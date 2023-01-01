Криштиану Роналду предал себя, а вместе с этим убил футбольное величие

Криштиану Роналду - вдохновитель, идол и образец для подражания для сотен миллионов человек по всему миру, который в каждом интервью не скрывал свое желание завоевать как можно больше трофеев и перебить максимальное количество рекордов. А в недавнем скандальном интервью Пирсу Моргану, после которого «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальцем, CR7 заявлял, что точно планирует играть до 40 лет. Но кто мог представить, что его финиш карьеры будет таким?

Криштиану проводит фантастическую карьеру, о которой может мечтать любой футболист, но даже он напоследок не смог удержаться от соблазна больших денег и пойти по уже натоптанной другими звёздами арабской дорожке. Возможно, его агенты и правда пытались трудоустроить Роналду в европейские топ-клубы, но желающих не нашлось, а в команды среднего калибра не захотел идти он сам. Но всё же обвинить CR7 кое в чём можно.

Желание заработать как можно больше это норма для любого спортсмена, но важен контекст и условия для этого. Начнём с того, что Криштиану давно является одним из самых (а наверняка самым) богатым футболистом планеты, а закончим тем, что Саудовская Аравия далеко не самый очевидный вариант, пускай и для заработка на счастливую пенсию. «Аль-Наср» по разным источникам дает Кришу от 70 до 200 млн евро в год, но согласившись на эту зарплату, Роналду полностью угробил свои спортивные принципы. Ещё вчера Роналду ставил ультиматум «МЮ», так как не хотел пропускать сезон в Лиге чемпионов, а уже сегодня он соглашается на малоконкурентный и практически бесперспективный чемпионат. Возможно, Роналду вновь хочет почувствовать себя лучшим, но какая от этого радость, когда на поле находятся футболисты, которые даже не играли в Европе? Его бы выбор более понятен и объясним, если бы он даже пошёл в MLS, где хватает денег, шоу, непредсказуемости и игроков очень высокого уровня, но нет, Криштиану от США отказался.

И всё-таки не стоит перегибать палку и принижать достоинства Роналду, особенно в сравнении с вечным соперником Лионелем Месси. Безусловно, аргентинец сейчас «на коне», ведь он выиграл ЧМ, а весной поборется за ЛЧ в одной из лучших команд мира, но нужно не забывать, что Лионель на два года младше. И неизвестно, что будет с Месси через эти самые два года, ведь спад может наступить в любой момент, когда мы говорим о футболистах, чей возраст за 35 лет.

В 2015-м году КриРо нелестно отзывался о переходе Хави в чемпионат Катара, но если испанец это делал после требла и «Камп Ноу» прощался с ним как с легендой, то Роналду уехал в Саудовскую Аравию после унизительного интервью, провального ЧМ и с разбитой в клочья репутации. Роналду убил всю концепцию своей карьеры, предал свои принципы и «переобулся», а вместе с этим умерло его величие, ведь только легенды футбола умеют признавать свой регресс, а вместе с этим вовремя заканчивать с большим футболом. Увы, но к 37 годам Криштиану так и не научился признавать свои слабости.