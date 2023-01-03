Гакпо: усиление или затычка? Разбираемся, зачем «Ливерпуль» подписал форварда

Коди Гакпо - фантастический форвард вне топ-5 лиг Европы, который забил только в этом сезоне 15 голов и отдал 18 голевых передач в 29 матчах. Летом он был близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед», но «дьяволы» сделали выбор в пользу Антони, а Коди пришлось провести еще пол года в Нидерландах. Зимой инициативу перехватил «Ливерпуль», договорившийся с ПСВ на 45 млн евро, а Коди уже в ближайшее время сможет сыграть дебютный матч в АПЛ. А как форвард изменит «Ливерпуль»?

ЧТО ИЗВЕСТНО О ГАКПО?

23-летний нидерландский игрок может играть на любой позиции в нападении, но комфортнее всего он себя чувствует на левом фланге атаке. Гакпо можно отнести к исключительно командным игрокам, которые не тянут одеяло на себя, но в случае надобности готовы решить исход встречи, что подтвердил ЧМ-2022, на котором Нидерланды вышли в плей-офф практически на одних голах Коди.

Он невероятно опасен своим дриблингом, классными кроссами, завершением атак и понимаем командной игре в атаке, но и без минусов не обходится. Команды Юргена Клоппа славятся своей агрессивной игрой в прессинге, и как раз в этом компоненте новичок команды рискует проседать. Уверен, что со временем Гакпо прибавит в прессинге, но точно не сравняется с прессинг-машинами вроде Диегу Жоты и Роберто Фирмино.

Также в контексте игры в АПЛ важно подчеркнуть, что Гакпо хорошо развит физически. При росте 189 см он не лишён мышечной массы и координации, которые чрезвычайно важны в лучшей лиге мира.

КАК ИЗМЕНИТСЯ «ЛИВЕРПУЛЬ» С ЕГО ПРИХОДОМ?

В первую очередь трансфер Гакпо это ответ на травму Луиса Диаса, который восстановится от травмы только в марте, а наберёт достойную форму еще позже. Вероятнее всего, Гакпо будет подменять именно Диаса, так что с первых минут нидерландец будет появляться на левом фланге атаке, а дальше не исключено, что он всё чаще будет смещаться в центр атаки, где нередко из-за своей реализации проваливается Дарвин Нуньес.

На данный момент в ростере «Ливерпуля» есть следующие атакующие игроки: Луис Диас, Диегу Жота, Дарвин Нуньес, Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Коди Гакпо. Юрген Клопп за короткое время мощно усилил линию атаки, поменяв ушедших Такуми Минамино и Дивока Ориги на Нуньеса и Гакпо.

Если все из вышеперечисленных игроков будут здоровы, то Клопп получит невероятно гибкую атаку, где каждый из игроков может подменить друг друга без потери качества. И это касается не только состава, но и расстановки, ведь теперь немецкий тренер сможет использовать схему 4-2-3-1 с Гакпо в роли «десятки», что как раз может скрыть его недостаток игры в прессинге.

42 млн евро, которые выложил «Ливерпуль» за нидерландца, это сущие копейки для 23-летнего универсального форварда, который уже сейчас может почти идеально встроиться в стиль «красных». Он не просто «затычка» для травмированных игроков, а реальное усиление, способное наконец-то заставить забыть об уходе Садио Мане, нехватка которого ощущается до сих пор.