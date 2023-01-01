Роналду хочет остаться в сборной до 2026 года. Почему это плохая идея для форварда

На прошедшем чемпионате мира сборная Португалии в очередной раз не показала ничего выдающегося. И вылет в четвертьфинале не был ни для кого сенсацией — против первого же неудобного соперника команда Сантуша как обычно не смогла ничего придумать. Марокко сыграло в свойственном для себя контратакующем стиле и без проблем набрало в 1,5 раза больше xG, чем Португалия (1,42 против 0,92). Не спас португальцев и выход Роналду — Криштиану нанес всего один удар в створ и никак не повлиял на исход матча. На фоне Месси, который с Аргентиной сумел взял долгожданный трофей, Роналду выглядел откровенно жалко, за весь плей-офф ни разу не появившись на поле в стартовом составе. Поэтому инсайд о том, что форвард хочет принять участие в ЧМ-2026, у меня, если честно, вызвал недоумение. Во-первых, до следующего мундиаля еще четыре года и все это время даже такому человеку как Роналду нужно будет поддерживать игровую форму. Но вот вопрос — получится ли это сделать у него в «Аль-Насре», уровень которого всем любителям футбола абсолютно понятен. Обычно в такие места едут доигрывать на закате карьеры звездные игроки, которым там дают заоблачные контракты и рассчитывают привлечь аудиторию больше не игрой команды, а именем и статусом футболиста. И если Роналду хочет хоть как-то сохранить приличные кондиции, то как он планирует это делать, играя в Саудовской Аравии?

Во-вторых, даже если Криштиану физически и попадет на мундиаль, то кто ему гарантирует то, что он будет получать место на поле? Ведь даже при весьма дружеских отношениях с Фернанду Сантушем, форвард в Катаре все равно был задвинут в запас и был лишь второй-третьей опцией после условных Бруно Фернандеша, Жоау Феликса и Гонсало Рамуша. А тот же Жозе Моуринью, которого СМИ на данный момент выделяют как главного претендента на пост тренера сборной Португалии, вряд ли будет рисковать своей и, без того подпорченной, репутацией и давать Роналду шанс без серьезных на то оснований. В-третьих, и, наверное, в главных, возможность для Роналду в историческом смысле встать рядом с Месси в Катаре была почти потеряна и провал на еще одном мундиале может привести к обратному эффекту. И вместо звания второго лучшего футболиста 21 века, которое он, надо сказать, весьма справедливо носит и которое, по идее, должно остаться с ним и после завершения карьеры, Криштиану может уйти из футбола с неприятным лузерским шлейфом — мол, хотел доказать всем, что еще на что-то способен, а в итоге только подтвердил, что он — такой же человек, как и все, и тоже попадает под влияние возраста.

Риск для Роналду слишком велик. Оптимальным вариантом для форварда кажется закончить с большим спортом уже сейчас, чтобы навсегда остаться в памяти своих поклонников великим игроком. Однако как Криштиану поступит в действительности — зависит только от него.