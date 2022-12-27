Роналду одной ногой в Саудовской Аравии. Уже известна даже его зарплата

ИГРОК, А ПОТОМ ПОСОЛ ЧМ-2030

Как мы пропустили момент, когда президенты лучше нас знают о дальнейшем будущем футболистов? Пару дней назад глава Турции Реджеп Эрдоган сообщил о том, что Криштиану Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Новости о возможном переходе в «Аль-Насср» появились еще во время чемпионата мира, но поначалу воспринимались не более чем уткой, однако теперь в правоте Эрдогана нет никаких сомнений.

В понедельник сообщалось о том, что клуб запланировал медосмотр, поскольку переговоры продвигаются успешно и близки к завершению. А на следующий день СМИ назвали и сумму контракта – 140 млн евро за два сезона. Предполагается, что по истечении этого срока форвард сменит футбольную форму на деловой костюм и станет футбольным послом Саудовской Аравии, стремящейся по примеру Катара в 2030 году провести чемпионат мира.

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА АБУБАКАР И ТАЛИСКА

Не исключено, что продвижению переговоров способствует тот факт, что спортивный директор «Аль-Нассра» Марсело Салазар – известный игрок в мини-футбол, проведший за сборную Португалии полсотни матчей и принимавший участие в ЧМ-2004 и Евро-2005 и 2007. Он много учился на тренера, ассистировал на Ближнем Востоке чемпионам Руди Гарсии и Мано Менезесу (нынешнему наставнику «Аль-Нассра») и добился высокой должности. В виду отчасти схожего прошлого ему проще поймать с Роналду одну волну.

Предполагается, что помимо Роналду «Аль-Насср» попробует бесплатно подписать Нголо Канте, у которого летом истекает контракт с «Челси». Француз сможет вести переговоры уже после Нового года.

При этом стоит учитывать, что в Саудовской Аравии существует лимит на легионеров, который «Аль-Насср» уже превысил. При семи иностранцах в заявке на контракте у них уже восемь игроков. Самые известные из них Венсан Абубакар и Талиска (оба чемпионы Турции и Португалии), плюс можно вспомнить Рамиро Фунеса Мори, за плечами которого матчи в составе «Эвертона» и «Вильярреала». Не исключено, что кому-то из них придется потесниться.

НИКОМУ НЕ НУЖЕН, НИКОМУ

Почему же Роналду отправляется на Ближний Восток? В первую очередь потому, что несмотря на все эпитеты Пирса Моргана, он не нужен большим европейским клубам. Сам-то Роналду жаждет продолжить бить рекорды в Лиге чемпионов, но подобных предложений от участников турнира банально не поступает.

Основными называются три очевидные причины. Во-первых, скандальный уход из «Манчестер Юнайтед». Никому не хочется, чтобы подробности жизнедеятельности клуба разбирали на молекулы журналисты со всей планеты. Во-вторых, если раньше токсичность своего характера Роналду мог компенсировать выдающейся результативностью, то в последний год уже нельзя не признать, что он очевидно сдал. В-третьих, у Криштиану слишком высокие запросы, чтобы его мог позволить себе клуб статусом пониже, но готовый терпеть выходки суперзвезды ради пиара.

«Мы хотим построить для «МЮ» новое будущее, а он не хотел быть его частью», – сказал на днях Эрик тен Хаг – тренер, публично защищавший Роналду от нападок журналистов и подчеркивавший летом, что хочет сохранения этого футболиста, хотя у него были возможности расстаться еще тогда.

А вот меткое мнение Фабио Капелло: «Он сам виноват. И то, что он сделал в своей карьере, не делает ему чести. Обсуждается не игрок, а конкретная ситуация: он зазнался, пошел предлагать себя всем и не нашел никого, кто поверил бы в него. Он стал бы тяжким грузом для любой команды, которая приобрела бы его».

В результате Роналду, видимо, все-таки уезжает в Саудовскую Аравию. Очень жаль, что мы лишимся возможности наблюдать за последними сезонами одного из величайших игроков в истории футбола, но таков выбор, который сделал он сам.