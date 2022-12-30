Топ-10 лучших футболистов 2022 года по голам и голевым передачам

До наступления следующего года остались считанные дни, а значит, что пора подводить итоги. «Советский спорт» собрал для вас топ-10 футболистов 2022-го года, которые отметились наибольшим количеством голов и голевых передач в топ-лигах Европы.

10. Карим Бензема

Голы: 31

Голевые передачи: 8

Итого: 39

Источник фото: Keystone Press Agency

Открывает десятку действующий обладатель Золотого мяча Карим Бензема. В данном рейтинге он мог быть куда выше, но в текущем сезоне его часто подводят травмы, хотя ещё весной этого года ему не было равных. Возможно, в 2023-м он реабилитируется, и мы вновь увидим в деле одного из лучших форвардов современности.

9. Мохамед Салах

Голы: 29

Голевые передачи: 14

Итого: 43

Источник фото: IMAGO

У Мохамеда Салаха и «Ливерпуля» в целом тяжело складывается сезон, но египетский крайний форвард даже в текущей ситуации смог адаптироваться к сложностям, благодаря чему тоже вошёл в десятку лучших игроков Европы по системе гол+пас.

8. Кевин де Брюйне

Голы: 18

Голевые передачи: 27

Итого: 45

Источник фото: Global Look Press

Кевин де Брюйне - сердце «Манчестер Сити», который приносит результат на поле вне зависимости от партнёров на поле и турнирных задач, но с приходом Эрлинга Холанда ему стало еще проще раздавать результативные передачи.

В текущем сезоне де Брюйне перебил рекорд Стивена Джеррарда по количеству голевых передач в АПЛ, хотя англичанину для такого же количества потребовалось на 217 матчей больше.

7. Харри Кейн

Голы: 36

Голевые передачи: 14

Итого: 50

Источник фото: IMAGO

Харри Кейн является одним из лучших форвардов десятилетия, которого сватают в разные топ-клубы, но он продолжает на своих плечах тащить весь «Тоттенхэм». На ЧМ-2022 он частично стал антигероем сборной Англии, но по возвращению в АПЛ, в первом же матче после паузы, вновь забил гол, который стал уже 13-м в 16 матчах сезона.

6. Кристофер Нкунку

Голы: 37

Голевые передачи: 13

Итого: 50

Источник фото: IMAGO

Всего чуть-чуть до пятёрки лучших не хватило наименее раскрученному футболисту из данного списка Кристоферу Нкунку, который, играя за относительно скромный «РБ Лейпциг», творит самые настоящие чудеса. Французский форвард забивает во всех турнирах, а ввиду отсутствии Эрлинга Холланда и Роберта Левандовски в Бундеслиге, именно он стал лучшим голеадором турнира.

5. Неймар

Голы: 32

Голевые передачи: 19

Итого: 51

Источник фото: IMAGO

Неймар часто получает травмы, но даже при этом неизменно является одним из лидеров мирового футбола по голам и результативным передачам. К 30 годам бразильский форвард расцвёл по-особенному, и теперь его результативность стала даже выше, чем когда-либо.

4. Роберт Левандовски

Голы: 42

Голевые передачи: 9

Итого: 51

Источник фото: AFLO

Левандовски уступил бомбардирский трон Бундеслиги Нкунку, а сам уехал покорять Ла Лигу, где тоже не сбавил обороты. На данный момент он лучший голеадор «Барселоны» как в ЛЧ, так и в испанском чемпионате.

3. Эрлинг Холанд

Голы: 45

Голевые передачи: 8

Итого: 53

Источник фото: IMAGO

В данном рейтинге Эрлинг только на третьей позиции, но отдельно стоит отметить, что он прошел самый тяжёлый путь. Холанд на пике ушел из удобной для себя «Боруссии», чтобы перейти на совершенно другой уровень и попробовать себя в, возможно, самой тяжелой с точки зрения тактики команде мира. И что самое удивительное, норвежский голеадор без проблем вписался в игру Гвардиолы, ни капли не потеряв в голах и голевых передачах.

2. Лионель Месси

Голы: 35

Голевые передачи: 30

Итого: 65

Источник фото: DPA

Для Лионеля Месси 2022-й год получается фантастическим. Весной он уже почти адаптировался к французскому чемпионату, а осенью прибавил в несколько раз, и вот, он снова в топе по числу голевых действий. Волшебник.

1. Килиан Мбаппе

Голы: 56

Голевые передачи: 17

Итого: 73

В отличие от Месси, Килиан Мбаппе всю жизнь играет в Лиге 1, и его по праву можно считать королем этого чемпионата. 72 результативных действия за календарный год - космический результат, но в 2023-м, при разыгравшихся Лионеле и Неймаре, Килиану будет ещё сложнее стать лучше своих одноклубников.