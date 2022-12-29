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Неудачники года. Лукаку, Рашфорд, Санчо и еще 7 потерявших в стоимости звезд

В основном речь об испорченных карьерах игроков, не потянувших новый уровень.
Неудачники года. Лукаку, Рашфорд, Санчо и еще 7 потерявших в стоимости звезд
29 декабря 2022 16:07
автор: Артем Зибрак

Ромелу Лукаку (Бельгия), 55 млн евро (-45 млн)

Позиция: нападающий

Возраст: 29 лет

Клуб: «Интер» (в аренде из «Челси»)

Очередной заход в «Челси» обернулся очередным провалом. В первой половине 2022 года он забил в АПЛ три (!) мяча (причем все только в мае), а во второй вернулся в любимый «Интер», но там его подвело здоровье. Сначала у него были проблемы с подколенным сухожилием, потом с лодыжкой, и в результате Лукаку провел за нерадзурри всего 256 минут. А потом еще опозорился на чемпионате мира.

Маркус Рашфорд (Англия), 55 млн (-30 млн)

Позиция: нападающий

Возраст: 25 лет

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Красные дьяволы после ухода сэра Алекса Фергюсона стабильно поставляют поводы позлорадствовать, и 2022 год не стал исключением – в десятке самых подешевевших футболистов трое представляют «МЮ».

Рашфорд стабильно теряет в стоимости с января, но стоит признать, что действительно слабо провел именно первую половину года – не имел стабильного места в основе и в АПЛ записал на свой счет два гола (оба в январе). В июне transfermarkt оценивал его в 60 млн, и не очень понятно, за что опустил ценник еще на 10 млн. Осенью форвард вернул статус игрока стартового состава и стал регулярно огорчать соперников. Например, забил «Ливерпулю» и «Арсеналу» в выигранных матчах.

Впрочем, Маркус находится в самом расцвете сил, так что еще успеет взять свое и, вполне вероятно, пробить сотню миллионов в ценнике.

Стефан де Врий (Нидерланды), 15 млн (-30 млн)

Позиция: защитник

Возраст: 30 лет

Клуб: «Интер»

Как и Лукаку, один из важнейших игроков чемпионского «Интера», чья трансферная стоимость достигла пика на той волне успеха. Не сказать, что голландец в чем-то стал принципиально хуже. Просто его изначально переоценили два сезона, когда нерадзурри боролись и выиграли-таки скудетто. Показательно, что с августа 2020 года его стоимость стабильно снижается вместе с результатами команды. Средняя игра плюс истечение контракта ближайшим летом равно всего 15 млн стоимости.

Джейдон Санчо (Англия), 60 млн (-25 млн)

Позиция: вингер

Возраст: 22 года

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

«Олд Траффорд» в последние 10 лет – кладбище талантов. Очередным рискует стать великолепно выступавший за «Боруссию» Дортмунд Санчо. На пике он стоил 130 млн евро, а сейчас уже более чем в два раза меньше. Справедливости ради, падение его стоимости началось еще весной-летом 2020 года в Германии. Но и он прикладывает мало усилий, чтобы остановить падение. Так, осенью пропустил пять туров АПЛ из 15 (2 гола плюс 1 передача).

Рафаэль Варан (Франция), 40 млн (-25 млн)

Позиция: центральный защитник

Возраст: 29 лет

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Летом 2021 года казалось, что выплаченные «МЮ» «Реалу» 40 млн евро за победителя Лиги чемпионов – это очень мало (transfermarkt оценивал его в 70 млн), но всего за полтора года стоимость защитника «нормализировалась». Варан стал достойным партнером для Гарри Магуайра. В том смысле, что обороняется так же посредственно, пусть и не становится героем мемов.

Осень у него получается совсем скомканной – играет и мало, и плохо. Лишь выход в финал чемпионата мира скрасил эту безрадостную картину.

Маркос Льоренте (Испания), 35 млн (-25 млн)

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 27 лет

Клуб: «Атлетико»

В мае 2021-го оценивался в 80 млн, но с тех пор стабильно падает в цене. Виной тому и удручающая игра «Атлетико» в целом, и его личный вклад в результаты. А нынешней осенью еще и пропустил половину матчей команды в Лиге чемпионов, которую мадридцы в итоге завалили, и шесть игр в ла лиге.

Антуан Гризманн (Франция), 25 млн (-25 млн)

Позиция: нападающий

Возраст: 31 год

Клуб: «Атлетико»

На клубном уровне потерял себя после перехода в «Барселону» и до сих пор не может найти. Очень жаль, ведь четыре года назад Гризманн входил в когорту лучших игроков планеты и оценивался в 150 млн. Последнее обновление transfermarkt датировано 7 ноября, то есть выступление на чемпионате мира, где Гризманн был одним из лучших, не учитывается, так что есть вероятность, что не все так плохо. Ну, действительно трудно поверить, чтобы 25 млн были объективной стоимостью игрока с таким бешеным потенциалом.

Тимо Вернер (Германия), 25 млн (-25 млн)

Позиция: нападающий

Возраст: 26 лет

Клуб: «Лейпциг»

Еще один форвард, которого подкосила попытка пойти на повышение, а конкретно в «Челси». Неудачи в Лондоне сильно сказались на репутации Вернера, но по возвращении в Лейпциг он вновь стал обретать себя – 9+4 в 16 матчах явно должны поправить положение, но последнее обновление transfermarkt от сентября не позволяет это оценить. На чемпионат мира не поехал из-за травмы, которую должен долечить в ближайшие несколько дней.

Мемфис Депай (Нидерланды), 20 млн (-25 млн)

Позиция: нападающий

Возраст: 28 лет

Клуб: «Барселона»

И снова тот же сюжет – яркий форвард отправляется в топ-клуб, чтобы там растерять уверенность, мастерство и здоровье. На чемпионате мира провел на поле больше минут, чем за всю осень в «Барселоне», так что падение его стоимости было очевидным. Зимой будет продан при первой возможности.

Юссеф Эн-Несири (Марокко), 15 млн (-25 млн)

Позиция: нападающий

Возраст: 25 лет

Клуб: «Севилья»

Аналогичная картина – в сборной получает больше времени, чем в клубе. Правда, в этом случае не может снимать с себя ответственность, так как реально сбавил обороты. Весь прошлый сезон приходил в себя после травмы, а в этом в ла лиге за 356 минут не забил ни разу. «Севилья» катится на дно, туда же направляется и стоимость одного из ее ударных форвардов предыдущих лет.

НАИБОЛЬШЕЕ ПАДЕНИЕ ТРАНСФЕРНОЙ СТОИМОСТИ В ПРОЦЕНТНОМ ОТНОШЕНИИ (для футболистов стоимостью от 2 млн евро):

источник: «Советский спорт»
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