Салах и компания славно поохотятся на «лис». Расклады на матч «Ливерпуль» - «Лестер»

«Ливерпуль» после паузы на чемпиона мира провел уже два матча, и в обоих команда Юргена Клоппа выглядела очень ярко, несмотря на гостевое поражение в 1/8 финала Кубка лиги от «Ман Сити» (2:3). После этого в 17-м туре АПЛ крепкая «Астон Вилла» Унаи Эмери ничего не смогла противопоставить «красным», которые увезли с выезда три очка (3:1) благодаря голам Салаха (Мо отличился и в Манчестере), ван Дейка и Байчетича. «Ливерпуль» превосходил соперника в атакующей игре, легко вскрыл плотную оборону и заслуженно победил.

Однако для решения задачи номер один в АПЛ – получения места в Лиге чемпионов - «мерсисайдцам» предстоит серьезно потрудиться, чтобы отыграть отставание от первой четверки. Пока «красные» идут шестыми, от замыкающего первый квартет «Тоттенхэма» их отделяют 5 очков (по потерянным - 2). Так что права на осечки с середняками у Клоппа нет. «Лестер» он обязан обыгрывать, тем более учитывая, что соперник явно не в лучшей форме.

Соцсети Мохаммеда Салаха

Эксперты букмекерской компании Tennisi . bet практически не сомневаются в победе хозяев, предлагая ставку на такой исход с коэффициентом 1.33 (выигрыш « Лестера » идет за 8.20) . Такой расклад вполне объясним. Последняя победа «лис» над «Ливерпулем» на его территории случилась в мае 2000 года. К тому же команда Брендана Роджерса в понедельник провела ужасный домашний поединок с «Ньюкаслом» (0:3). Все три гола хозяева пропустили в первом тайме (два - уже к восьмой минуте), в атаке дела у них совсем не ладились, и к перерыву вопрос о победителе был снят.

Перед паузой на ЧМ-2022 казалось, что «Лестер» начинает оправляться после неудачного старта, но простой отразился на них негативно. Главный бич «лис» - игра в обороне, по этому показателю они в лиге четвертые с конца – 28 мячей в 16 матчах. Причем 19 пропущенных голов приходится на восемь гостевых игр – в среднем 2,375 за матч. В этом плане стоит присмотреться к ставке тотал «Ливерпуля» больше 2,5 за 2,07 . Для любителей рискнуть можно взять и повыше – больше 3 за 3,04 . Салах и компания сейчас в хорошей форме.

ФК "Лестер"

В то же время «Лестер» на выезде нередко забивает «Ливерпулю», а голевая засуха «лис» не факт, что растянется на два матча. Обе забьют идут за 1.74 – очень даже привлекательные цифры. Матчи этих команд обычно проходят интересно и результативно, так что ставка тотал поединка больше 3 за 1.73 также может сыграть.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»: Алиссон Бекер – Жоэль Матип, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александр-Арнольд – Тиаго Алькантара, Фабиньо, Джордан Хендерсон – Мохамед Салах, Дарвин Нуньес, Алекс Окслейд-Чемберлен.

«Лестер Сити»: Дэниэль Уорд – Тимоти Кастань, Ваут Фас, Даниэль Амарти, Люк Томас – Бубакари Сумаре, Юри Тилеманс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Харви Барнс, Деннис Прат – Патсон Дака.