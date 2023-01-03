World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гакпо: усиление или затычка? Разбираемся, зачем «Ливерпуль» подписал форварда

Не лишен минусов, но плюсы преобладают.
Гакпо: усиление или затычка? Разбираемся, зачем «Ливерпуль» подписал форварда
03 января 2023 23:53
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Ливерпуль"

Коди Гакпо - фантастический форвард вне топ-5 лиг Европы, который забил только в этом сезоне 15 голов и отдал 18 голевых передач в 29 матчах. Летом он был близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед», но «дьяволы» сделали выбор в пользу Антони, а Коди пришлось провести еще пол года в Нидерландах. Зимой инициативу перехватил «Ливерпуль», договорившийся с ПСВ на 45 млн евро, а Коди уже в ближайшее время сможет сыграть дебютный матч в АПЛ. А как форвард изменит «Ливерпуль»?

ЧТО ИЗВЕСТНО О ГАКПО?

23-летний нидерландский игрок может играть на любой позиции в нападении, но комфортнее всего он себя чувствует на левом фланге атаке. Гакпо можно отнести к исключительно командным игрокам, которые не тянут одеяло на себя, но в случае надобности готовы решить исход встречи, что подтвердил ЧМ-2022, на котором Нидерланды вышли в плей-офф практически на одних голах Коди.

Он невероятно опасен своим дриблингом, классными кроссами, завершением атак и понимаем командной игре в атаке, но и без минусов не обходится. Команды Юргена Клоппа славятся своей агрессивной игрой в прессинге, и как раз в этом компоненте новичок команды рискует проседать. Уверен, что со временем Гакпо прибавит в прессинге, но точно не сравняется с прессинг-машинами вроде Диегу Жоты и Роберто Фирмино.

Также в контексте игры в АПЛ важно подчеркнуть, что Гакпо хорошо развит физически. При росте 189 см он не лишён мышечной массы и координации, которые чрезвычайно важны в лучшей лиге мира.

КАК ИЗМЕНИТСЯ «ЛИВЕРПУЛЬ» С ЕГО ПРИХОДОМ?

В первую очередь трансфер Гакпо это ответ на травму Луиса Диаса, который восстановится от травмы только в марте, а наберёт достойную форму еще позже. Вероятнее всего, Гакпо будет подменять именно Диаса, так что с первых минут нидерландец будет появляться на левом фланге атаке, а дальше не исключено, что он всё чаще будет смещаться в центр атаки, где нередко из-за своей реализации проваливается Дарвин Нуньес.

На данный момент в ростере «Ливерпуля» есть следующие атакующие игроки: Луис Диас, Диегу Жота, Дарвин Нуньес, Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Коди Гакпо. Юрген Клопп за короткое время мощно усилил линию атаки, поменяв ушедших Такуми Минамино и Дивока Ориги на Нуньеса и Гакпо.

Если все из вышеперечисленных игроков будут здоровы, то Клопп получит невероятно гибкую атаку, где каждый из игроков может подменить друг друга без потери качества. И это касается не только состава, но и расстановки, ведь теперь немецкий тренер сможет использовать схему 4-2-3-1 с Гакпо в роли «десятки», что как раз может скрыть его недостаток игры в прессинге.

42 млн евро, которые выложил «Ливерпуль» за нидерландца, это сущие копейки для 23-летнего универсального форварда, который уже сейчас может почти идеально встроиться в стиль «красных». Он не просто «затычка» для травмированных игроков, а реальное усиление, способное наконец-то заставить забыть об уходе Садио Мане, нехватка которого ощущается до сих пор.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Рамос, Модрич и другие партнеры Роналду, которые могут воссоединиться с португальцем в «Аль-Насре»
Рамос, Модрич и другие партнеры Роналду, которые могут воссоединиться с португальцем в «Аль-Насре»
Саудовцы всерьез нацелились воссоздать золотой состав «Реала».
04.01.2023 00:12
Футбол
автор: Никита Шмытов
Роналду всех перехитрил. Он может перейти в «Ньюкасл», если клуб попадет в ЛЧ
Роналду всех перехитрил. Он может перейти в «Ньюкасл», если клуб попадет в ЛЧ
Саудовские связи творят чудеса.
04.01.2023 00:02
Футбол
автор: Никита Шмытов
Гакпо: усиление или затычка? Разбираемся, зачем «Ливерпуль» подписал форварда
Гакпо: усиление или затычка? Разбираемся, зачем «Ливерпуль» подписал форварда
Не лишен минусов, но плюсы преобладают.
03.01.2023 23:53
Футбол
автор: Никита Шмытов
Именитые футболисты, которые завершили карьеру в 2022-м году
Именитые футболисты, которые завершили карьеру в 2022-м году
Самый накачанный футболист в истории, Франк Рибери, скандалист из Турции и другие.
03.01.2023 23:44
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дмитрий Селюк: Из-за огромного Эго с Роналду никто не хочет иметь дело, он никому не нужен
Дмитрий Селюк: Из-за огромного Эго с Роналду никто не хочет иметь дело, он никому не нужен
Криштиану Роналду подписал-таки контракт с клубом «Аль-Насср» из Саудовской Аравии.
02.01.2023 14:33
Футбол
автор: Юрий Волохов
Роналду хочет остаться в сборной до 2026 года. Почему это плохая идея для форварда
Роналду хочет остаться в сборной до 2026 года. Почему это плохая идея для форварда
Объясняем, почему желание Роналду сыграть на следующем чемпионате мира пагубно скажется на его имидже.
01.01.2023 11:30
Футбол
автор: Матвей Морозов
Криштиану Роналду предал себя, а вместе с этим убил футбольное величие
Криштиану Роналду предал себя, а вместе с этим убил футбольное величие
Еще недавно критиковал Хави за переезд в Катар.
01.01.2023 11:08
Футбол
автор: Никита Шмытов
Топ-10 лучших футболистов 2022 года по голам и голевым передачам
Топ-10 лучших футболистов 2022 года по голам и голевым передачам
Месси только второй, а форвард «РБ Лейпциг» обогнал Кейна, Бензема и других.
30.12.2022 18:02
Футбол
автор: Никита Шмытов
Пеле, Тостао, Жаирзиньо – как Король футбола выиграл свой третий ЧМ с великолепными партнерами
Пеле, Тостао, Жаирзиньо – как Король футбола выиграл свой третий ЧМ с великолепными партнерами
На 83-м году ушел из жизни Король футбола Пеле. Весь мир продолжает вспоминать, как играл великий. Мы же вспомним последний для Пеле ЧМ-1970 в Мексике, где он стал единственным в истории футбола трехкратным чемпионом мира.
30.12.2022 11:51
Футбол
автор: Юрий Волохов
Последняя победа Пеле
Последняя победа Пеле
В четверг вечером не стало Пеле. Он ушел из жизни на 83-м году. Поэтому поводу сегодня «Матч ТВ» перекроил сетку вещания. Из эфира исчезла вечерняя трансляция встречи лидеров Западной конференции ЦСКА и «Локомотива». Ее переместили на платный канал. Мы же вспомним противостояние Короля футбола и сборной СССР. Оно насчитывает всего три матча – один официальный и два товарищеских.
30.12.2022 08:10
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика