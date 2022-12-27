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«Да, скифы - мы, да, азиаты - мы» или нет? Почему РФС отложил переход в АФК

РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК, сообщает пресс-служба организации. Решение должно быть принято до 31 декабря, хотя планировалось, что проголосуют сегодня.
«Да, скифы - мы, да, азиаты - мы» или нет? Почему РФС отложил переход в АФК
27 декабря 2022 14:15
автор: Юрий Волохов

«Это связано с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года», - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Что случилось? Трудно принять такое судьбоносное решение? Безусловно, трудно, да еще в такие короткие сроки. Руководителей нашего футбола можно понять. Почему тянут? Видимо, идут консультации с чиновниками из УЕФА. Хотя в Европе в разгаре Рождественские каникулы. Есть ли там с кем советоваться?

Перенос может быть связан еще и с тем, что РФС должен получить своеобразное открепительное письмо от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отсутствии возражений по поводу перехода.

Как ранее сообщалось, УЕФА пока такую бумагу РФС не предоставил. А спортивный юрист Михаил Прокопец обращает внимание, что у РФС с АФК тоже пока нет четкой договоренности.

Возможно, также идут консультации с руководителями футбольных клубов, с представителями регионов .

А пока РФС обещает положить решение о переходе в Азию нам под елочку. До Нового года всего четыре дня. В какой из них будет принято решение, или его примут 31 декабря?

Тогда под бой курантов мы узнаем, прав ли был Александр Блок, воскликнув в своем знаменитом стихотворении «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы». Или все-таки европейцы?

источник: «Советский спорт»
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