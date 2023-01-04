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Роналду всех перехитрил. Он может перейти в «Ньюкасл», если клуб попадет в ЛЧ

Саудовские связи творят чудеса.
Роналду всех перехитрил. Он может перейти в «Ньюкасл», если клуб попадет в ЛЧ
04 января 2023 00:02
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Аль-Наср"

Испанская Marca одна из первых дала инсайд о переходе Криштиану Роналду в «Аль-Наср». И вот, когда переход состоялся, а все его детали стали известны, Marca вновь ошарашила новой информацией, переворачивающей всё представление о самом обсуждаемом подписании этой зимы, которое не такое простое, как могло показаться на первый взгляд.

Совсем скоро Криштиану Роналду дебютирует в чемпионате Саудовской Аравии, а дальше его могли ждать беззаботные 2,5 года с зарплатой до 200 млн евро, но оказывается португалец придумал кое-что посложнее, а потому тихо и спокойно на пенсию уйти не получится.

«Аль-Наср» привлёк CR7 не только большой зарплатой, но и другими «фишками», благодаря которым он становится едва ли не главной фигурой клуба, обгоняя в полномочиях не только тренера, но и руководителей. Криштиану не мог просто так смириться с печальном концом карьеры, а потому при подписании контракта потребовал включить в него один интересный пункт, позволяющий ему уйти в аренду в «Ньюкасл», если тот попадет в зону Лиги чемпионов по итогам сезона 2022/23.

Почему именно «Ньюкасл»? На этот вопрос есть чёткий ответ. В 2021-м году длинные саудовские руки с толстыми кошельками дотянулись до середняка АПЛ «Ньюкасла», которые через многочисленную критику и различные запреты таки смогли приобрести 80% прав на клуб, а главным акционером стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).

Зачем это самому Роналду? Здесь ответ не менее простой. Криштиану множество раз упоминал важность в своей карьере Лиги чемпионов, в которой он с 140 голами возглавляет таблицу бомбардиров за всю историю турнира, но совсем неподалеку, отставяа всего на 11 мячей, располагается его главный конкурент Лионель Месси. Если аргентинец сумеет обогнать португальца, то это будет очередной серьёзный аргумент в пользу Месси при обсуждении величия этих двух

До конца Английской Премьер-лиги еще далеко, но после 17 туров «Ньюкасл» занимает третье место, уступая только «Манчестер Сити» и «Арсеналу». Чтобы остаться в четверке и заполучить пропуск в ЛЧ, «сорокам» придётся сдержать «МЮ», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и других. У команды Эдди Хоу всё в порядке с нападением и трудно представить, что команда нормально встретит Роналду, если его аренда всё-таки состоится, но наверняка это мало интересует саудовцев, которым хотелось подписать Роналду во чтобы то ни стало.

источник: «Советский спорт»
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