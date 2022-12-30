Последняя победа Пеле

ЗИГЗАГ ПЕЛЕ, КОТОРЫЙ НЕ ЗАПОМНИЛСЯ ЯШИНУ

Переносимся в 1958 год. Чемпионат мира в Швеции, куда сборная СССР отправилась без дисквалифицированных Эдуарда Стрельцова, Михаила Огонькова, Бориса Татушина. 15 июня, Гётеборг. Стадион «Нью Уллеви». Третий матч группового этапа против Бразилии. 50 928 зрителей. Наш соперник, пропагандирующий схему 4-2-4 неожиданно выпускает дебютантов – 17-летнего Пеле, которого мучают боли в колене, и Гарринчу, поставившего ультиматум тренеру Висенте Феоле – или играю, или уезжаю домой. Юниор занимает позицию центрфорварда, его «кривоногий» партнер – на правом фланге атаки. Дирижировал наступательными действиями неподражаемый Диди. К нему приставил нашего капитана Игоря Нетто, еще не восстановившегося от повреждения, посему пропустившего два первых матча чемпионата.

- Советские игроки показались мне страшно гигантскими, - вспоминал Пеле. – Когда я вышел на поле, многие, наверное, подумали, что я эдакий командный талисман или сын друга тренера. Ребенок в важном матче чемпионата – это смахивало на какую-то пародию. Будто в Бразилии рослые нападающие перевелись…

Это была игра в одни ворота. Уже в первые три минуты мяч дважды сотрясал каркас ворот Льва Яшина. Это был самый жаркий отрезок матча, завершившегося победой бразильцев 2:0. Оба мяча на счету Вава. Пеле не забил, но попал в штангу, а также стал автором голевой передачи, совершив зигзаг между защитниками. Но Яшину он не запомнился, а наши тренеры Гавриил Качалин и Михаил Якушин вообще рассказывали, что юниора сумел нейтрализовать Виктор Царёв, опускавшийся на позицию центрального защитника. Главными вдохновителями и организаторами победы объявили Диди, с которым не справился Нетто, и Гарринчу.

Час Пеле пробьет в полуфинале с Францией и финале со Швецией, которые завершились с одинаковым счетом 5:2.

УРОК ВОРОНИНУ В ЛУЖНИКАХ

4 июня 1965 года в 100-тысячных Лужниках встретились вице-чемпионы Европы и чемпионы мира. Двукратный чемпион мира Пеле (после Швеции-1958 он завоевал золото в Чили-1962) провел все 90 минут и дважды поразил ворота, в первом тайме – Виктора Банникова, во втором – Анзора Кавазашвили. На 24-й минуте Пеле завершил слаломный рейд хлестким ударом низом, а на 70-й он убежал от Валерия Воронина, вышел один на один с вратарем и не оставил тому шансов.

Ничего не мог поделать с Пеле главный советский стоппер-интеллектуал Воронин, который переключился на опеку лидера бразильцев по ходу матча. А поначалу эти функции были возложены на хавбека Григория Сичинаву.

- Я очень рад, что мне удалось забить в Москве, - признался потом Пеле. – До сих пор в моем послужном списке не было голов в ворота сборной СССР.

Бразильцы разгромили крепкую советскую команду 3:0. После финального свистка Пеле обменялся футболками с торпедовцем Ворониным.

- Наш принцип – не команда для Пеле, а Пеле для команды, - отвечал на вопросы журналистов тренер Феола. – После чемпионата мира в Чили я работал с ведущим аргентинским клубом «Бока Хуниорс». Там тоже высокотехничные нападающие, но они страшно эгоистичны на поле, Пеле же – превосходный солист и одновременно отличный партнер.

- Кому из вратарей труднее всего забивать? – спросил у Пеле корреспондент «Советского спорта».

- Из тех, кого знаю, назову нашего Жильмара и вашего Яшина. Пожалуй, еще мексиканца Карбахала и аргентинца Каррисо.

- Как долго продлиться ваша карьера?

- Думаю, еще лет пять. Не больше. Футбол становится коммерческим. Нам приходится работать на износ. А нападающим особенно трудно. Против меня персонально играют двое, а то и трое, и они частенько не стесняются в выборе средств.

Пеле как в воду смотрел. На ЧМ-1966 его сломали португальцы, без своего лидера бразильцы не вышли в плей-офф. Через четыре года в Мексике он завоевал свою третью золотую медаль чемпиона мира – вряд ли кто-то в обозримом будущем замахнется на это достижение.

ПЕЛЕ РАЗМОЧИЛ ЯШИНА, НО НЕ ПОБЕДИЛ

21 ноября 1965 года на знаменитой «Маракане» в присутствии 113248 тысяч зрителей состоялся ответный товарищеский матч. Теперь опеку плей-офф возложили на Валентина Афонина. Но лидер бразильцев поразил ворота Яшина «косым» ударом низом. После засухи первого тайма хозяева начали второй двумя голами – 2:0 на 54-й минуте.

Но вскоре вратарь Манга, выбивая мяч от ворот, угодил в голову стоявшего поодаль Анатолия Банишевского, и от нее мяч закатился в пустую сетку. А в концовке Слава Метревили сравнял счет – 2:2. К тому времени измотанного опекой Пеле Афонина заменил Муртаз Хурцилава.

Публика отреагировала на смену декораций сивстомм негодования, а потом устроила тренеру Феоле обструкцию, требуя внести изменения в состав перед ЧМ-1966 в Англии.

Еще раз напомним, в Англии соперники устроили охоту за Пеле, а бразильцы провалились. Сборная СССР дошла до полуфинала и заняла четвертое место, за которое тогда награждали бронзовыми медалями.

И последнее. Закругляя хоккейную тему, вспомним, как оценил Пеле шансы нашей сборной на победу перед ЧМ-1982 в Испании:

- Советская сборная станет чемпионом мира по футболу тогда, когда бразильская – по хоккею.

Впоследствии Король футбола от этих слов открестился, заявив, что его так поняли. Но ведь он был прав!