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Именитые футболисты, которые завершили карьеру в 2022-м году

Самый накачанный футболист в истории, Франк Рибери, скандалист из Турции и другие.
Именитые футболисты, которые завершили карьеру в 2022-м году
03 января 2023 23:44
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Барселона"

В 2022-м году зажглось немало футбольных звёзд, у которых впереди долгие годы ярчайшей карьеры, но были и те, кто свое уже отыграл. «Советский спорт» собрал список из наиболее заметных футболистов планеты, завершивших карьеру в 2022-м.

ЛОРАН КОСЬЕЛЬНИ

Французский защитник девять лет играл в Английской Премьер-лиге в составе «Арсенала», а под конец решил вернуться на родину в «Бордо», но красивого конца карьеры не вышло. Его обвинили в плохих результатах команды, лишили капитанской повязки, и Косьельни не стал долго терпеть, объявив через несколько недель после скандала о завершении карьеры.

ДЖЕРМЕЙН ДЕФО

Вечно играющий Джермейн Дефо только в 39 лет, вернувшись в «Сандерленд», признался себе, что уже не тянет высокий уровень. Английский форвард провёл ярчайшую карьеру, играя за «Портсмут», «Борнмут», «Глазго», «Сандерленд», «Торонто», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм», в которых суммарно забил 305 голов в 762 матчах.

АЛЕКСАНДАР КОЛАРОВ

Лучший игрок Сербии 2011-го года, двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» и обладатель разных титулов в Италии тоже завершил карьеру. В последнем сезоне он левый защитник с убойным ударом Александар Коларов провёл всего три матча в «Интере», так что его футбольный конец более, чем логичен.

МАРК НОБЛ

Марк Нобл до конца сезона 2021/2022 был одним из немногих игроков топ-уровня, который провел почти всю игру в одной команде. 550 матчей за «Вест Хэм» сделали его легендой, а прощание и слёзы полузащитника после финального свистка последнего матча на фоне мыльных пузырей запомнятся надолго.

РОДРИГО ПАЛАСИО

Все свои титулы Родриго Паласио завоевал в Аргентине, но это не отменят того, что в итальянской Серии А он стал легендой. Южноамериканский форвард с причудливой косичкой был результативен в любой команде, а после окончания футбольной карьере не изменил себе и продолжил забивать, но уже в… баскетболе! Да, 176-сантиметровый экс-игрок сборной Аргентины играет на позиции разыгрывающего в четвёртом итальянском дивизионе.

АДЕБАЙО АКИНФЕНВА

Акинфенва вообще не завоевал ни одного трофея, играл в низших дивизионах Англии, но всё же смог сколотить себе громкое имя. Верзила-форвард с весом 108 кг был назван самым сильным футболистом планеты, но даже он не стал мучать себя дальше и в возрасте 40 лет завершил игровую карьеру.

В отличие от Паласио, Акинфенва выбрал более очевидное для себя место работы - реслинг.

ДЖЕК УИЛШИР

И если Акинфенва доиграл до 40, то один из самых талантливых футболистов английского поколения едва дотянул до 30. Джек Уилшир, намучившись с травмами в Англии, пытался перезапустить карьеру в Дании, но лучше не стало.

Сейчас он работает в «Арсенале» с парнями до 18 лет, которые занимают предпоследнее место в чемпионате Англии своей возрастной категории.

ХОЛЬГЕР БАДШТУБЕР

Бадштубер тоже не реализовал себя в полной мере, но зато успел выиграть 17 трофеев - все в составе «Баварии». Его очень высоко котировали Йоахим Лёв и Пеп Гвардиола, но весь потенциал задушили травмы, которых насчиталось аж 22 за всю карьеру, причём весьма серьезных. Всего он вычеркнул из футбольной карьеры 1305 дней (3,5 года), которые были связаны с повреждениями и реабилитацией после них.

Последним клубом для Хольгера стал швейцарский «Люцерн», после которого, в 33 года, защитник завершил карьеру.

ФРАНК РИБЕРИ

Экс-партнер по «Баварии» и брат по несчастью Бадштубера Франк Рибери тоже завершил карьеру. После Бундеслиги Рибери попробовал себя в «Фиорентине» и «Салернитане», но с возрастом травмы участились, а теперь французский вингер занимает тренерскую должность в той же «Салернитане».

АРДА ТУРАН

Туран идеально подходил под боевой стиль «Атлетико», но он совершил роковую ошибку, перейдя в «Барселону». В Каталонии Арда растворился, а потому его возвращении в Турцию не заставило себя долго ждать.

Вернувшись на родину, Туран так и не смог найти себя, а вместо демонстрирования хорошего уровня футбола постоянно получал дисквалификации, конфликтовал с судьями, попадал в различные передряги за пределами поля.

ДЖОН ОБИ МИКЕЛ

Опорный полузащитник провёл впечатляющий путь от нигерийского чемпионата до трансфера в «Челси» за 20 млн евро, в котором он на протяжении десяти сезонов подряд занимал основное место в центре поля. Выиграв 11 трофеев, включая АПЛ, ЛЧ и ЛЕ, Джон Оби Микел отправился в Китай на заработки, а позже успел поиграть в «Мидлсбро», «Сток Сити», «Трабзонспоре», а последним для него клубом стал «Аль Кувейт».

ЖЕРАР ПИКЕ

Один из самых неожиданных уходов в 2022-м году. Пике с лёгкостью мог играть в среднем клубе Испании или отправиться на заработки в условные США, ОАЭ или другие страны, но предпочел сохранить верность «Барселоне» и сконцентрироваться на своей бизнес-империи.

ГОНСАЛО ИГУАИН

Когда-то Гонсало Игуаин оценивался в 75 млн евро, а его результативность не падала ни в одном из клубов, в которых он играл. Вдоволь заработав и выиграв трофеи, в 35 лет аргентинский форвард закончил карьеру после вылета «Интера» из Майами из плей-офф MLS.

БЛЕЗ МАТЮИДИ

Матюиди и Игуаин немало поиграли вместе, а в «Интере» имели все шансы поднять команду на новый уровень, но Матюиди не поддержал инициативу аргентинского бомбардира. В 2022-м чемпион мира 2018-го года не провел ни одного матча, но не из-за травмы, а просто из-за плохой формы. Вполне ожидаемо, что после завершения контракта француз объявил об уходе.

Достойны упоминания:

Гари Кэхилл;
Андреа Раноккья;
Аарон Ленон;
Квадво Асамоа;
Рамирес;
Давиде Сантон;
Начо Монреаль;
Горан Пандев;
Бруну Алвеш;
Дэрил Янмат;
Фабиан Делф;
Райан Шоукросс.

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