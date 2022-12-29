Головин в первом матче после паузы: помог «Монако» победить в гостях и открыл нового таланта

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОДАРОК МИНАМИНО

Во Франции перед Новым годом проходит первый после паузы на чемпионат мира тур чемпионата страны. Особое внимание российских болельщиков помимо привычно звездного «ПСЖ» привлекает «Монако», за который вот уже четыре с половиной года выступает Александр Головин.

Как и в прошлом, в нынешнем сезоне он большую часть матчей проводит в стартовом составе, а в конце октября-ноябре еще и поймал хороший ритм – забил «Анже» и «Тулузе» и отдал результативную передачу в игре с «Марселем». Монегаски набрали в этих играх шесть очков. Для сравнения, те же три результативных действия ему удались в предыдущих 11 матчах лиги 1.

Тем удивительнее, что после паузы россиянин первый тайм провел на скамейке запасных, а в старте вышел проваливший первую часть сезона Такуми Минамино. Даже игровой практикой на чемпионате мира это не объяснить, потому что в Катаре он получил всего 58 минут.

Японец провел первые 45 минут очень слабо – 12 передач с точностью 67%. Весь «Монако» при большом владении мячом (62%) выглядел в атаке инертно, а экс-игрок «Ливерпуля» хотя и старался, слабо участвовал в командной игре. Правда, именно он своей активностью перед самым перерывом заработал пенальти, с которого Виссам Бен-Йеддер сравнял счет, – прокинул мяч мимо Гидеона Менса, и тот, закружившись в танце, ногой рубанул соперника.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОЛ ИМЕНИ ГОЛОВИНА

Несмотря на этот единичный успех, Филипп Клеман в перерыве сделал сразу тройную замену, заменив всех участников голевых эпизодов: Минамино, Бен-Йеддера и Элиота Матазо (на исходе получаса заработал пенальти в свои ворота). И попал в точку – все трое вышедших на второй тайм приняли тоже поучаствовали во всех голевых эпизодах: Юссуф Фофана забил в свои, Элисс Бен-Сегир оформил дубль в чужие, а Головин ему ассистировал.

Было бы преувеличением сказать, что монегаски с выходом новых игроков принципиально прибавили. Они так же владели инициативой, но по-прежнему допускали контратаки. В первом тайме статистика ударов была 5-2, а во втором: 6-4. Скорее следует готовить о том, что Бен-Сегир классно распорядился двумя своими моментами.

Первый из них ему создал Головин – в ходе позиционной атаки получил мяч метрах в 25 от ворот в достаточно выгодной позиции, но не стал бить сам, а вошел в штрафную и покатил открывшемуся слева партнеру, которому оставалось только покатить мяч мимо вратаря. Похвалив россиянина, обязательно отметим историчность этого момента, ведь Бен-Сегиру всего 17 лет (отметит совершеннолетие в феврале), и это был его дебютный матч за красно-белых в ла лиге (до этого на минуту выходил в Лиге Европы).

Спустя 10 минут Фофана техничным ударом пяткой завершил розыгрыш угловой «Осера» попаданием в угол собственных ворот, однако Бен-Сегир за пять минут до конца принес-таки монегаскам победу. Да как! Сместился с левого угла штрафной к центру и бахнул гаубицей в дальний угол. Судя по траектории полета мяча, там был рикошет от пытавшегося заблокировать удар защитника, но менее красивым от этого гол не стал.

«МОНАКО» В ГОНКЕ ЗА ПУТЕВКУ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Итоги матча. Благодаря этой победе «Монако» догнал в таблице «Марсель», хотя у провансальцев еще матч в запасе – сегодня вечером они принимают «Тулузу». Головин продлил серию результативных матчей (гол или пас) по четырех, а юный талант Бен-Сегир в первой же игре за монегасков оформил дубль. В следующем туре «Монако» принимает идущий 17-м «Брест».