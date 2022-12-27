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Беллингем, Гави, Мусиала и несколько новых имен. Главные таланты на пороге прорыва в 2023 году

Внутри есть упоминание и о перспективных футболистах и РПЛ.
Беллингем, Гави, Мусиала и несколько новых имен. Главные таланты на пороге прорыва в 2023 году
27 декабря 2022 16:07
автор: Артем Зибрак

Давненько мы не обращали внимание на публикации швейцарской футбольной обсерватории CIES. И абсолютно незаслуженно. Она регулярно выкладывает очень интересные материалы. На сей раз ученые проанализировали показатели молодых (родившихся после 1 января 2002 года) футболистов из 73 лиг по всему миру (включая РПЛ) в 2022 году, разбили их на амплуа и по каждому выкатили десяток наиболее перспективных игроков (в сумме получилось две сотни футболистов). Никакой вкусовщины, только математика.

Для этого ученые разбили технические показатели на восемь категорий: оборона в воздухе, оборона внизу, возвраты мяча, продвижение через передачи, продвижение через забросы и дриблинг, создание моментов (передачи под удар, ассисты), удары, атака в воздухе. И на комбинациях этих показателей определили 19 амплуа.

Почему так много? Потому что на одной позиции можно играть в разных ролях. Например, для крайних защитников исследователи выбрали три варианта: оборонительный крайний защитник, атакующий крайний защитник и фулбеки (здесь two-way left/right back). Для каждого стиля игры необходимо различное соотношение качеств игроков.

На основании математических моделей, созданных для каждого амплуа, и статистических показателей игроков в 2022 году исследователи присуждали каждому футболисту определенное количество баллов так называемого опыта. Этот универсальный параметр позволил нам выделить 10 самых перспективных игроков на следующий год. Здесь есть и уже признанные таланты вроде Джуда Беллингема и Гави с Педри, но встречаются и куда менее раскрученные футболисты. Присмотримся к этой десятке повнимательнее.

1. Джуд Беллингем (Англия), 58,3 очка опыта

Амплуа: атакующий полузащитник

Клуб: «Боруссия» Дортмунд

Возраст: 19 лет

Стоимость (здесь и далее – по оценке CIES): 211,3 млн евро

Как и последующие четыре футболиста рейтинга, в представлении не нуждается. Беллингем – лидер «Боруссии» и уже один из ключевых игроков середины поля сборной Англии. Особенно хорош в созидании в финальной трети поля, причем как в создании моментов для партнеров, так и в самостоятельном завершении атак. Еще до ЧМ-2022 за Джудом гонялись все топ-клубы Европы, а теперь им придется удвоить усилия, чтобы выиграть эту бешеную гонку.

2. Гави (Испания), 51,2

Амплуа: атакующий полузащитник

Клуб: «Барселона»

Возраст: 18 лет

Стоимость: 159,8 млн

Диву даешься, наблюдая за тем, как «Барселона» из раза в раз взращивает новые таланты для первой команды. Гави тоже атакующий полузащитник, но совсем иного склада. Он заметно реже готовит завершающий удар и не столь силен в дриблинге, зато на грани гениальности играет в пас низом, за счет чего и создает львиную долю голевых моментов. Его связку с Педри уже называют реинкарнацией пары Хави – Андрес Иньеста. Гави – будущее «Барселоны» на ближайшие полтора десятка лет.

3. Педри (Испания), 46,6

Амплуа: опорный плеймейкер

Клуб: «Барселона»

Возраст: 20 лет

Стоимость: 169,8 млн

Партнер Гави по «Барселоне» и сборной Испании тоже в первую очередь великолепно обостряет за счет передач низом, но еще и довольно качественно играет в отборе, что помогает команде быстро возвращать мяч назад и начинать следующую атаку. Вместе с Гави стоит более 300 млн евро, хотя ясно, что для сине-гранатовых два этих парня бесценны.

4. Йошко Гвардиол (Хорватия), 45,2

Амплуа: ведущий центральный защитник

Клуб: «Лейпциг»

Возраст: 20 лет

Стоимость: 122,4 млн

Под ведущим центральным защитником мы имеем в виду футболиста, активно контактирующего с мячом и в позиционной атаке. К таковым относится лучший защитник «Лейпцига» и сборной Хорватии. CIES отмечает, что их оценка стоимости в 122 млн евро сделала бы Гвардиола самым дорогим защитником мира. И хотя ожидаемая сумма выкупа ниже (пишут, что «МЮ», «Челси» и «Ман Сити» пляшут в районе 90-100 млн), это большая заявка на рекорд для игроков его амплуа.

5. Джамал Мусиала (Германия), 43,9

Амплуа: атакующий полузащитник

Клуб: «Бавария»

Возраст: 19 лет

Стоимость: 158,4 млн

Третий футболист этого амплуа в топ-5 игроков по оценкам CIES. То ли таков алгоритм вычисления, то ли (что весьма правдоподобно) самые талантливые футболисты играют именно центральных атакующих полузащитников – в роли, требующей сочетания технических и интеллектуальных скиллов. Лотар Маттеус уже называл Мусиалу «Месси» и «Голливудом». На чемпионате мира он тоже выгодно выделялся на фоне партнеров.

6. Пьеро Инкапье (Эквадор), 42,0

Амплуа: ведущий центральный защитник

Клуб: «Байер»

Возраст: 20 лет

Стоимость: 58 млн

Широкой публике мог запомниться тем, что провел все 270 минут в группе ЧМ-2022 за сборную Эквадора, а немецкие болельщики знают его по игре за «Байер». Инкапье не столь высок, его рост составляет стандартные 184 см. Но при этом он очень хорош в борьбе не только внизу, но и на втором этаже. По обоим пунктам превосходит того же Гвардиола, а в воздухе – на порядок. Известно, что за футболистом пристально следит «Челси».

7. Маркос Леонардо (Бразилия), 37,8

Амплуа: ударный нападающий

Клуб: «Сантос»

Возраст: 19 лет

Стоимость: 29,2 млн

Заточенный на удар бомбардир в 2022 году забил за «Сантос» 21 мяч в 57 матчах и отдал еще шесть результативных передач. Согласно методологии исследователей, его основное оружие – поставленный удар, но также таит угрозу и открывание на верховые подачи в штрафную. В последний год стабильно входит в рейтинги самых перспективных игроков от CIES.

8. Нуну Мендеш (Португалия), 35,1

Амплуа: левый фулбек

Клуб: «ПСЖ»

Возраст: 20 лет

Стоимость: 66 млн

Из-за травмы успел провести на чемпионате мира всего 42 минуты, но хорошо известен нам по выступлениям за «ПСЖ», в составе которого запомнился выдающимися подключениями в атаку и умением придумать момент на ровном месте. В 12 матчах лиги 1 в этом сезоне у него 1+4 – отличные показатели для крайнего защитника.

9-10. Кастельо Лукеба (Франция), 34,4

Амплуа: чистый центральный защитник

Клуб: «Лион»

Возраст: 20 лет

Стоимость: 37 млн

Его главный талант – ведение борьбы на земле, в воздухе или под водой. Очень редко уступает оппонентам в силовой игре, а еще отлично ведет отбор. Лукеба – стена перед воротами «Лиона», год назад продлившего контракт с защитником до 2025 года.

9-10. Пабло Майя (Бразилия), 34,4

Амплуа: опорный полузащитник

Клуб: «Сан-Паулу»

Возраст: 20 лет

Стоимость: 10,3 млн

Исследователи оценивают его стоимость в восемь раз ниже, чем Эдуардо Камавинга, а котируют выше. В первую очередь за непосредственно оборонительную работу – и в отборе, и в борьбе внизу Майа сильнее опорника «Реала». Пусть с мячом от него меньше пользы, но для футболиста его амплуа это не столь важно, что доказал его Каземиро. Главное не пропускать соперников к своим воротам.

***

Также в рейтинг CIES попали несколько представителей РПЛ во главе с Арсеном Захаряном, которого швейцарцы ценят очень высоко (в сентябре входил в топ-5 самых талантливых игроков Европы). Перечислим всех:

Игрок

Клуб

Амплуа

Возраст

Стоимость, млн евро

Очки опыта

Захарян

Динамо

Атакующий полузащитник

19

15,7

28,3

Мелехин

Ростов

Ведущий центральный защитник

19

7,4

19,0

Сазонов

Динамо

Чистый центральный защитник

20

4,2

17,4

Коваленко

Крылья Советов

Бокс-ту-бокс

19

6,9

17,3

Худяков

Локомотив

Вратарь

18

5,2

17,2

Волков

Краснодар

Правый фулбек

20

2,3

16,8

Денисов

Спартак

Правый защитник

20

5,2

16,4

Олусегун

Краснодар

Левый вингер

20

10,2

16,1

Карпукас

Локомотив

Опорный полузащитник

20

3,9

15,6

Манелов

Краснодар

Ударный правый вингер

20

1,6

12,6

Обращают на себя внимание защитник «Ростова» Виктор Мелехин и полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко, о взрывном росте стоимости которого мы недавно писали. А еще в десятке крупнейших талантов РПЛ три футболиста «Краснодара» и два игрока «Динамо», причем последние оба входят в тройку самых-самых.

источник: «Советский спорт»
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