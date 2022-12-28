World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Глейзеры готовят рекордный трансфер. В «МЮ» определились с преемником де Хеа

После провала с Гакпо «Юнайтед» сконцентрировался на вратаре сборной Португалии.
Глейзеры готовят рекордный трансфер. В «МЮ» определились с преемником де Хеа
28 декабря 2022 10:34
автор: Артем Зибрак
автор фото: Соцсеть сборной Португалии

В «ПОРТУ» КОШТА УХОДИТ СУХИМ В ПОЛОВИНЕ МАТЧЕЙ

Два дня назад «Ливерпуль» официально закрыл сделку по лидеру ПСВ Коди Гакпо, уведя таким образом его из-под носа «МЮ». Манкунианцы давно охаживали футболиста и были уверены в том, что зимой он переберется на «Олд Траффорд», но в последний момент все поменялось. Теперь «красные дьяволы» сконцентрировались на другом трансфере. Речь об игроке «Порту» и сборной Португалии Диогу Коште.

В «Юнайтед» давно приглядываются к 23-летнему вратарю. Первые сообщения, связывавшие его с манкунианцами, появились еще в октябре. Выступление на чемпионате мира как минимум не обрушило акции Кошты в глазах манкунианцев. В пяти матчах он пропустил шесть мячей, но серьезной ошибкой можно назвать только гол Юссефа Эн-Несири, когда Кошта неудачно вышел на фланговую подачу. А еще он запомнился комичным моментом в самой концовке матча с Ганой, позволив сопернику выскочить у себя из-за спины.

При этом можно сделать скидку на то, что довольно молодой вратарь никогда не принимал участия в столь нервных матчах – когда к тебе приковано внимание не только всей страны, но и всего мира. Зато на клубном уровне очень хорош. В 33 матчах прошлого сезона он пропустил всего 22 мяча, а в 15 играх (почти в половине от всех) оставил ворота на замке. Нынешний сезон для него начался столь же здорово – шесть сухих матчей из 13.

ДИЛЕММА НЕ ХЕА: СКИНУТЬ СОТКУ ИЛИ УЙТИ

Очевидно, что «Юнайтед» хочет подписать Кошту не для того, чтобы посадить за спину основному вратарю Давиду де Хеа. Сообщается, что Эрик тен Хаг лично хочет заполучить молодого вратаря, с которым будет строить будущее, а испанский голкипер может сменить прописку. Показательно, что клубные боссы активизировали пункт об автоматическом продлении контракта Люка Шоу, Маркуса Рашфорда, Диогу Далота и Фреда, но оставили в стороне де Хеа.

На самом деле, проблема не в качествах Давида. На недавней пресс-конференции тен Хаг хватил 31-летнего вратаря и выражал уверенность в том, что тот может играть еще лучше. Однако в клубе полагают, что перебрали с его зарплатой. Все-таки 375 тысяч фунтов в неделю – слишком жирно даже для «МЮ». Если он согласится скинуть соточку, клуб готов предложить ему новый контракт. В противном случае по завершении сезона он сможет покинуть «Олд Траффорд».

«МЮ» ИГРАЕТ МУСКУЛАМИ

Соответственно, клуб должен подстраховаться и найти нового первого номера. Испанское издание AS уверяет, что «МЮ» даже готов побить трансферный рекорд для вратарей. Нынешний составляет 70 млн фунтов (Кепа Аррисабалага в «Челси»), а отступные за Кошту составляют 65 млн. Тем не менее, предполагается, что «МЮ» будет готов сознательно переплатить, чтобы показать, кто здесь батя.

Клубу важно дать всем понять, что он способен привлекать под свои знамена главные таланты планеты, поэтому боссы готовы заплатить за Кошту 72 млн фунтов. В конце концов, деньги никогда не были проблемой для «Юнайтед», а после ухода Криштиану Роналду освободились дополнительные средства. При этом если сделка и состоится, то произойдет это только летом, когда окончательно будет ясно, останется ли де Хеа. От его решения все и будет зависеть.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Глейзеры готовят рекордный трансфер. В «МЮ» определились с преемником де Хеа
Глейзеры готовят рекордный трансфер. В «МЮ» определились с преемником де Хеа
После провала с Гакпо «Юнайтед» сконцентрировался на вратаре сборной Португалии.
28.12.2022 10:34
Футбол
автор: Артем Зибрак
Роналду одной ногой в Саудовской Аравии. Уже известна даже его зарплата
Роналду одной ногой в Саудовской Аравии. Уже известна даже его зарплата
Чтобы в 37 лет получить контракт с зарплатой в 70 млн евро в год, надо быть поистине легендарным игроком.
27.12.2022 16:59
Футбол
автор: Артем Зибрак
Беллингем, Гави, Мусиала и несколько новых имен. Главные таланты на пороге прорыва в 2023 году
Беллингем, Гави, Мусиала и несколько новых имен. Главные таланты на пороге прорыва в 2023 году
Внутри есть упоминание и о перспективных футболистах и РПЛ.
27.12.2022 16:07
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Да, скифы - мы, да, азиаты - мы» или нет? Почему РФС отложил переход в АФК
«Да, скифы - мы, да, азиаты - мы» или нет? Почему РФС отложил переход в АФК
РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК, сообщает пресс-служба организации. Решение должно быть принято до 31 декабря, хотя планировалось, что проголосуют сегодня.
27.12.2022 14:15
Футбол
автор: Юрий Волохов
Где продолжат карьеры Сафонов, Кузяев и Баринов? Футболисты РПЛ с истекающими летом контрактами
Где продолжат карьеры Сафонов, Кузяев и Баринов? Футболисты РПЛ с истекающими летом контрактами
Они смогут вести переговоры с потенциальными покупателями уже через неделю.
26.12.2022 20:45
Футбол
автор: Артем Зибрак
Без Роналду и Неймара, но с Месси и Мбаппе. Символическая сборная 2022 года
Без Роналду и Неймара, но с Месси и Мбаппе. Символическая сборная 2022 года
Определяющими в этом году стали выдающиеся походы за трофеями «Реала» в Лиге чемпионов и сборной Аргентины на чемпионате мира.
26.12.2022 16:19
Футбол
автор: Артем Зибрак
Алексей Сафонов: Может, не стоит так спешить по переходу в Азию? Почему не взять паузу?
Алексей Сафонов: Может, не стоит так спешить по переходу в Азию? Почему не взять паузу?
Завтра РФС должен принять решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию.
26.12.2022 14:43
Футбол
автор: Юрий Волохов
Он забил 483 гола в 87 матчах. Вундеркинд или распиаренная выскочка?
Он забил 483 гола в 87 матчах. Вундеркинд или распиаренная выскочка?
Ему 14 лет, а он уже принес «Милану» титул, и его сравнивают с Холландом и Бензема.
26.12.2022 10:10
Футбол
автор: Никита Шмытов
Пять топ-матчей Европы, которые нужно посмотреть до конца 2022-го года
Пять топ-матчей Европы, которые нужно посмотреть до конца 2022-го года
Важный рестарт «Ливерпуля», погоня «Манчестер Сити» за «Арсеналом», каталонское дерби и другие встречи.
26.12.2022 09:45
Футбол
автор: Никита Шмытов
Юран вместо Слуцкого, Дзюба в Серии А и другие трансферные новости последних суток
Юран вместо Слуцкого, Дзюба в Серии А и другие трансферные новости последних суток
А «Реал» планирует выделить миллиард евро на Киллиана Мбаппе.
25.12.2022 19:01
Футбол
автор: Никита Шмытов
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика