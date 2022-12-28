Глейзеры готовят рекордный трансфер. В «МЮ» определились с преемником де Хеа

В «ПОРТУ» КОШТА УХОДИТ СУХИМ В ПОЛОВИНЕ МАТЧЕЙ

Два дня назад «Ливерпуль» официально закрыл сделку по лидеру ПСВ Коди Гакпо, уведя таким образом его из-под носа «МЮ». Манкунианцы давно охаживали футболиста и были уверены в том, что зимой он переберется на «Олд Траффорд», но в последний момент все поменялось. Теперь «красные дьяволы» сконцентрировались на другом трансфере. Речь об игроке «Порту» и сборной Португалии Диогу Коште.

В «Юнайтед» давно приглядываются к 23-летнему вратарю. Первые сообщения, связывавшие его с манкунианцами, появились еще в октябре. Выступление на чемпионате мира как минимум не обрушило акции Кошты в глазах манкунианцев. В пяти матчах он пропустил шесть мячей, но серьезной ошибкой можно назвать только гол Юссефа Эн-Несири, когда Кошта неудачно вышел на фланговую подачу. А еще он запомнился комичным моментом в самой концовке матча с Ганой, позволив сопернику выскочить у себя из-за спины.

При этом можно сделать скидку на то, что довольно молодой вратарь никогда не принимал участия в столь нервных матчах – когда к тебе приковано внимание не только всей страны, но и всего мира. Зато на клубном уровне очень хорош. В 33 матчах прошлого сезона он пропустил всего 22 мяча, а в 15 играх (почти в половине от всех) оставил ворота на замке. Нынешний сезон для него начался столь же здорово – шесть сухих матчей из 13.

ДИЛЕММА НЕ ХЕА: СКИНУТЬ СОТКУ ИЛИ УЙТИ

Очевидно, что «Юнайтед» хочет подписать Кошту не для того, чтобы посадить за спину основному вратарю Давиду де Хеа. Сообщается, что Эрик тен Хаг лично хочет заполучить молодого вратаря, с которым будет строить будущее, а испанский голкипер может сменить прописку. Показательно, что клубные боссы активизировали пункт об автоматическом продлении контракта Люка Шоу, Маркуса Рашфорда, Диогу Далота и Фреда, но оставили в стороне де Хеа.

На самом деле, проблема не в качествах Давида. На недавней пресс-конференции тен Хаг хватил 31-летнего вратаря и выражал уверенность в том, что тот может играть еще лучше. Однако в клубе полагают, что перебрали с его зарплатой. Все-таки 375 тысяч фунтов в неделю – слишком жирно даже для «МЮ». Если он согласится скинуть соточку, клуб готов предложить ему новый контракт. В противном случае по завершении сезона он сможет покинуть «Олд Траффорд».

«МЮ» ИГРАЕТ МУСКУЛАМИ

Соответственно, клуб должен подстраховаться и найти нового первого номера. Испанское издание AS уверяет, что «МЮ» даже готов побить трансферный рекорд для вратарей. Нынешний составляет 70 млн фунтов (Кепа Аррисабалага в «Челси»), а отступные за Кошту составляют 65 млн. Тем не менее, предполагается, что «МЮ» будет готов сознательно переплатить, чтобы показать, кто здесь батя.

Клубу важно дать всем понять, что он способен привлекать под свои знамена главные таланты планеты, поэтому боссы готовы заплатить за Кошту 72 млн фунтов. В конце концов, деньги никогда не были проблемой для «Юнайтед», а после ухода Криштиану Роналду освободились дополнительные средства. При этом если сделка и состоится, то произойдет это только летом, когда окончательно будет ясно, останется ли де Хеа. От его решения все и будет зависеть.