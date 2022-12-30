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Пеле, Тостао, Жаирзиньо – как Король футбола выиграл свой третий ЧМ с великолепными партнерами

На 83-м году ушел из жизни Король футбола Пеле. Весь мир продолжает вспоминать, как играл великий. Мы же вспомним последний для Пеле ЧМ-1970 в Мексике, где он стал единственным в истории футбола трехкратным чемпионом мира.
Пеле, Тостао, Жаирзиньо – как Король футбола выиграл свой третий ЧМ с великолепными партнерами
30 декабря 2022 11:51
автор: Юрий Волохов
автор фото: Historyofsoccer.info

Это была по общему признанию самая сильная сборная Бразилии в истории. Пеле был на пике - 29 лет с хвостиком. Тридцать ему исполнилось в октябре 1970-го. Уже зрелый мастер, в самом соку.

Кроме того, в Бразилии сложилась великолепная команда: Тостао, Жаирзиньо, Ривелино, Жерсон. Карлос Альберто, Клодоальдо. Перечислять можно всех. Бразильцы в каждом матче забивали не меньше трех голов, не взирая на соперника. Единственную минимальную побед они одержали над действующими чемпионами мира англичанами – 1:0. Этот матч напоминал партию двух выдающихся гроссмейстеров. Несмотря на один забитый гол, игра была полна прекрасных моментов и высочайшего напряжения. Жаирзиньо забил на 59-й минуте.

Мой старший брат вырезал фото из «Советского спорта», иллюстрировавшее этот матч. Пеле с мячом, а против него великий Бобби Чарльтон.

Это была вторая игра в группе, победа обеспечила бразильцам выход в четвертьфинал. А также придала еще большей психологической уверенности.

А начали бразильцы турнир с разгрома Чехословакии – 4:1 (Ривелино, Пеле, Жаирзиньо -2). Завершили победой над Румынией – 3:2 (Пеле-2, Жаирзиньо).

Да, пропустили два, но забили-то три. Сработало тот самое знаменитое бразильское правило «вы нам забьете, сколько сможете, а мы вам – сколько захотим».

А дальше бразильский экспресс уже было не остановить. Тогда в чемпионате участвовало всего 16 команд, поэтому плей-офф начинался с четвертьфинала.

Бразильцы «отгрузили» четыре Перу – 4:2 (Ривелино, Тостао-2, Жаирзиньо). В полуфинале - три Уругваю – 3:1 (Ривелино, Клодоальдо, Жаирзиньо).

И вот финал на 100-тысячном «Ацтека» в Мехико, где все 100 тысяч желали победы Бразилии.

Пеле открыл счет на 18-й минуте. В борьбе за верховой мяч опередил защитника и пробил головой. На 37-й бразильцы пропустили после нелепой ошибки. Голкипер Феликс выбежал за пределы штрафной, где столкнулся со своим защитником. Бонисенья бил в пустые ворота. Команды ушли на перерыв при счете 1:1.

А во втором тайме мир увидел бразильцев во всей красе. На 66-й минуте Жерсон обводящим ударом из-за пределов штрафной забил гол-красавец.

На 71-й Жаирзиньо после скидки головой Пеле опередил защитника и переправил мяч в ворота – 3:1. Довершил разгром на 86-й минуте Карлос Альберто.

Кадры, где болельщики несут на руках Пеле, облетели весь мир. А это фото напечатали на первой полосе все газеты.

Тот чемпионат и игра сборной Бразилии потрясла многих. В том числе Владимира Высоцкого, не самого большого любителя футбола. Но в своей знаменитой футбольной песне «Комментатор из своей кабины», ну там, где «Фиорентина» мильон дает за Бышовца, Высоцкий отдал должное и той великой сборной.

Ну что ж, Пеле как Пеле,
Объясняю Зине я,
Ест Пеле крем-брюле
Вместе с Жаирзинио.

Я сижу на нуле,
Дрянь купил жене — и рад.
А у Пеле — «шевроле»
В Рио-де-Жанейро.

Может, не считает и до ста он,
Но могу сказать без лишних слов:
Был бы глаз второй бы у Тостао —
Он вдвое больше б забивал голов.

У Тостао был второй глаз, просто он им совсем не видел. В 1968 году в матче Кубка Бразилии защитник «Коринтианса» попал форварду мячом прямо в глаз. В результате произошло отслоение сетчатки. Бразилец фактически ослеп на один глаз. Высоцкий жестковато обыграл этот недостаток форварда.

Итак, это был последний чемпионат мира для Пеле, карьеру в сборной он завершил. А Богиня Нике навсегда уехала в Бразилию, где спустя годы была украдена и пропала. Но это другая история.

источник: «Советский спорт»
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Пеле, Тостао, Жаирзиньо – как Король футбола выиграл свой третий ЧМ с великолепными партнерами
На 83-м году ушел из жизни Король футбола Пеле. Весь мир продолжает вспоминать, как играл великий. Мы же вспомним последний для Пеле ЧМ-1970 в Мексике, где он стал единственным в истории футбола трехкратным чемпионом мира.
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