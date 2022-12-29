Дмитрий Селюк: Король футбола Пеле ушел, но успел увидеть, как его трон занял новый король – Месси

- Великий, величайший футболист оставил этот мир, - говорит Дмитрий Селюк. – Почти за год до этого ушел из жизни еще один гений – Марадона. Но судьба распорядилась так, что Пеле успел увидеть, как на его трон зашел принц, он же новый король - Лионель Месси. Все знают, что Пеле очень плохо себя чувствовал, но судьба, провидение сделала так, что он успел застать победу Месси на чемпионате мира.

Возможно, Пеле не смотрел все матчи, но наверняка ему рассказывали, что происходит в Катаре. И очень важно для истории, что Месси все-таки стал чемпионом мира именно сейчас, когда Пеле еще был жив. Можно сказать, передал трон в надежные руки. Господь распорядился и дал ему увидеть, как на трон взошел новый Король – Лионель Месси. В этом есть что-то сакральное. Пеле ушел со спокойным сердцем, зная, что на его трон сядет новый король.

НАША СПРАВКА

Эдсон Арантис ду Насименту, Пеле единственный на планете трехкратный чемпион мира по футболу. Он побеждал со сборной Бразилии на чемпионатах мира в 1958, 1962 и 1970 годах. В 1999 году МОК назвал бразильца спортсменом XX века.

Пеле скончался от полиорганной недостаточности, вызванной онкологическим заболеванием, об этом говорится в заявлении больницы имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где он находился с конца ноября.