьфинале ЧМ-2022.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК Нуссайр Мазрауи («Аякс»/«Бавария», сборная Марокко)

Весь год для него прошел очень ярко. Сначала в 1/8 финала Лиги чемпионов ассистировал Душану Тадичу, но «Аяксу» немного не хватило для выхода в следующий раунд, затем выиграл чемпионат Нидерландов и уехал в «Баварию», с которой выдал хороший отрезок, а под занавес года сыграл одну из заметных ролей в марокканской сказке. Провел на ЧМ-2022 пять матчей, но особенно ему удались ключевые игры с Бельгией и Испанией.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК Каземиро («Реал»/«Манчестер Юнайтед», сборная Бразилии)

Был важнейшей фигурой в выигравшем Лигу чемпионов «Реале», а в августе вдруг перебрался на «Олд Траффорд», где быстро завоевал доверие публики и партнеров. В сборной же на чемпионате мира был одним из лучших – не только разрушал, но и здорово подключался к атакам.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, сборная Англии)

Для 19-летнего парня выдал просто восхитительный год, став лидером «Боруссии» и сборной Англии. Особенно впечатляющие обороты набрал к осени – 7+3 в 20 матчах бундеслиги и Лиги чемпионов, а также дебютный гол за сборную Англии и вообще очень яркое выступление на чемпионате мира.

АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК Антуан Гризманн («Атлетико», сборная Франции)

Постепенно приходит в себя после командировки в «Барселону». В «Атлетико» постепенно выходит на ведущие роли и был просто невероятен в сборной на чемпионате мира – отбирал, отдавал, созидал, завершал. У Дидье Дешама он конкретной позиции не имел, зато успевал делать все и сразу.

ПРАВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ Лионель Месси («ПСЖ», сборная Аргентины)

Разве нужны какие-то комментарии? Лео адаптировался в Париже и там в проходных матчах с андердогами планомерно набрал выдающуюся форму, которую и реализовал в Катаре, став лучшим игроком чемпионата мира. По многим показателям номер один в 2022 году.

ЛЕВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции)

Мог похоронить «Реал» в Лиге чемпионов, а вместо этого проиграл все ключевые матчи – сливочным в 1/8 финала ЛЧ и Аргентине в финале ЧМ-2022. Тем не менее, был неудержим и оформил в финале мундиаля хет-трик. А это, согласитесь, дорогого стоит.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАПАДАЮЩИЙ Карим Бензема («Реал», сборная Франции)

Провел настолько волшебную весну, в ходе которой привел «Реал» к победе в Лиге чемпионов и ла лиге, что этого гандикапа хватило до конца года. Осенью уже не блистал, а затем стал избегать матчей за «Реал», чтобы не получить травму, но прямо перед стартом ЧМ-2022 выбыл-таки из строя, после чего обиделся на Дешама и объявил о завершении карьеры в сборной. Но все равно остался одним из важнейших фигур года.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Без Роналду и Неймара, но с Месси и Мбаппе. Символическая сборная 2022 года
Без Роналду и Неймара, но с Месси и Мбаппе. Символическая сборная 2022 года
Определяющими в этом году стали выдающиеся походы за трофеями «Реала» в Лиге чемпионов и сборной Аргентины на чемпионате мира.
26.12.2022 16:19
Футбол
автор: Артем Зибрак
Алексей Сафонов: Может, не стоит так спешить по переходу в Азию? Почему не взять паузу?
Алексей Сафонов: Может, не стоит так спешить по переходу в Азию? Почему не взять паузу?
Завтра РФС должен принять решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию.
26.12.2022 14:43
Футбол
автор: Юрий Волохов
Он забил 483 гола в 87 матчах. Вундеркинд или распиаренная выскочка?
Он забил 483 гола в 87 матчах. Вундеркинд или распиаренная выскочка?
Ему 14 лет, а он уже принес «Милану» титул, и его сравнивают с Холландом и Бензема.
26.12.2022 10:10
Футбол
автор: Никита Шмытов
Пять топ-матчей Европы, которые нужно посмотреть до конца 2022-го года
Пять топ-матчей Европы, которые нужно посмотреть до конца 2022-го года
Важный рестарт «Ливерпуля», погоня «Манчестер Сити» за «Арсеналом», каталонское дерби и другие встречи.
26.12.2022 09:45
Футбол
автор: Никита Шмытов
Юран вместо Слуцкого, Дзюба в Серии А и другие трансферные новости последних суток
Юран вместо Слуцкого, Дзюба в Серии А и другие трансферные новости последних суток
А «Реал» планирует выделить миллиард евро на Киллиана Мбаппе.
25.12.2022 19:01
Футбол
автор: Никита Шмытов
Рейтинг дорогих молодых новичков «Реала». Без провалов не обошлось
Рейтинг дорогих молодых новичков «Реала». Без провалов не обошлось
«Реал» подписал 16-летнего бразильца за 60 млн евро. Какое место он займёт в этом рейтинге?
25.12.2022 18:56
Футбол
автор: Никита Шмытов
Гуру точно возвращается в РПЛ! Бердыев официально возглавил «Сочи»
Гуру точно возвращается в РПЛ! Бердыев официально возглавил «Сочи»
Тренер работает уже больше месяца, но южане только сейчас официально объявили о назначении.
25.12.2022 18:33
Футбол
автор: Артем Зибрак
У Неймара – в отличие от Месси и Роналду - видимо, ещё будет шанс?
У Неймара – в отличие от Месси и Роналду - видимо, ещё будет шанс?
Тяжёлая тема для Бразилии, ведь она была первым фаворитом. Наш обозреватель продолжает подводить итоги футбольного чемпионата мира.
25.12.2022 15:30
Футбол
автор: Алексей Андронов
Лучший бомбардир РПЛ сменил фамилию и уехал в Самару. Сычевой (Писарский) сам настоял на этом выборе
Лучший бомбардир РПЛ сменил фамилию и уехал в Самару. Сычевой (Писарский) сам настоял на этом выборе
Контракт Писарского с «Крыльями Советов» рассчитан на три с половиной года.
25.12.2022 15:25
Футбол
автор: Артем Зибрак
Уругвай без Табареса - все? Кавани и Суарес тоже стары
Уругвай без Табареса - все? Кавани и Суарес тоже стары
Великая футбольная культура сама по себе не играет. Наш обозреватель продолжает подводить итоги футбольного чемпионата мира.
25.12.2022 15:22
Футбол
автор: Алексей Андронов
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика