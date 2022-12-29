World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Головин в первом матче после паузы: помог «Монако» победить в гостях и открыл нового таланта

Россиянин отмечается результативным действием четвертый тур подряд.
Головин в первом матче после паузы: помог «Монако» победить в гостях и открыл нового таланта
29 декабря 2022 13:24
автор: Артем Зибрак

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОДАРОК МИНАМИНО

Во Франции перед Новым годом проходит первый после паузы на чемпионат мира тур чемпионата страны. Особое внимание российских болельщиков помимо привычно звездного «ПСЖ» привлекает «Монако», за который вот уже четыре с половиной года выступает Александр Головин.

Как и в прошлом, в нынешнем сезоне он большую часть матчей проводит в стартовом составе, а в конце октября-ноябре еще и поймал хороший ритм – забил «Анже» и «Тулузе» и отдал результативную передачу в игре с «Марселем». Монегаски набрали в этих играх шесть очков. Для сравнения, те же три результативных действия ему удались в предыдущих 11 матчах лиги 1.

Тем удивительнее, что после паузы россиянин первый тайм провел на скамейке запасных, а в старте вышел проваливший первую часть сезона Такуми Минамино. Даже игровой практикой на чемпионате мира это не объяснить, потому что в Катаре он получил всего 58 минут.

Японец провел первые 45 минут очень слабо – 12 передач с точностью 67%. Весь «Монако» при большом владении мячом (62%) выглядел в атаке инертно, а экс-игрок «Ливерпуля» хотя и старался, слабо участвовал в командной игре. Правда, именно он своей активностью перед самым перерывом заработал пенальти, с которого Виссам Бен-Йеддер сравнял счет, – прокинул мяч мимо Гидеона Менса, и тот, закружившись в танце, ногой рубанул соперника.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОЛ ИМЕНИ ГОЛОВИНА

Несмотря на этот единичный успех, Филипп Клеман в перерыве сделал сразу тройную замену, заменив всех участников голевых эпизодов: Минамино, Бен-Йеддера и Элиота Матазо (на исходе получаса заработал пенальти в свои ворота). И попал в точку – все трое вышедших на второй тайм приняли тоже поучаствовали во всех голевых эпизодах: Юссуф Фофана забил в свои, Элисс Бен-Сегир оформил дубль в чужие, а Головин ему ассистировал.

Было бы преувеличением сказать, что монегаски с выходом новых игроков принципиально прибавили. Они так же владели инициативой, но по-прежнему допускали контратаки. В первом тайме статистика ударов была 5-2, а во втором: 6-4. Скорее следует готовить о том, что Бен-Сегир классно распорядился двумя своими моментами.

Первый из них ему создал Головин – в ходе позиционной атаки получил мяч метрах в 25 от ворот в достаточно выгодной позиции, но не стал бить сам, а вошел в штрафную и покатил открывшемуся слева партнеру, которому оставалось только покатить мяч мимо вратаря. Похвалив россиянина, обязательно отметим историчность этого момента, ведь Бен-Сегиру всего 17 лет (отметит совершеннолетие в феврале), и это был его дебютный матч за красно-белых в ла лиге (до этого на минуту выходил в Лиге Европы).

Спустя 10 минут Фофана техничным ударом пяткой завершил розыгрыш угловой «Осера» попаданием в угол собственных ворот, однако Бен-Сегир за пять минут до конца принес-таки монегаскам победу. Да как! Сместился с левого угла штрафной к центру и бахнул гаубицей в дальний угол. Судя по траектории полета мяча, там был рикошет от пытавшегося заблокировать удар защитника, но менее красивым от этого гол не стал.

«МОНАКО» В ГОНКЕ ЗА ПУТЕВКУ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Итоги матча. Благодаря этой победе «Монако» догнал в таблице «Марсель», хотя у провансальцев еще матч в запасе – сегодня вечером они принимают «Тулузу». Головин продлил серию результативных матчей (гол или пас) по четырех, а юный талант Бен-Сегир в первой же игре за монегасков оформил дубль. В следующем туре «Монако» принимает идущий 17-м «Брест».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Головин в первом матче после паузы: помог «Монако» победить в гостях и открыл нового таланта
Головин в первом матче после паузы: помог «Монако» победить в гостях и открыл нового таланта
Россиянин отмечается результативным действием четвертый тур подряд.
29.12.2022 13:24
Футбол
автор: Артем Зибрак
Месси, Бензема, Канте и еще 7 европейских звезд с истекающими контрактами
Месси, Бензема, Канте и еще 7 европейских звезд с истекающими контрактами
Через четыре дня смогут вести переговоры с новыми клубами.
28.12.2022 13:35
Футбол
автор: Артем Зибрак
Глейзеры готовят рекордный трансфер. В «МЮ» определились с преемником де Хеа
Глейзеры готовят рекордный трансфер. В «МЮ» определились с преемником де Хеа
После провала с Гакпо «Юнайтед» сконцентрировался на вратаре сборной Португалии.
28.12.2022 10:34
Футбол
автор: Артем Зибрак
Роналду одной ногой в Саудовской Аравии. Уже известна даже его зарплата
Роналду одной ногой в Саудовской Аравии. Уже известна даже его зарплата
Чтобы в 37 лет получить контракт с зарплатой в 70 млн евро в год, надо быть поистине легендарным игроком.
27.12.2022 16:59
Футбол
автор: Артем Зибрак
Беллингем, Гави, Мусиала и несколько новых имен. Главные таланты на пороге прорыва в 2023 году
Беллингем, Гави, Мусиала и несколько новых имен. Главные таланты на пороге прорыва в 2023 году
Внутри есть упоминание и о перспективных футболистах и РПЛ.
27.12.2022 16:07
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Да, скифы - мы, да, азиаты - мы» или нет? Почему РФС отложил переход в АФК
«Да, скифы - мы, да, азиаты - мы» или нет? Почему РФС отложил переход в АФК
РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК, сообщает пресс-служба организации. Решение должно быть принято до 31 декабря, хотя планировалось, что проголосуют сегодня.
27.12.2022 14:15
Футбол
автор: Юрий Волохов
Где продолжат карьеры Сафонов, Кузяев и Баринов? Футболисты РПЛ с истекающими летом контрактами
Где продолжат карьеры Сафонов, Кузяев и Баринов? Футболисты РПЛ с истекающими летом контрактами
Они смогут вести переговоры с потенциальными покупателями уже через неделю.
26.12.2022 20:45
Футбол
автор: Артем Зибрак
Без Роналду и Неймара, но с Месси и Мбаппе. Символическая сборная 2022 года
Без Роналду и Неймара, но с Месси и Мбаппе. Символическая сборная 2022 года
Определяющими в этом году стали выдающиеся походы за трофеями «Реала» в Лиге чемпионов и сборной Аргентины на чемпионате мира.
26.12.2022 16:19
Футбол
автор: Артем Зибрак
Алексей Сафонов: Может, не стоит так спешить по переходу в Азию? Почему не взять паузу?
Алексей Сафонов: Может, не стоит так спешить по переходу в Азию? Почему не взять паузу?
Завтра РФС должен принять решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию.
26.12.2022 14:43
Футбол
автор: Юрий Волохов
Он забил 483 гола в 87 матчах. Вундеркинд или распиаренная выскочка?
Он забил 483 гола в 87 матчах. Вундеркинд или распиаренная выскочка?
Ему 14 лет, а он уже принес «Милану» титул, и его сравнивают с Холландом и Бензема.
26.12.2022 10:10
Футбол
автор: Никита Шмытов
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика